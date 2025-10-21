Bắt nhóm thanh niên hỗn chiến gây náo loạn làng quê Bắc Ninh

Ngày 21/10, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, lực lượng Công an xã Yên Phong vừa phát hiện, bắt giữ một nhóm thanh niên tụ tập đánh nhau gây mất trật tự công cộng trên địa bàn xã.

Theo đó, vào lúc 17h, ngày 17/10, Công an xã Yên Phong tiếp nhận nguồn tin từ nhân dân về việc, tại khu vực sân hội trường trung tâm xã Yên Phong có hai nhóm thanh niên tụ tập đánh nhau, gây mất trật tự công cộng.

4 đối tượng bị tạm giữ.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Yên Phong đã tổ chức điều tra, xác minh, xác định hai nhóm thanh niên gồm: Nhóm 1 có N.V.L (sinh năm 2009); N.T.Q, (sinh năm 2011), đều có HKTT tại Trác Bút, xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh; N.D.T (sinh năm 2009, HKTT: Phú Mẫn, xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh); và đối tượng tên Duy, đi cùng N.D.T, hiện đang tiếp tục triệu tập xác minh.

Nhóm 2 có N.Đ.H (sinh năm 2010); N.Đ.H (sinh năm 2010); L.D.V (sinh năm 2009), đểu có HKTT: Thôn Đoài, xã Tam Giang, tỉnh Bắc Ninh; N.H.H.A (sinh năm 2009, HKTT: Phù Lưu, xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh); N.Q.H (sinh năm 2010, HKTT: Thôn Đông, xã Tam Giang, Bắc Ninh); Cùng các đối tượng Bằng, Dũng. Tú, Trinh, hiện đang tiếp tục xác minh triệu tập làm việc với các đối tượng.

Ngày 18/10, Công an xã Yên Phong đã đề xuất Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh ra quyết định tạm giữ hình sự 04 đối tượng N.V.L, N.D.T, L.D.V, N.H.H.A về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, theo Khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự và hoàn thiện hồ sơ xử lý đối với 04 đối tượng N.Đ.H, N.Q.H, N.Đ.H, N.T.Q (chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự).

Hiện cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

