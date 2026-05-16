Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Sinh vật kỳ diệu khiến rạn san hô rực rỡ như thế giới trong phim Avatar

Giữa những rạn san hô nhiệt đới đầy ánh sáng, hải quỳ lộng lẫy trông như một bông hoa ngoài hành tinh đang chuyển động dưới biển sâu.

T.B (tổng hợp)

Hải quỳ lộng lẫy (Heteractis magnifica) là một trong những loài hải quỳ đẹp và nổi tiếng nhất vùng Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Chúng xuất hiện tại các rạn san hô của Indonesia, Philippines, Australia và nhiều vùng biển nhiệt đới khác, nơi nước biển trong xanh và ánh nắng xuyên sâu xuống đáy đại dương.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Nhìn từ xa, hải quỳ lộng lẫy giống như một đóa hoa khổng lồ đang nở dưới nước. Hàng nghìn xúc tu mềm mại vươn ra từ cơ thể trung tâm, liên tục đung đưa theo dòng chảy. Chúng có thể mang màu nâu, xanh lá, tím, vàng hoặc xanh huỳnh quang rực rỡ tùy môi trường sống và loại tảo cộng sinh bên trong cơ thể. Khi ánh nắng chiếu xuống, cả cụm hải quỳ phát sáng kỳ ảo như một sinh vật đến từ thế giới viễn tưởng.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Tuy đẹp mắt, hải quỳ thực chất là một sát thủ biển cả. Mỗi xúc tu đều chứa tế bào chích cực nhỏ có khả năng phóng độc tố để làm tê liệt cá nhỏ và sinh vật phù du. Nhưng điều thú vị nhất nằm ở mối quan hệ cộng sinh nổi tiếng giữa loài này và cá hề. Cá hề (Amphiprion ocellaris) có lớp chất nhầy đặc biệt giúp chúng miễn nhiễm với nọc độc của hải quỳ. Chúng sống giữa các xúc tu như đang trú trong một pháo đài đầy vũ khí. Đổi lại, cá hề giúp làm sạch hải quỳ và xua đuổi một số loài săn mồi nhỏ.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Mối quan hệ ấy nổi tiếng đến mức sau thành công của bộ phim Đi tìm Nemo, rất nhiều người bắt đầu chú ý hơn đến thế giới hải quỳ và cá hề ngoài tự nhiên. Tuy nhiên, điều này cũng kéo theo nguy cơ khai thác quá mức phục vụ thị trường cá cảnh biển.

Hải quỳ lộng lẫy thường thích bám trên các mỏm đá cao nơi có dòng nước mạnh và nhiều ánh sáng. Chúng sống nhờ cả việc săn mồi lẫn năng lượng do tảo cộng sinh tạo ra qua quang hợp. Nhưng khi nhiệt độ đại dương tăng cao hoặc môi trường bị ô nhiễm, hải quỳ có thể mất tảo cộng sinh và trở nên nhợt nhạt — hiện tượng tương tự “tẩy trắng san hô” đang xảy ra ở nhiều vùng biển trên thế giới.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước
#Sinh vật biển kỳ diệu #Rạn san hô nhiệt đới #Hải quỳ lộng lẫy #Mối quan hệ cá hề và hải quỳ #Ảnh hưởng biến đổi khí hậu #Sự đa dạng sinh học dưới biển

Bài liên quan

Kho tri thức

Sinh vật trông như quái vật ngoài hành tinh, là 'ác mộng' của rạn san hô

Sở hữu về ngoài kỳ dị như như sinh vật ngoài hành tinh, sao biển mũ gai là một trong những loài đáng sợ nhất với rạn san hô nhiệt đới.

Sao biển mũ gai (Acanthaster planci) là loài sao biển nổi tiếng bởi lớp gai độc phủ kín cơ thể. Khi trưởng thành, chúng có thể rộng tới hơn nửa mét và sở hữu từ 12 đến hơn 20 cánh tay tỏa ra như chiếc vương miện đầy gai nhọn. Màu sắc của chúng cũng cực kỳ nổi bật: tím, đỏ, xanh lam, xám hoặc pha cam rực rỡ, khiến nhiều người lần đầu nhìn thấy có cảm giác như đang gặp một sinh vật viễn tưởng dưới đáy đại dương.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Sinh vật cổ dài được ví như “hóa thạch sống” kỳ lạ của thế giới côn trùng

Với chiếc cổ dài kỳ lạ và dáng vẻ như sinh vật thời tiền sử, ruồi cổ rắn là nhóm côn trùng săn mồi nhỏ bé nhưng đầy bí ẩn.

Raphidioptera là một bộ côn trùng khá hiếm, thường được gọi là ruồi cổ rắn. Cái tên này xuất phát từ phần ngực trước kéo dài giống chiếc cổ rắn, khiến chúng trông khác hẳn hầu hết các loài côn trùng quen thuộc. Khi ngẩng đầu lên giữa lớp vỏ cây hoặc cành khô, ruồi cổ rắn tạo cảm giác như một sinh vật bước ra từ thời đại khủng long thu nhỏ.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Kinh ngạc với nhóm sinh vật sống được trong nước sôi và axit cực mạnh

Ẩn mình trong suối axit, miệng phun thủy nhiệt và cả ruột động vật, cổ khuẩn là nhóm sinh vật nguyên sơ nhỏ bé có khả năng tồn tại phi thường.

Cổ khuẩn (Archaea) là một trong ba miền sự sống của sinh vật trên Trái Đất bên cạnh vi khuẩn và sinh vật nhân thực. Trong thời gian dài, con người từng nghĩ chúng chỉ là một dạng vi khuẩn đặc biệt. Thế nhưng, đến cuối thế kỷ 20, các nhà khoa học phát hiện cổ khuẩn thực sự khác biệt sâu sắc về mặt di truyền và sinh hóa, đến mức phải xếp chúng vào một “nhánh sự sống” riêng biệt.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới