Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Kinh ngạc với thành phố cổ bí ẩn nằm lọt trong vách đá khổng lồ

Ẩn trong những vách đá sa mạc khô cằn của Colorado, Mesa Verde lưu giữ dấu tích một nền văn minh cổ đầy bí ẩn.

T.B (tổng hợp)

Vườn quốc gia Mesa Verde là một trong những di sản khảo cổ nổi tiếng nhất của Mỹ. Nằm ở bang Colorado, công viên quốc gia này nổi tiếng bởi hàng trăm công trình cổ được xây sâu trong các hốc đá trên vách núi. Khi nhìn từ xa, những “thành phố treo” bằng đá ấy trông như hòa vào vách núi sa thạch khổng lồ, khiến nhiều du khách có cảm giác đang đứng trước tàn tích của một thế giới thất lạc.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Tên gọi “Mesa Verde” trong tiếng Tây Ban Nha nghĩa là “cao nguyên xanh”, mô tả vùng đất cao phủ cây cối giữa khu vực bán khô hạn miền tây nước Mỹ. Tuy nhiên, điều khiến nơi đây trở nên đặc biệt không phải phong cảnh mà là dấu tích của tổ tiên người Pueblo cổ đại – nền văn hóa từng sinh sống tại đây hơn 700 năm trước. Họ xây dựng nhà cửa, kho chứa lương thực và không gian nghi lễ ngay trong các hốc đá tự nhiên dưới vách núi, tạo nên những công trình vừa an toàn vừa thích nghi tốt với khí hậu khắc nghiệt.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Nổi tiếng nhất trong số đó là Cliff Palace (Vách đá Cung điện) – quần thể kiến trúc lớn nhất tại Mesa Verde với hơn 150 phòng và hàng chục “kiva”, tức các phòng nghi lễ hình tròn nằm chìm dưới đất. Nhìn từ xa, Cliff Palace giống một pháo đài bí mật của người cổ đại. Điều đáng kinh ngạc là toàn bộ công trình được xây bằng đá sa thạch, gỗ và vữa thủ công mà không có công nghệ hiện đại. Các nhà khảo cổ cho rằng nơi đây từng là trung tâm xã hội và nghi lễ quan trọng của cộng đồng Pueblo cổ.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Một bí ẩn lớn của Mesa Verde là lý do cư dân nơi đây rời bỏ các thành phố vách đá vào cuối thế kỷ 13. Các giả thuyết bao gồm hạn hán kéo dài, cạn kiệt tài nguyên, xung đột xã hội hoặc thay đổi môi trường sống. Dù nguyên nhân thực sự vẫn còn tranh luận, hậu duệ của người Pueblo hiện đại coi Mesa Verde là vùng đất tổ tiên linh thiêng chứ không phải “thành phố mất tích” như cách nhiều câu chuyện lãng mạn hóa trước đây.

Điều thú vị là Mesa Verde chỉ được người Mỹ gốc Âu biết đến rộng rãi vào cuối thế kỷ 19. Khi các nhà thám hiểm và cao bồi phát hiện những công trình cổ trong vách núi, họ gần như không tin vào mắt mình. Đến năm 1906, Mesa Verde trở thành công viên quốc gia đầu tiên của Mỹ được thành lập nhằm bảo tồn di sản khảo cổ thay vì cảnh quan thiên nhiên đơn thuần. UNESCO sau đó công nhận nơi đây là Di sản Thế giới nhờ giá trị lịch sử và văn hóa đặc biệt.

Ngày nay, giữa bầu trời xanh và những vách đá đỏ khô cằn của Colorado, Mesa Verde vẫn mang vẻ huyền bí khó tả. Nó nhắc con người rằng ngay cả trong những môi trường khắc nghiệt nhất, các nền văn minh cổ đại vẫn có thể tạo ra những công trình đáng kinh ngạc bằng trí tuệ và sự thích nghi phi thường.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước
#Di sản khảo cổ Mesa Verde #Nền văn minh Pueblo cổ đại #Công trình đá cổ trong vách núi #Lịch sử và bí ẩn thành phố cổ #Kiến trúc và kỹ thuật cổ đại #Nguyên nhân rời bỏ thành phố vách đá

Bài liên quan

Kho tri thức

Thành phố hình chiếc máy bay được UNESCO công nhận Di sản thế giới

Được xây dựng gần như từ con số không giữa cao nguyên khô cằn, Brasília là giấc mơ hiện đại hóa táo bạo biến thành hiện thực bằng bê tông và kính.

Nằm giữa vùng cao nguyên rộng lớn của Brazil, Brasília được khánh thành năm 1960 nhằm thúc đẩy sự phát triển khu vực nội địa và giảm sự phụ thuộc vào các thành phố ven biển như Rio de Janeiro. Điều khiến nơi đây nổi bật không chỉ là vai trò chính trị mà còn là thiết kế đô thị mang tính cách mạng, giúp thành phố được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới năm 1987.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Những ngôi nhà trăm tuổi 'có linh hồn' sừng sững giữa hoang mạc Tây Phi

Giữa vùng đất Tây Phi đầy nắng gió, có một nơi mà kiến trúc, tín ngưỡng và đời sống hòa quyện thành một di sản sống độc đáo.

Trải dài qua miền Bắc Benin và một phần Togo, Koutammakou là một Di sản Thế giới được UNESCO công nhận. Nơi đây là quê hương của người Batammariba, một cộng đồng đã gìn giữ lối sống truyền thống suốt nhiều thế kỷ. Điều khiến Koutammakou trở nên đặc biệt không chỉ là cảnh quan, mà còn là cách con người sống hòa hợp tuyệt đối với thiên nhiên.

Xem chi tiết

Kho tri thức

“Khảm Sắc” đánh thức di sản khảm trai bằng trải nghiệm sống động

Từ không gian làng nghề Chuyên Mỹ (Hà Nội), dự án “Khảm Sắc” mở ra hành trình trải nghiệm văn hóa độc đáo, đưa nghệ thuật khảm trai truyền thống đến gần hơn với giới trẻ và bạn bè quốc tế.

Ngày 27/04/2026, chuỗi hoạt động trải nghiệm văn hóa thuộc dự án “Khảm Sắc” đã chính thức khép lại sau ba chặng hành trình tại làng nghề khảm trai xã Chuyên Mỹ (Hà Nội). Với sự tham gia của đông đảo du khách trong nước và quốc tế, chương trình đã mang đến một không gian trải nghiệm văn hóa đặc sắc, góp phần đưa nghệ thuật khảm xà cừ truyền thống bước gần hơn với đời sống đương đại.

kham1.jpg
Du khách tham quan triển lãm sản phẩm trong khuôn khổ sự kiện.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới