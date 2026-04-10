Bắt nguyên PCT thành phố trong vụ xã hội đen núp bóng doanh nghiệp ở Phú Thọ

Nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Phúc Yên (tỉnh Vĩnh Phúc cũ) bị bắt do liên quan đến vụ án các nhóm xã hội đen núp bóng doanh nghiệp ở Phú Thọ.

Ngày 10/4, Công an tỉnh Phú Thọ phát thông báo về việc bắt nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Phúc Yên (tỉnh Vĩnh Phúc cũ) do liên quan đến vụ án các nhóm xã hội đen núp bóng doanh nghiệp.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng Trọng Lợi (SN 1970), thời điểm thực hiện hành vi phạm tội là Phó Chủ tịch UBND thành phố Phúc Yên (nay là Phó Chủ tịch UBND phường Phúc Yên).

Theo đó, Cơ quan CSĐT đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng Trọng Lợi (SN 1970), thời điểm thực hiện hành vi phạm tội là Phó Chủ tịch UBND TP Phúc Yên (nay là Phó Chủ tịch UBND phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ).

Cơ quan điều tra cũng đồng thời tổ chức khám xét chỗ ở, nơi làm việc của đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu liên quan phục vụ công tác điều tra.

Vụ án xã hội đen núp bóng doanh nghiệp được Công an tỉnh Phú Thọ bóc gỡ từ cuối tháng 3/2026. Trực tiếp Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh và các Phó Giám đốc đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT đồng loạt triển khai lực lượng tiến hành khám xét khẩn cấp tại 28 địa điểm là nơi ở, trụ sở làm việc của nhiều doanh nghiệp.

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 16 người, trong đó nhiều người là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo một số cơ quan và người đứng đầu, kế toán các doanh nghiệp: Công ty TNHH thương mại Tỉnh Tuấn, Công ty TNHH xây dựng và thương mại Đại Lộc, Công ty TNHH MTV thương mại Hiệp Hưng, Công ty cổ phần cung ứng vật tư BMV và Công ty cổ phần xây dựng và môi trường Duy Khanh VP, Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại dịch vụ Minh Thùy.

Những người này bị cáo buộc liên quan đến nhiều hành vi vi phạm pháp luật như gây ô nhiễm môi trường, mua bán trái phép hóa đơn, vi phạm quy định về kế toán, khai thác tài nguyên trái phép, chứa mại dâm và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Còn cán bộ, nguyên cán bộ nhà nước và lãnh đạo doanh nghiệp bị xác định có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ; vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cơ quan điều tra, các nhóm đối tượng đã lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp để tổ chức hoạt động vi phạm pháp luật trong thời gian dài, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến trật tự xã hội và niềm tin của người dân đối với chính quyền cơ sở.

5 đối tượng là cán bộ, nguyên cán bộ bị khởi tố trước đó: Hoàng Văn Thiện, SN 1985, trú tại xã Vĩnh Phú (thời điểm thực hiện hành vi phạm tội là công chức Hạt kiểm lâm thành phố Phúc Yên; nay là công chức Hạt kiểm lâm Phúc Yên); Nguyễn Lâm Tới, SN 1978, trú tại Tổ dân phố Đậu, phường Vĩnh Phúc (thời điểm thực hiện hành vi phạm tội là Hạt trưởng Hạt kiểm lâm thành phố Phúc Yên; nay là Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Lập Thạch); Lưu Văn Cường, SN 1986, trú tại Tổ dân phố Yên Mỹ 1, phường Xuân Hòa (thời điểm thực hiện hành vi phạm tội là cán bộ địa chính xã Ngọc Thanh, nay là lao động tự do); Lưu Tiến Chung, SN 1978, trú tại Tổ dân phố Đại Quang, phường Xuân Hòa (thời điểm thực hiện hành vi phạm tội là Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Thanh phụ trách kinh tế, chịu trách nhiệm về các lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp, tài chính - ngân sách, quản lý đất đai, môi trường; nay là Giám đốc trung tâm phục vụ hành chính công UBND phường Xuân Hòa); Hoàng Chí Thanh, SN 1970, trú tại Đồng Giang, xã Bình Tuyền (thời điểm phạm tội là cán bộ địa chính UBND xã Trung Mỹ; nay là lao động tự do).

