Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

'Thuyền ma' đưa người chết sang cõi âm lộ diện giữa lòng thủ đô của Na Uy

Trong cuộc khai quật tại khu di tích hoàng gia thời Trung cổ ở Oslo, Na Uy, các nhà khảo cổ đã tìm thấy hơn 1.100 đinh tán sắt thuộc về "con thuyền ma".

Tâm Anh (TH)

"Thuyền ma" mới được các nhà khảo cổ phát hiện trong cuộc khai quật tại khu vực hoàng gia thời Trung cổ ở Oslo, Na Uy. Con thuyền bị chôn vùi dưới lòng đất thay vì được tìm thấy dưới đáy biển. Theo ước tính, con tàu có niên đại hơn 1.000 năm tuổi.

Cụ thể, các chuyên gia tìm thấy số đinh tán sắt lên tới hơn 1.100 chiếc kể từ cuộc khai quật năm 2023 đến nay. Chúng tập trung trong một khu vực tương đối nhỏ. Điều này khiến cho khả năng chúng được chôn dưới lòng đất trong nhiều khoảng thời gian khác nhau là rất thấp.

Michael Derrick, nhà khảo cổ học tham gia dự án, cho biết số lượng và sự phân bố của đinh tán sắt chỉ ra một lời giải thích duy nhất. Ông cho hay: “Thật khó để coi chúng là thứ gì khác ngoài tàn tích của một con tàu”.

tauu-1.png
"Thuyền ma" được các nhà khảo cổ phát hiện tại khu vực hoàng gia Oslo nhờ tìm thấy hơn 1.000 đinh tán sắt. Ảnh: NIKU.

Theo các chuyên gia, đinh tán sắt không phải là loại thông dụng mà là loại được sử dụng trong đóng tàu thuyền bằng phương pháp ghép ván, vốn phổ biến trong thời đại Viking.

Tình trạng của hơn 1.000 đinh tán sắt củng cố quan điểm trên. Chúng không có dấu hiệu bị tháo gỡ cho thấy một thứ gì đó đã từng tồn tại ngay vị trí đó, nhưng bị phân hủy theo thời gian và hiện chỉ còn lại những chiếc đinh hoen rỉ.

Mặc dù không tìm thấy bộ hài cốt con người nào nhưng việc thiếu dấu vết hỏa táng cho thấy đây là một nghi thức chôn cất thời xưa. Theo quan niệm của người Viking, sau khi qua đời, người chết sẽ được đặt lên một chiếc thuyền rồi phủ đất lên. Con tàu này sẽ đưa người quá cố sang thế giới bên kia.

Những phát hiện khảo cổ tại đây cho thấy khu vực đã được sử dụng từ rất lâu trước khi thành phố Oslo được cho là thành lập. Các cuộc khai quật trước đó trong khu vực cũng phát hiện ra dấu vết của các khu định cư có niên đại từ thế kỷ 7 - 9. Khám phá này cũng cho thấy một bức tranh khác về lịch sử ban đầu của Oslo. Thay vì một thành phố được thành lập vào một thời điểm cụ thể, dường như Oslo đã phát triển dần dần, xây dựng trên nền tảng sẵn có của các trang trại, đường sá và quyền lực địa phương. Các nhà nghiên cứu cho rằng, lịch sử của Oslo có thể bắt nguồn từ thời kỳ Viking, thậm chí sớm hơn nữa.

Mời độc giả xem video: 24 phút trải nghiệm cận tử khiến cô gái thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về cái chết.
#Phát hiện thuyền ma Viking #Nghi thức chôn cất thời Viking #Phân tích đinh tán sắt cổ đại #thuyền ma #Viking

Bài liên quan

Kho tri thức

Mộ Viking cổ xưa bất ngờ được phát hiện trên đảo Senja, Na Uy

Chuyên gia tìm thấy mộ hình thuyền từ thế kỷ 10, chứa thi thể phụ nữ, đồ trang sức tinh xảo và chú chó nhỏ, phản ánh đời sống thời Viking.

1.png
Ở Senja, một hòn đảo gồ ghề nhưng xinh đẹp ở phía bắc Na Uy, máy dò kim loại phát tín hiệu và các chuyên gia đến từ Bảo tàng Đại học Bắc Cực của Na Uy bất ngờ tìm thấy quần thể chôn cất kỳ lạ. Ảnh: @Bảo tàng Đại học Bắc Cực của Na Uy.
2.png
Đó là một ngôi mộ hình thuyền có niên đại từ thời Viking, khoảng năm 900 đến 950 Sau Công Nguyên. Ảnh: @Bảo tàng Đại học Bắc Cực của Na Uy.
Xem chi tiết

Kho tri thức

50 bộ hài cốt người Viking còn nguyên vẹn đến kinh ngạc

Nhà khảo cổ học Đan Mạch đã tìm thấy 50 bộ hài cốt người Viking được bảo quản tốt, làm tiền đề để hiểu rõ hơn về cuộc sống thường ngày của người Bắc Âu cổ xưa.

1-1600.png
Tại làng Aasum yên tĩnh, gần Odense, Đan Mạch, nhà khảo cổ học Michael Borre Lundo đã phát hiện 50 bộ hài cốt lạ trong quá trình khai quật khảo cổ tại khu vực quy mô 2.000 mét vuông trong nghĩa trang lịch sử. Ảnh: @Michael Borre Lundo.
2-4431.png
Điều thú vị là 50 bộ hài cốt này được bảo quản cực kỳ tốt và chúng thuộc về chủng người Viking. Ảnh: @Michael Borre Lundo.
Xem chi tiết

Kho tri thức

Bí ẩn những mộ cổ hình 'thuyền đá' ở nghĩa trang 1.200 tuổi

Các nhà khảo cổ học ở Thụy Điển đã phát hiện một nghĩa trang thời Viking tại khu định cư cổ đại. Tại đây, họ phát hiện hơn 100 ngôi mộ cổ hình "thuyền đá".

Bi an nhung mo co hinh 'thuyen da' o nghia trang 1.200 tuoi
 Trong cuộc khai quật tại khu định cư cổ đại ở ở miền nam Thụy Điển, các nhà khảo cổ học đã có một khám phá hoàn toàn bất ngờ. Họ phát hiện một nghĩa trang khổng lồ thời Viking với hơn 100 ngôi mộ cổ hình "thuyền đá".
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới