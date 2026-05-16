Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Kẻ chinh phục đại dương tạo thành khu rừng trôi nổi dưới đáy biển

Từ những bến cảng Nhật Bản đến bờ biển châu Âu và Bắc Mỹ, rong mơ đã âm thầm trở thành “kẻ chinh phục đại dương” đáng kinh ngạc.

T.B (tổng hợp)

Trong thế giới rong biển, rong mơ (Sargassum muticum) là một cái tên vừa đẹp vừa gây tranh cãi. Loài rong này có nguồn gốc từ vùng biển Đông Á, đặc biệt quanh Nhật Bản, Triều Tiên và bờ biển Trung Quốc. Nhưng ngày nay, nó đã lan rộng đến nhiều vùng biển ở Anh, Pháp, Tây Ban Nha và cả bờ Tây Bắc Mỹ, đến mức nhiều nơi xem nó là sinh vật ngoại lai xâm lấn.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Rong mơ Sargassum muticum có hình dáng khá đặc biệt. Từ thân chính mọc ra vô số nhánh dài phủ đầy “lá” nhỏ màu nâu vàng óng ánh. Xen giữa chúng là những túi khí tròn li ti giúp cả khối rong nổi lơ lửng trong nước như một khu rừng thu nhỏ biết trôi. Khi thủy triều lên, các bụi rong khổng lồ đung đưa mềm mại theo sóng biển, tạo nên khung cảnh vừa kỳ ảo vừa có chút cảm giác "ngoài hành tinh".

Ảnh: inaturalist.

Điều khiến loài rong này nổi tiếng không phải chỉ ở vẻ ngoài, mà còn ở tốc độ sinh trưởng đáng ngạc nhiên. Một cá thể có thể dài tới vài mét chỉ trong một mùa, phát triển nhanh hơn nhiều loài rong bản địa. Chúng bám vào tàu thuyền, lưới đánh cá hoặc được vận chuyển cùng hàu nuôi, rồi âm thầm “đổ bộ” sang các vùng biển mới. Tại nhiều nơi ở châu Âu, rong mơ che phủ dày đặc các vùng triều nông, cạnh tranh ánh sáng và không gian sống với sinh vật địa phương.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Tuy vậy, không phải ai cũng ghét loài rong này. Những khóm rong mơ lớn trở thành nơi trú ẩn lý tưởng cho cá nhỏ, cua và nhiều động vật biển tí hon. Ở một số vùng ven biển châu Á, rong mơ còn được dùng làm thực phẩm, phân bón hoặc nguyên liệu nghiên cứu sinh học biển. Một số nhà khoa học thậm chí xem chúng như “máy hút carbon” tự nhiên nhờ khả năng hấp thu CO₂ rất mạnh.

Điều thú vị là giữa lúc con người loay hoay kiểm soát các loài xâm lấn, rong mơ vẫn tiếp tục mở rộng lãnh thổ dưới lòng đại dương một cách gần như lặng lẽ. Nó nhắc chúng ta rằng biển cả không hề tĩnh lặng như vẻ ngoài xanh biếc — bên dưới mặt nước ấy là những cuộc cạnh tranh sinh tồn âm thầm nhưng dữ dội.

Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi
#Sinh vật ngoại lai biển #Rong mơ Sargassum muticum #Phát triển nhanh trong biển #Ảnh hưởng môi trường biển #Tác động sinh thái vùng ven #Vai trò sinh học rong biển

Bài liên quan

Kho tri thức

Sinh vật trông như quái vật ngoài hành tinh, là 'ác mộng' của rạn san hô

Sở hữu về ngoài kỳ dị như như sinh vật ngoài hành tinh, sao biển mũ gai là một trong những loài đáng sợ nhất với rạn san hô nhiệt đới.

Sao biển mũ gai (Acanthaster planci) là loài sao biển nổi tiếng bởi lớp gai độc phủ kín cơ thể. Khi trưởng thành, chúng có thể rộng tới hơn nửa mét và sở hữu từ 12 đến hơn 20 cánh tay tỏa ra như chiếc vương miện đầy gai nhọn. Màu sắc của chúng cũng cực kỳ nổi bật: tím, đỏ, xanh lam, xám hoặc pha cam rực rỡ, khiến nhiều người lần đầu nhìn thấy có cảm giác như đang gặp một sinh vật viễn tưởng dưới đáy đại dương.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Sinh vật cổ dài được ví như “hóa thạch sống” kỳ lạ của thế giới côn trùng

Với chiếc cổ dài kỳ lạ và dáng vẻ như sinh vật thời tiền sử, ruồi cổ rắn là nhóm côn trùng săn mồi nhỏ bé nhưng đầy bí ẩn.

Raphidioptera là một bộ côn trùng khá hiếm, thường được gọi là ruồi cổ rắn. Cái tên này xuất phát từ phần ngực trước kéo dài giống chiếc cổ rắn, khiến chúng trông khác hẳn hầu hết các loài côn trùng quen thuộc. Khi ngẩng đầu lên giữa lớp vỏ cây hoặc cành khô, ruồi cổ rắn tạo cảm giác như một sinh vật bước ra từ thời đại khủng long thu nhỏ.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Kinh ngạc với nhóm sinh vật sống được trong nước sôi và axit cực mạnh

Ẩn mình trong suối axit, miệng phun thủy nhiệt và cả ruột động vật, cổ khuẩn là nhóm sinh vật nguyên sơ nhỏ bé có khả năng tồn tại phi thường.

Cổ khuẩn (Archaea) là một trong ba miền sự sống của sinh vật trên Trái Đất bên cạnh vi khuẩn và sinh vật nhân thực. Trong thời gian dài, con người từng nghĩ chúng chỉ là một dạng vi khuẩn đặc biệt. Thế nhưng, đến cuối thế kỷ 20, các nhà khoa học phát hiện cổ khuẩn thực sự khác biệt sâu sắc về mặt di truyền và sinh hóa, đến mức phải xếp chúng vào một “nhánh sự sống” riêng biệt.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới