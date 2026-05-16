Chiêm ngưỡng kỳ quan đá như đến từ ngoài hành tinh ở châu Phi

Giữa miền nam Zimbabwe khô nóng, những khối đá khổng lồ chồng lên nhau ở Đồi Matobo tạo nên phong cảnh vừa kỳ ảo vừa linh thiêng.

Đồi Matobo là một trong những cảnh quan kỳ lạ và giàu chiều sâu văn hóa nhất châu Phi. Nằm ở phía nam Zimbabwe, khu vực này nổi tiếng với hàng nghìn khối đá granite khổng lồ được gió, nước và thời gian bào mòn suốt hàng tỷ năm. Kết quả là cả vùng đất trông như một “vương quốc đá” với những tảng đá cân bằng chênh vênh đến khó tin, khiến nhiều du khách có cảm giác chúng có thể đổ xuống bất cứ lúc nào.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Tên “Matobo” bắt nguồn từ ngôn ngữ địa phương, mang ý nghĩa gần với “những cái đầu hói”, mô tả chính xác hình dáng tròn nhẵn của các khối đá nơi đây. Khi mặt trời lặn, ánh sáng đỏ cam phủ lên các mỏm granite khiến khung cảnh trở nên siêu thực như một thế giới không thuộc về Trái Đất.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Nhưng giá trị lớn nhất của Matobo không chỉ nằm ở địa chất kỳ vĩ. Đây còn là một kho tàng khảo cổ và tâm linh đặc biệt của châu Phi. Trong hàng trăm hang đá rải rác khắp vùng đồi là những bức tranh đá cổ do tổ tiên người San để lại cách đây hàng nghìn năm. Các hình vẽ mô tả voi, linh dương, cảnh săn bắn và nghi lễ tâm linh, hé lộ cuộc sống của những cộng đồng săn bắt hái lượm cổ đại từng sinh sống tại đây. Nhiều nhà nghiên cứu xem các bức họa này là một trong những di sản nghệ thuật tiền sử quan trọng nhất miền nam châu Phi.

Ảnh: zimbabwetourism.

Với người bản địa ngày nay, Matobo vẫn là vùng đất linh thiêng. Một số hang động và ngọn đồi được dùng cho các nghi lễ cầu mưa hoặc giao tiếp với tổ tiên. Không khí huyền bí ấy khiến nơi đây mang cảm giác vừa là thắng cảnh thiên nhiên vừa là “thánh địa” cổ xưa.

Matobo cũng gắn với lịch sử thuộc địa của châu Phi. Cecil Rhodes — nhân vật gây tranh cãi từng đóng vai trò lớn trong lịch sử miền nam châu Phi — được chôn trên một mỏm đá mang tên “World’s View” (Tầm nhìn thế giới) tại đây. Từ vị trí ấy có thể nhìn ra những dãy đồi đá kéo dài bất tận tới tận chân trời.

Ngoài cảnh quan đá nổi tiếng, Đồi Matobo còn là nơi sinh sống của đại bàng đen Verreaux, tê giác trắng và nhiều loài động vật quý hiếm. Sự kết hợp giữa thiên nhiên hoang dã, địa chất cổ đại và chiều sâu tâm linh đã giúp nơi này được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới năm 2003.