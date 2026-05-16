Thử nghiệm thực địa ba robot tiến vào hang động dung nham

Các nhà khoa học đang thử nghiệm thực địa ba robot tiến sâu vào các hang động dung nham giống như trên mặt Trăng và sao Hỏa, mang đến hy vọng mới về một căn cứ an toàn cho con người.

Thiên Đăng - (Theo Technice)

Một nhóm nghiên cứu từ Phòng thí nghiệm Robot Vũ trụ thuộc Đại học Malaga ở Tây Ban Nha, hợp tác với một số tổ chức châu Âu, đang thử nghiệm hệ thống ba robot nhằm mục đích khám phá các hang động dung nham trên Mặt Trăng và Sao Hỏa để cung cấp thông tin đáng tin cậy cho việc lựa chọn địa điểm xây dựng căn cứ trong tương lai.

Vốn dĩ, môi trường bề mặt Mặt Trăng vô cùng khắc nghiệt: thiếu bầu khí quyển và từ trường để bảo vệ, nó liên tục bị tấn công bởi ánh sáng mặt trời và tia vũ trụ. Nhiệt độ dao động mạnh giữa ngày và đêm, có thể lên tới khoảng 121°C vào ban ngày và giảm xuống -146°C vào ban đêm, thậm chí xuống đến -240°C ở các vùng cực bị che khuất vĩnh viễn.

Ảnh: @Getty.

Hơn nữa, vô số vi thiên thạch liên tục va chạm vào bề mặt, làm xói mòn địa hình giống như những cơn bão bụi tự nhiên. Để con người có thể sinh sống lâu dài, họ phải tìm nơi trú ẩn tự nhiên, thay vì phải chịu đựng các yếu tố khắc nghiệt ngoài trời kể trên.

Các hang động dung nham cung cấp chính xác sự bảo vệ này—những không gian ngầm do hoạt động núi lửa cổ đại để lại, giúp che chắn khỏi bức xạ, sự biến đổi nhiệt độ khắc nghiệt và tác động của vi thiên thạch.

Để kiểm chứng tính khả thi của những không gian ngầm này, nhóm nghiên cứu đã thiết kế một nhiệm vụ thám hiểm gồm bốn giai đoạn: Đầu tiên, các robot cùng nhau lập bản đồ khu vực xung quanh lối vào hang dung nham; sau đó, các phương tiện cảm biến được triển khai vào hang để thu thập dữ liệu sơ bộ; tiếp theo, các robot trinh sát xuống lối vào hang để khám phá địa hình bên trong; và cuối cùng, việc lập bản đồ 3D chi tiết được tiến hành.

Thậm chí, nhóm nghiên cứu đã đưa hệ thống ba robot này đến một hang động dung nham trên đảo núi lửa Lanzarote của Tây Ban Nha để thử nghiệm thực địa. Kết quả cho thấy nhiệm vụ tổng thể là khả thi và một đàn robot không đồng nhất vẫn có thể khám phá hang động dung nham một cách hiệu quả.

Nghiên cứu này cung cấp những hiểu biết quan trọng cho các sứ mệnh lên Mặt Trăng hoặc Sao Hỏa trong tương lai: hệ thống robot cộng tác tự động không chỉ có thể đánh giá sự phù hợp của các hang động ngầm để xây dựng căn cứ mà còn thúc đẩy công nghệ robot thám hiểm hành tinh. Nhóm nghiên cứu cho rằng, loại công nghệ này sẽ là một tài sản đáng kể cho các chuyến du hành vũ trụ dài hạn của nhân loại và việc sinh sống trên các hành tinh khác.

NASA thử nghiệm thành công động cơ ion kiểu mới cho tàu vũ trụ

NASA thử nghiệm thành công động cơ ion kiểu mới, đạt công suất kỷ lục 120 kW. Điều này góp phần mở đường cho chuyến bay đưa người tới sao Hỏa trong tương lai.

Nhiên liệu ion phổ biến của động cơ ion là khí xenon. Tuy nhiên, NASA đang thử dùng plasma kim loại. Nguyên mẫu động cơ mới, gọi là động cơ đẩy từ động lực học plasma (MPD), do NASA nghiên cứu và chế tạo đã có thử nghiệm thành công đầu tiên. MPD tạo ra những dòng điện mạnh tương tác với từ trường để tăng tốc ion lithium.

Theo NASA, nguyên mẫu động cơ ion kiểu mới đã thực hiện 5 lần đốt. Trong thời gian đó, điện cực vonfram trung tâm của động cơ nóng lên dữ dội, phát ra ánh sáng trắng mạnh ở mức nhiệt 2.800 độ C. Động cơ cũng đạt công suất lên đến 120 kW trong buồng chân không chuyên dụng dài 8 m tại Phòng thí nghiệm Sức đẩy Phản lực (JPL) thuộc NASA. Con số này cao gấp 25 lần công suất của động cơ ion trên tàu Psyche, vốn là động cơ ion mạnh nhất từng trang bị cho tàu vũ trụ, giúp đạt vận tốc 200.000 km/h.

Công nghệ mới giúp robot thám hiểm sao Hỏa nhanh hơn gấp nhiều lần

Robot thăm dò bán tự động có thể cải thiện đáng kể hiệu quả việc thăm dò sao Hỏa mà không cần chờ lệnh từ con người.

Trang IT Home đưa tin rằng, một loại robot mới dự kiến ​​sẽ khám phá sao Hỏa với tốc độ chưa từng có, quét các tảng đá và tìm kiếm dấu hiệu sự sống mà không cần chờ hướng dẫn từ con người.

Theo IT Home, việc khám phá bề mặt các hành tinh khác là một nhiệm vụ khó khăn và tốn nhiều thời gian. Trong các sứ mệnh lên sao Hỏa, độ trễ liên lạc giữa Trái đất và tàu thám hiểm có thể dao động từ 4 đến 22 phút. Dung lượng truyền dữ liệu hạn chế cũng giới hạn khối lượng trao đổi thông tin hai chiều.

Mặt trời đang nóng dần lên, Trái đất tương lai thành 'sao Hỏa thứ hai'?

Mặt trời đang âm thầm nóng lên theo thời gian. Các nhà khoa học cảnh báo Trái đất tương lai có thể mất đại dương, khí quyển và trở nên khô cằn như sao Hỏa.

Mặt trời đang nóng lên với tốc độ không thể nhìn thấy bằng mắt thường, độ sáng của nó tăng 10% mỗi một tỷ năm. Trong một tỷ năm nữa, Trái đất, nơi chúng ta phụ thuộc để sinh tồn, sẽ hoàn toàn trở thành một sao Hỏa thứ hai, không có nước lỏng, không có bầu khí quyển, với nhiệt độ bề mặt tăng vọt lên đến 100°C, cằn cỗi và không có sự sống.

Vốn dĩ, Mặt trời mà chúng ta thấy ngày nay đã là một "ngôi sao trung niên", khoảng 4,6 tỷ năm tuổi, có thể cháy ổn định trong khoảng 5 tỷ năm nữa. Tuy nhiên, "sự ổn định" của nó chỉ mang tính tương đối. Khi nhiên liệu hydro bên trong liên tục cạn kiệt, lõi Mặt trời sẽ ngày càng nóng lên, độ sáng của nó tiếp tục tăng lên. Đây chính là nguyên nhân gốc rễ dẫn đến sự biến đổi của Trái đất thành sao Hỏa trong tương lai.

