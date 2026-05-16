Cận cảnh loài chim cánh cụt màu xanh tí hon khiến nhiều người phát cuồng

Chim cánh cụt nhỏ (Eudyptula minor) là loài chim cánh cụt nhỏ nhất thế giới. Chúng sống chủ yếu tại bờ biển Australia và New Zealand, nơi các đàn chim tí hon này ngày ngày lao xuống biển săn cá rồi tối đến lại lạch bạch quay về tổ. Với chiều cao chỉ khoảng 30–35 cm và cân nặng hơn 1 kg, chúng nhỏ bé đến mức nhiều người lần đầu nhìn thấy thường bật cười vì quá giống “đồ chơi biết đi”.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Khác với phần lớn chim cánh cụt mang màu đen trắng quen thuộc, Eudyptula minor có bộ lông xanh lam pha xám rất đặc trưng. Dưới ánh nắng biển, lớp lông ấy tạo nên màu xanh dịu đẹp mắt, khiến chúng còn được gọi là “fairy penguin” – chim cánh cụt tiên. Chính vẻ ngoài nhỏ nhắn và màu sắc hiếm thấy này khiến chúng trở thành một trong những loài chim cánh cụt được yêu thích nhất thế giới.

Dù trông đáng yêu, chim cánh cụt nhỏ là những vận động viên bơi lội cực kỳ giỏi. Chúng có thể lao nhanh dưới nước để săn cá nhỏ, mực và động vật phù du. Đôi cánh của chúng đã tiến hóa thành mái chèo cứng giúp “bay” trong nước với tốc độ đáng kinh ngạc. Ban ngày, chúng dành phần lớn thời gian ngoài biển, còn khi trời tối mới quay trở lại đất liền để tránh các loài chim săn mồi.

Một trong những cảnh tượng nổi tiếng nhất liên quan tới loài này là “cánh cụt diễu hành” trên đảo Phillip ở Australia. Mỗi tối sau hoàng hôn, hàng trăm chú chim cánh cụt nhỏ từ biển bước lên bãi cát thành từng nhóm nhỏ, lắc lư đi về hang giữa tiếng reo thích thú của du khách. Đây được xem là một trong những trải nghiệm động vật hoang dã độc đáo nhất thế giới.

Điều thú vị là chim cánh cụt nhỏ không sống trên băng tuyết như hình ảnh chim cánh cụt Nam Cực quen thuộc. Chúng làm tổ trong hang đất, khe đá hoặc dưới bụi cây ven biển. Một số cá thể còn đào hang khá sâu để tránh nóng và bảo vệ trứng khỏi kẻ săn mồi.

Tuy nhiên, cuộc sống của loài chim tí hon này không hoàn toàn yên bình. Chó, mèo hoang, cáo và ô nhiễm môi trường biển đều là mối đe dọa lớn đối với nhiều quần thể chim cánh cụt nhỏ. Biến đổi khí hậu và sự thay đổi nguồn cá cũng khiến việc kiếm ăn trở nên khó khăn hơn ở một số khu vực.

Dẫu vậy, mỗi khi nhìn những chú chim xanh nhỏ bé lạch bạch bước lên bờ sau một ngày dài ngoài đại dương, người ta vẫn dễ cảm thấy thế giới tự nhiên thật đáng yêu theo cách rất riêng. Giữa vô số sinh vật biển hùng vĩ, chim cánh cụt nhỏ chứng minh rằng đôi khi chính những loài bé nhất lại khiến con người rung động nhiều nhất.