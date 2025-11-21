Hà Nội

Bật mí loại trà ở Việt Nam gần 700 triệu đồng/kg

Kinh doanh

Do sản lượng khai thác thấp, cây chè mọc ở địa hình hiểm trở, mỗi năm chỉ thu hoạch 1–2 vụ nên giá chè cổ thụ Bạch Long khá cao so với mặt bằng chung.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Chè cổ thụ Bạch Long được xem là bảo vật của Việt Nam. Những cây chè hàng nghìn năm tuổi mọc cheo leo trên dãy núi Hoàng Liên Sơn, ở độ cao từ 2.400 đến 2.700m. Ảnh: Người đưa tin
Sự quý giá của chè Bạch Long được nhân lên khi hiện nay chỉ còn lại khoảng 50-60 gốc. Ảnh: Internet
Những cây chè cổ thụ cao từ 5–15m, tán rộng, thân mốc trắng xù xì. Ảnh: Internet
Điều kiện tự nhiên khắc nghiệt đã giúp lá chè tích tụ các dưỡng chất tinh túy nhất, tạo nên hương vị độc đáo. Ảnh: Internet
Búp chè Bạch Long có hình dáng thanh mảnh, trắng muốt và được bao phủ bởi một lớp lông tơ mịn màng. Ảnh: Internet
Khi pha, trà Bạch Long tỏa ra hương thơm ngọt thanh đặc trưng với hậu vị kéo dài, vượt trội hơn hẳn các loại trà thông thường. Ảnh: Internet
Ngoài độ quý hiếm, giá trị của chè Bạch Long còn nằm ở quy trình khai thác và chế biến hoàn toàn thủ công. Ảnh: Internet
Để có 1kg trà khô thành phẩm, người thợ phải thu hái khoảng 3-3,8kg búp tươi. Điều này đồng nghĩa với việc phải trèo hết 30 cây chè cổ thụ. Ảnh: Internet
Hiện nay, sản lượng chè Bạch Long rất hạn chế, chỉ đủ phục vụ một số ít khách hàng đặc biệt như giới sưu tầm hoặc các doanh nhân coi trọng văn hóa thưởng trà. Ảnh: Báo pháp luật
Vì vậy, giá chè cổ thụ Bạch Long lên tới 680 triệu đồng/kg. Ảnh: Tratienvua
