Kinh ngạc với thành phố cổ bí ẩn nằm lọt trong vách đá khổng lồ

Vườn quốc gia Mesa Verde là một trong những di sản khảo cổ nổi tiếng nhất của Mỹ. Nằm ở bang Colorado, công viên quốc gia này nổi tiếng bởi hàng trăm công trình cổ được xây sâu trong các hốc đá trên vách núi. Khi nhìn từ xa, những “thành phố treo” bằng đá ấy trông như hòa vào vách núi sa thạch khổng lồ, khiến nhiều du khách có cảm giác đang đứng trước tàn tích của một thế giới thất lạc.

Tên gọi “Mesa Verde” trong tiếng Tây Ban Nha nghĩa là “cao nguyên xanh”, mô tả vùng đất cao phủ cây cối giữa khu vực bán khô hạn miền tây nước Mỹ. Tuy nhiên, điều khiến nơi đây trở nên đặc biệt không phải phong cảnh mà là dấu tích của tổ tiên người Pueblo cổ đại – nền văn hóa từng sinh sống tại đây hơn 700 năm trước. Họ xây dựng nhà cửa, kho chứa lương thực và không gian nghi lễ ngay trong các hốc đá tự nhiên dưới vách núi, tạo nên những công trình vừa an toàn vừa thích nghi tốt với khí hậu khắc nghiệt.

Nổi tiếng nhất trong số đó là Cliff Palace (Vách đá Cung điện) – quần thể kiến trúc lớn nhất tại Mesa Verde với hơn 150 phòng và hàng chục “kiva”, tức các phòng nghi lễ hình tròn nằm chìm dưới đất. Nhìn từ xa, Cliff Palace giống một pháo đài bí mật của người cổ đại. Điều đáng kinh ngạc là toàn bộ công trình được xây bằng đá sa thạch, gỗ và vữa thủ công mà không có công nghệ hiện đại. Các nhà khảo cổ cho rằng nơi đây từng là trung tâm xã hội và nghi lễ quan trọng của cộng đồng Pueblo cổ.

Một bí ẩn lớn của Mesa Verde là lý do cư dân nơi đây rời bỏ các thành phố vách đá vào cuối thế kỷ 13. Các giả thuyết bao gồm hạn hán kéo dài, cạn kiệt tài nguyên, xung đột xã hội hoặc thay đổi môi trường sống. Dù nguyên nhân thực sự vẫn còn tranh luận, hậu duệ của người Pueblo hiện đại coi Mesa Verde là vùng đất tổ tiên linh thiêng chứ không phải “thành phố mất tích” như cách nhiều câu chuyện lãng mạn hóa trước đây.

Điều thú vị là Mesa Verde chỉ được người Mỹ gốc Âu biết đến rộng rãi vào cuối thế kỷ 19. Khi các nhà thám hiểm và cao bồi phát hiện những công trình cổ trong vách núi, họ gần như không tin vào mắt mình. Đến năm 1906, Mesa Verde trở thành công viên quốc gia đầu tiên của Mỹ được thành lập nhằm bảo tồn di sản khảo cổ thay vì cảnh quan thiên nhiên đơn thuần. UNESCO sau đó công nhận nơi đây là Di sản Thế giới nhờ giá trị lịch sử và văn hóa đặc biệt.

Ngày nay, giữa bầu trời xanh và những vách đá đỏ khô cằn của Colorado, Mesa Verde vẫn mang vẻ huyền bí khó tả. Nó nhắc con người rằng ngay cả trong những môi trường khắc nghiệt nhất, các nền văn minh cổ đại vẫn có thể tạo ra những công trình đáng kinh ngạc bằng trí tuệ và sự thích nghi phi thường.