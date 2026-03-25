Công an Phú Thọ tung 200 cán bộ phá chuyên án lớn, khám xét 28 địa điểm

Ngày 25/3, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh và các Phó Giám đốc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã đồng loạt triển khai lực lượng gồm cảnh sát hình sự, kinh tế, cơ động… tiến hành khám xét khẩn cấp tại 28 địa điểm là nơi ở, trụ sở làm việc của nhiều doanh nghiệp.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ (ở giữa) trực tiếp chỉ đạo phá án.

Cơ quan công an xác định 3 nhóm tội phạm có tổ chức, hoạt động phức tạp, gây bức xúc trong dư luận tại khu vực Vĩnh Phúc trước đây, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự và lòng tin của người dân.

Trong đợt cao điểm, lực lượng chức năng bắt giữ, triệu tập 36 người, trong đó 10 đối tượng cầm đầu, cộm cán bị giữ khẩn cấp để điều tra. Những người này chủ yếu là giám đốc, quản lý doanh nghiệp, kế toán, có liên quan đến nhiều hoạt động kinh doanh.

Ngoài ra, 26 người khác tại các địa bàn như Xuân Hòa, Phúc Yên, Yên Lạc, Bình Tuyền được triệu tập để phục vụ điều tra, làm rõ vai trò liên quan.

Cơ quan điều tra bắt và khám xét nơi ở của đối tượng Lý Công Sinh.

Quá trình khám xét, cơ quan công an thu giữ nhiều tài liệu, sổ sách kế toán, giấy tờ liên quan đến giao dịch nhà đất, cùng một số vũ khí gồm 4 khẩu súng, đạn và các vật chứng khác.

Theo cơ quan điều tra, đây là chuyên án nằm trong kế hoạch rà soát, xử lý các nhóm tội phạm núp bóng doanh nghiệp sau khi sắp xếp, điều chỉnh địa bàn hành chính. Mục tiêu nhằm làm trong sạch địa bàn, ngăn chặn tình trạng “xã hội đen” len lỏi vào hoạt động kinh tế.

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra. Công an tỉnh Phú Thọ kêu gọi các cá nhân, tổ chức từng là nạn nhân của các nhóm trên chủ động cung cấp thông tin, phối hợp làm rõ hành vi vi phạm.

10 đối tượng cầm đầu, cộm cán bị Công an Phú Thọ bắt giữ Lý Văn Hai (SN 1975, trú tại Tổ dân phố Thanh Lộc, phường Xuân Hòa); Nguyễn Văn Thức (SN 1973) là Giám đốc và Nguyễn Thị Điệp (SN 1986), kế toán Công ty TNHH thương mại Tỉnh Tuấn; Đàm Duy Khanh (SN 1989, trú phường Vĩnh Phúc), Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và cung ứng vật tư BMV và Công ty TNHH xây dựng và môi trường Duy Khanh VP và Nguyễn Thị Hằng (SN 1984), kế toán Công ty; Lý Công Sinh (SN 1960, trú phường Phúc Yên) là Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và thương mại Đại Lộc, người điều hành Công ty CP đầu tư và xây dựng Hồng Thái; Nguyễn Thị Hiệp (SN 1985, trú phường Vĩnh Phúc), Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Hiệp Hưng; Bùi Thị Sang (SN 1982, trú phường Xuân Hòa), Nguyễn Thị Hạnh (SN 1982, trú phường Xuân Hòa) và Bùi Thị Thì (SN 1974, trú xã Tề Lỗ, tỉnh Phú Thọ), Giám đốc Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại DV Minh Thùy.

