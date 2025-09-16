Hà Nội

Xã hội

Bắt nhóm đối tượng truy đuổi khiến 2 thanh niên ngã xe tử vong ở Sơn La

3 đối tượng sử dụng 1 xe mô tô truy đuổi, áp sát, khiến 2 thanh niên đang đi 1 xe mô tô đâm vào tấm chắn phòng vệ mềm, ngã xe tử vong.

Gia Đạt

Ngày 16/9, Công an tỉnh Sơn La cho biết, tại địa bàn Bản Muông Mé, xã Yên Châu, tỉnh Sơn La, nhóm 3 đối tượng trú tại xã Yên Châu đã sử dụng 1 xe mô tô truy đuổi, áp sát, dùng gậy 3 khúc, gậy tuýp và lời nói đe dọa, khiến 2 thanh niên cư trú tại xã Tô Múa, tỉnh Sơn La đang đi 1 xe mô tô mất tập trung, không kiểm soát được tay lái, đâm vào tấm chắn phòng vệ mềm, ngã xe tử vong.

78.jpg
Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 3 bị can gồm Nông Đức Hiếu (sinh năm 2005), Nguyễn Như Quốc Anh (sinh năm 2007) và Quàng Minh Hoàng (sinh năm 2008) cùng trú tại xã Yên Châu, tỉnh Sơn La về tội "Giết người" quy định tại Khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Đồng thời áp dụng biện pháp tạm giam đối với 3 bị can để điều tra. Các quyết định tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn.

Công an tỉnh Sơn La khuyến cáo, người dân cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, hiểu rõ công tác phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm cố ý gây thương tích, giết người nói riêng là trách nhiệm của toàn xã hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại địa bàn. Không giao phương tiện mô tô xe máy cho con cái của mình khi không đủ điều kiện tham gia giao thông…

Nguồn: ĐTHĐT.
