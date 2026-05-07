'Thuyền ma' đưa người chết sang cõi âm lộ diện giữa lòng thủ đô của Na Uy

Trong cuộc khai quật tại khu di tích hoàng gia thời Trung cổ ở Oslo, Na Uy, các nhà khảo cổ đã tìm thấy hơn 1.100 đinh tán sắt thuộc về "con thuyền ma".

"Thuyền ma" mới được các nhà khảo cổ phát hiện trong cuộc khai quật tại khu vực hoàng gia thời Trung cổ ở Oslo, Na Uy. Con thuyền bị chôn vùi dưới lòng đất thay vì được tìm thấy dưới đáy biển. Theo ước tính, con tàu có niên đại hơn 1.000 năm tuổi.

Cụ thể, các chuyên gia tìm thấy số đinh tán sắt lên tới hơn 1.100 chiếc kể từ cuộc khai quật năm 2023 đến nay. Chúng tập trung trong một khu vực tương đối nhỏ. Điều này khiến cho khả năng chúng được chôn dưới lòng đất trong nhiều khoảng thời gian khác nhau là rất thấp.

Michael Derrick, nhà khảo cổ học tham gia dự án, cho biết số lượng và sự phân bố của đinh tán sắt chỉ ra một lời giải thích duy nhất. Ông cho hay: “Thật khó để coi chúng là thứ gì khác ngoài tàn tích của một con tàu”.

"Thuyền ma" được các nhà khảo cổ phát hiện tại khu vực hoàng gia Oslo nhờ tìm thấy hơn 1.000 đinh tán sắt. Ảnh: NIKU.

Theo các chuyên gia, đinh tán sắt không phải là loại thông dụng mà là loại được sử dụng trong đóng tàu thuyền bằng phương pháp ghép ván, vốn phổ biến trong thời đại Viking.

Tình trạng của hơn 1.000 đinh tán sắt củng cố quan điểm trên. Chúng không có dấu hiệu bị tháo gỡ cho thấy một thứ gì đó đã từng tồn tại ngay vị trí đó, nhưng bị phân hủy theo thời gian và hiện chỉ còn lại những chiếc đinh hoen rỉ.

Mặc dù không tìm thấy bộ hài cốt con người nào nhưng việc thiếu dấu vết hỏa táng cho thấy đây là một nghi thức chôn cất thời xưa. Theo quan niệm của người Viking, sau khi qua đời, người chết sẽ được đặt lên một chiếc thuyền rồi phủ đất lên. Con tàu này sẽ đưa người quá cố sang thế giới bên kia.

Những phát hiện khảo cổ tại đây cho thấy khu vực đã được sử dụng từ rất lâu trước khi thành phố Oslo được cho là thành lập. Các cuộc khai quật trước đó trong khu vực cũng phát hiện ra dấu vết của các khu định cư có niên đại từ thế kỷ 7 - 9. Khám phá này cũng cho thấy một bức tranh khác về lịch sử ban đầu của Oslo. Thay vì một thành phố được thành lập vào một thời điểm cụ thể, dường như Oslo đã phát triển dần dần, xây dựng trên nền tảng sẵn có của các trang trại, đường sá và quyền lực địa phương. Các nhà nghiên cứu cho rằng, lịch sử của Oslo có thể bắt nguồn từ thời kỳ Viking, thậm chí sớm hơn nữa.