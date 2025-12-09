Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bắt tạm giam "tổng tài" chỉ đạo đánh người tại quán cà phê ở Hà Nội

Nguyễn Văn Thiên là người đã chỉ đạo Nguyễn Long Vũ đánh anh Đ., nhân viên quán cà phê ở Khu đô thị Times City (phường Vĩnh Tuy, Hà Nội).

Gia Đạt

Ngày 9/12, Công an TP Hà Nội cho biết, liên quan vụ việc đánh người, gây rối trật tự tại quán cà phê trên địa bàn phường Vĩnh Tuy, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thiên (SN 1998; trú tại xã Ô Diên, TP. Hà Nội) về tội Gây rối trật tự công cộng.

capture-1240.png
Đối tượng Nguyễn Văn Thiên.

Trước đó, vào chiều ngày 17/9, tại quán cà phê “Góc quán”, địa chỉ ở Khu đô thị Times City, phường Vĩnh Tuy, Nguyễn Long Vũ (SN 2002; trú tại: xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh) đã có hành vi hành hung anh N.M.Đ (SN 1997, làm việc tại quán). Nguyên nhân do anh Đ nhắc nhở nhóm của Vũ không được hút thuốc trong quán. Vũ đã dùng tay tát một lần, đấm một lần vào vùng mặt anh Đ khiến anh này bị ngã xuống sàn.

Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 19/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Long Vũ về hành vi Gây rối trật tự công cộng. Mở rộng điều tra, cơ quan Công an đã thu thập được các tài liệu, chứng cứ xác định đối tượng Nguyễn Văn Thiên đã chỉ đạo Vũ ra tát anh Đ. Ngày 04/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thiên về tội Gây rối trật tự công cộng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.

>>> Xem thêm video: Ngăn chặn vụ giả danh Công an lừa đảo hơn 3 tỷ đồng

Nguồn: ĐTHĐT.
#Nguyễn Văn Thiên #đánh người #quán cà phê #Hà Nội #Times City #xã hội

Bài liên quan

Xã hội

Mâu thuẫn tại quán bida, nam thanh niên bị đánh tử vong

Do mâu thuẫn khi đánh bida, 2 nam thanh niên ở Quảng Trị đã lao vào đánh nhau khiến một người tử vong.

Ngày 9/12, thông tin từ Công an phường Ba Đồn (tỉnh Quảng Trị) cho biết, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Trị đang điều tra vụ một nam thanh niên tử vong sau khi xảy ra đánh nhau tại một quán bida trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, chiều 7/12, P.A.Q (SN 2008) và N.A.B.C (SN 2007, cùng trú phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị) xảy ra mâu thuẫn tại một quán bida trên địa bàn phường Ba Đồn.

Xem chi tiết

Xã hội

Nợ 100.000 tệ để đánh bạc, người đàn ông ngoại quốc bị 'giam lỏng'

Vay 100.000 tệ để đánh bạc, người đàn ông Trung Quốc bị đồng hương 'giam lỏng' trong khách sạn ở Đà Nẵng để ép trả nợ.

Ngày 7/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi bắt giữ người trái pháp luật vừa xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, lúc 22h30 ngày 3/12, Phòng Cảnh sát hình sự nhận được đơn trình báo của một người phụ nữ (quốc tịch Trung Quốc) về việc bạn trai của cô tên Wang W.Q (35 tuổi) đang ở tại khách sạn P.L trên đường Trần Quốc Hoàn, phường Ngũ Hành Sơn có dấu hiệu bị người khác bắt giữ.

Xem chi tiết

Xã hội

Triệt phá đường dây mua bán tài khoản ngân hàng để phục vụ cờ bạc trực tuyến

Đến khi bị phát hiện, nhóm này đã mua bán 44 tài khoản ngân hàng và thu thập 89 thông tin tài khoản của người dân, phục vụ cho hoạt động đánh bạc.

Ngày 6/12, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố 5 bị can gồm Nguyễn Hà Duy Hiếu (2003), Nguyễn Hoàng Hà (2007), Lương Quỳnh Anh (2005) cùng trú tại huyện Chiêm Hóa; Ma Văn Duy (2002, trú xã Yên Nguyên) và Võ Thanh Trúng (2001, trú TP Hồ Chí Minh) về tội "Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng" theo Điều 291 Bộ luật Hình sự.

5.jpg
Cơ quan Công an đọc quyết định khởi tố đối với 5 đối tượng.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới