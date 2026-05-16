Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Hiện vật biến mất bí ẩn trong tích tắc khi khai quật mộ cổ

Khi khai quật ngôi mộ cổ, các chuyên gia đã phát hiện một hiện vật biến mất trong tích tắc, nhưng may mắn họ đã kịp chụp ảnh lại được.

Thiên Đăng - (Theo Sohu)

Củ sen, một nguyên liệu phổ biến nhưng rất được yêu thích từ thời cổ đại. Hoàng đế Càn Long nhà Thanh thậm chí còn viết một bài thơ về nó, có tựa đề "Trong 24 bài phác họa của Thần Chu, số 8: Củ sen", với nội dung: "Củ sen mềm mại như ngọc".

Dù củ sen là một loại thực phẩm quen thuộc ngày nay, nhưng các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra một nồi canh củ sen trong một ngôi mộ nghìn năm tuổi, một khám phá khiến mọi người phải kinh ngạc.

anh-chup-man-hinh-2026-05-14-121031.png
Ảnh: @Sohu.

Tuy nhiên, khi nhân viên cẩn thận nhấc chiếc nồi lên, một cảnh tượng kỳ diệu đã diễn ra: Những lát củ sen trong nồi canh bắt đầu tan ra nhanh chóng. Chỉ trong tích tắc, những lát củ sen biến mất không dấu vết. Nhiếp ảnh gia nhanh chóng bấm nút để ghi lại khoảnh khắc kỳ lạ này, nhưng trước khi chụp được bức ảnh thứ hai, những lát củ sen đã hoàn toàn biến mất.

Sau khi nghiên cứu, một số chuyên gia khảo cổ học và cổ sinh vật học cho rằng, hiện tượng này được giải thích là do sự phân rã sợi trong những lát củ sen được bảo quản trong lăng mộ cổ hàng nghìn năm, đã bị lão hóa cấu trúc sợi và chỉ cần một rung động nhẹ, chúng sẽ ngay lập tức tan biến thành hư không.

Có thể thấy, việc phát hiện ra nồi súp củ sen này hé lộ những điều kỳ diệu của ẩm thực cổ đại.

Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện mộ cổ niên đại khoảng 5.000 năm tại Trung Quốc”. Nguồn video: @VTV24.
#Hiện vật #ngôi mộ cổ #lăng mộ #ẩm thực #củ sen

Bài liên quan

Kho tri thức

Khai quật tàn tích Hy Lạp cổ đại ở Libya, phát hiện hơn 100 bàn cờ độc đáo

Khi khai quật tại thành phố cổ Ptolemais, Libya, các nhà khảo cổ tìm thấy hơn 100 bàn cờ được khắc trực tiếp trên các công trình kiến trúc.

Các nhà khảo cổ đã có khám phá quan trọng khi khai quật tàn tích thành phố cổ Ptolemais ở vùng đất ngày nay là Libya. Họ đã tìm thấy hơn 100 bàn cờ được khắc trực tiếp trên các công trình kiến trúc cổ xưa tại Ptolemais.

Theo các nhà nghiên cứu, những bàn cờ trên có khả năng được sử dụng trong các trò chơi tương tự như cờ caro. Chúng có thể do những người chăn cừu sinh sống trong khu vực khắc lên các công trình kiến trúc sau khi triều đại Ptolemais sụp đổ vào thế kỷ thứ 7. Trong lúc chăn thả gia súc, họ đã chơi cờ. Do những bàn cờ được khắc vào đá nên chúng vẫn còn có thể nhìn thấy rõ cho đến ngày nay.

Xem chi tiết

Kho tri thức

23 thiếu nữ bị trói trong lăng mộ cổ hé lộ sự thật kinh hoàng

Tại một lăng mộ cổ ở Hồ Bắc (Trung Quốc), người ta đã khai quật được hài cốt của 23 thiếu nữ bị trói, xương bị vặn vẹo và biến dạng, như thể họ đã phải chịu đựng sự đau đớn tột cùng.

Khi bước vào phòng mộ, các chuyên gia đã phát hiện ra một loạt hiện vật thời Chiến Quốc lộng lẫy: đồ dùng nghi lễ, nhạc cụ, đồ dùng bằng gỗ sơn mài, đồ vật bằng vàng và ngọc, vũ khí, phụ kiện xe ngựa và hơn 15.000 thẻ tre. Riêng đồ đồng đã có tới 6.239 hiện vật.

Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là việc phát hiện ra một bộ sưu tập chuông hoàn chỉnh của Hầu tước Yi Zeng, gồm tổng cộng 65 chiếc. Tay nghề tinh xảo và quy mô tráng lệ của chúng thật khó tin rằng những báu vật nghệ thuật như vậy lại có thể được tạo ra cách đây hơn hai nghìn năm.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Một nhát cuốc làm lộ mộ cổ, bên trong có 'quan tài rồng' gây kinh ngạc

Một chiếc quan tài hình rồng được khai quật ở Quảng Tây (Trung Quốc), khiến các nhà khảo cổ học vô cùng kinh ngạc.

Một người nông dân ở làng Guangyuan, Quảng Tây (Trung Quốc) làm việc trên cánh đồng, lúc vung cuốc vô tình va phải một vật cứng trên mặt đất, tạo ra tiếng vang chói tai. Ban đầu, người nông dân nghĩ rằng mình đã đào được một tảng đá lớn và định dọn nó đi để tiếp tục canh tác. Nhưng ông không ngờ rằng, chỉ một nhát cuốc đó lại dẫn đến một khám phá khảo cổ học quan trọng, đó không phải hòn đá bình thường, mà là một phiến đá cẩm thạch.

anh-chup-man-hinh-2026-05-10-072007.png
Ảnh: @Sohu.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới