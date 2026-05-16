Cận cảnh loài chim cánh cụt màu xanh tí hon khiến nhiều người phát cuồng

Cao chưa tới nửa mét, chim cánh cụt nhỏ lại sở hữu nhiều đặc điểm sinh học kỳ thú khiến hàng triệu người mê mẩn

T.B (tổng hợp)

Chim cánh cụt nhỏ (Eudyptula minor) là loài chim cánh cụt nhỏ nhất thế giới. Chúng sống chủ yếu tại bờ biển Australia và New Zealand, nơi các đàn chim tí hon này ngày ngày lao xuống biển săn cá rồi tối đến lại lạch bạch quay về tổ. Với chiều cao chỉ khoảng 30–35 cm và cân nặng hơn 1 kg, chúng nhỏ bé đến mức nhiều người lần đầu nhìn thấy thường bật cười vì quá giống “đồ chơi biết đi”.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Khác với phần lớn chim cánh cụt mang màu đen trắng quen thuộc, Eudyptula minor có bộ lông xanh lam pha xám rất đặc trưng. Dưới ánh nắng biển, lớp lông ấy tạo nên màu xanh dịu đẹp mắt, khiến chúng còn được gọi là “fairy penguin” – chim cánh cụt tiên. Chính vẻ ngoài nhỏ nhắn và màu sắc hiếm thấy này khiến chúng trở thành một trong những loài chim cánh cụt được yêu thích nhất thế giới.

Ảnh: Newzealand.com

Dù trông đáng yêu, chim cánh cụt nhỏ là những vận động viên bơi lội cực kỳ giỏi. Chúng có thể lao nhanh dưới nước để săn cá nhỏ, mực và động vật phù du. Đôi cánh của chúng đã tiến hóa thành mái chèo cứng giúp “bay” trong nước với tốc độ đáng kinh ngạc. Ban ngày, chúng dành phần lớn thời gian ngoài biển, còn khi trời tối mới quay trở lại đất liền để tránh các loài chim săn mồi.

Ảnh: Newzealand.com

Một trong những cảnh tượng nổi tiếng nhất liên quan tới loài này là “cánh cụt diễu hành” trên đảo Phillip ở Australia. Mỗi tối sau hoàng hôn, hàng trăm chú chim cánh cụt nhỏ từ biển bước lên bãi cát thành từng nhóm nhỏ, lắc lư đi về hang giữa tiếng reo thích thú của du khách. Đây được xem là một trong những trải nghiệm động vật hoang dã độc đáo nhất thế giới.

Điều thú vị là chim cánh cụt nhỏ không sống trên băng tuyết như hình ảnh chim cánh cụt Nam Cực quen thuộc. Chúng làm tổ trong hang đất, khe đá hoặc dưới bụi cây ven biển. Một số cá thể còn đào hang khá sâu để tránh nóng và bảo vệ trứng khỏi kẻ săn mồi.

Tuy nhiên, cuộc sống của loài chim tí hon này không hoàn toàn yên bình. Chó, mèo hoang, cáo và ô nhiễm môi trường biển đều là mối đe dọa lớn đối với nhiều quần thể chim cánh cụt nhỏ. Biến đổi khí hậu và sự thay đổi nguồn cá cũng khiến việc kiếm ăn trở nên khó khăn hơn ở một số khu vực.

Dẫu vậy, mỗi khi nhìn những chú chim xanh nhỏ bé lạch bạch bước lên bờ sau một ngày dài ngoài đại dương, người ta vẫn dễ cảm thấy thế giới tự nhiên thật đáng yêu theo cách rất riêng. Giữa vô số sinh vật biển hùng vĩ, chim cánh cụt nhỏ chứng minh rằng đôi khi chính những loài bé nhất lại khiến con người rung động nhiều nhất.

#Chim cánh cụt nhỏ nhất thế giới #Loài chim cánh cụt xanh lam #Hành vi săn mồi dưới nước #Trải nghiệm xem chim diễu hành #Sinh thái sống ven biển Australia và New Zealand #Đặc điểm sinh học kỳ thú của chim cánh cụt

Sinh vật cổ dài được ví như “hóa thạch sống” kỳ lạ của thế giới côn trùng

Với chiếc cổ dài kỳ lạ và dáng vẻ như sinh vật thời tiền sử, ruồi cổ rắn là nhóm côn trùng săn mồi nhỏ bé nhưng đầy bí ẩn.

Raphidioptera là một bộ côn trùng khá hiếm, thường được gọi là ruồi cổ rắn. Cái tên này xuất phát từ phần ngực trước kéo dài giống chiếc cổ rắn, khiến chúng trông khác hẳn hầu hết các loài côn trùng quen thuộc. Khi ngẩng đầu lên giữa lớp vỏ cây hoặc cành khô, ruồi cổ rắn tạo cảm giác như một sinh vật bước ra từ thời đại khủng long thu nhỏ.

Kinh ngạc với nhóm sinh vật sống được trong nước sôi và axit cực mạnh

Ẩn mình trong suối axit, miệng phun thủy nhiệt và cả ruột động vật, cổ khuẩn là nhóm sinh vật nguyên sơ nhỏ bé có khả năng tồn tại phi thường.

Cổ khuẩn (Archaea) là một trong ba miền sự sống của sinh vật trên Trái Đất bên cạnh vi khuẩn và sinh vật nhân thực. Trong thời gian dài, con người từng nghĩ chúng chỉ là một dạng vi khuẩn đặc biệt. Thế nhưng, đến cuối thế kỷ 20, các nhà khoa học phát hiện cổ khuẩn thực sự khác biệt sâu sắc về mặt di truyền và sinh hóa, đến mức phải xếp chúng vào một “nhánh sự sống” riêng biệt.

Điều khó tin về loài ếch tròn như quả bóng sống ở sa mạc cực kỳ khắc nghiệt

Với thân hình tròn vo, đôi mắt to ngơ ngác và tiếng kêu như món đồ chơi cao su, ếch mưa sa mạc là sinh vật từng khuấy đảo mạng Internet toàn cầu.

Ếch mưa sa mạc (Breviceps macrops) là một trong những loài lưỡng cư kỳ lạ và "đáng yêu" nhất thế giới. Chúng sinh sống chủ yếu tại các dải cát ven biển ở Namibia và Nam Phi, nơi khí hậu khô cằn tưởng như hoàn toàn không phù hợp với loài ếch vốn cần độ ẩm cao. Thế nhưng, chính trong môi trường khắc nghiệt ấy, loài sinh vật bé nhỏ này lại tiến hóa theo cách cực kỳ đặc biệt.

