Hiện vật biến mất bí ẩn trong tích tắc khi khai quật mộ cổ

Khi khai quật ngôi mộ cổ, các chuyên gia đã phát hiện một hiện vật biến mất trong tích tắc, nhưng may mắn họ đã kịp chụp ảnh lại được.

Củ sen, một nguyên liệu phổ biến nhưng rất được yêu thích từ thời cổ đại. Hoàng đế Càn Long nhà Thanh thậm chí còn viết một bài thơ về nó, có tựa đề "Trong 24 bài phác họa của Thần Chu, số 8: Củ sen", với nội dung: "Củ sen mềm mại như ngọc".

Dù củ sen là một loại thực phẩm quen thuộc ngày nay, nhưng các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra một nồi canh củ sen trong một ngôi mộ nghìn năm tuổi, một khám phá khiến mọi người phải kinh ngạc.

Tuy nhiên, khi nhân viên cẩn thận nhấc chiếc nồi lên, một cảnh tượng kỳ diệu đã diễn ra: Những lát củ sen trong nồi canh bắt đầu tan ra nhanh chóng. Chỉ trong tích tắc, những lát củ sen biến mất không dấu vết. Nhiếp ảnh gia nhanh chóng bấm nút để ghi lại khoảnh khắc kỳ lạ này, nhưng trước khi chụp được bức ảnh thứ hai, những lát củ sen đã hoàn toàn biến mất.

Sau khi nghiên cứu, một số chuyên gia khảo cổ học và cổ sinh vật học cho rằng, hiện tượng này được giải thích là do sự phân rã sợi trong những lát củ sen được bảo quản trong lăng mộ cổ hàng nghìn năm, đã bị lão hóa cấu trúc sợi và chỉ cần một rung động nhẹ, chúng sẽ ngay lập tức tan biến thành hư không.

Có thể thấy, việc phát hiện ra nồi súp củ sen này hé lộ những điều kỳ diệu của ẩm thực cổ đại.