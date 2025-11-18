Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Loài cá dân dã xưa không ai ngó nay là đặc sản đắt khách

Kinh doanh

Loài cá dân dã xưa không ai ngó nay là đặc sản đắt khách

Từng là loài cá nước ngọt xuất hiện dày đặc ở kênh rạch miền Tây, cá mãng cầu đang trở thành đặc sản được nhiều người săn lùng.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Cá mãng cầu (hay còn gọi cá sơn gai, cá hiệp sĩ, cá chiến binh, cá quả dứa) là loại cá hiếm, được khai thác ở vùng biển Phú Yên, Khánh Hòa (cũ). Ảnh: Internet
Cá mãng cầu (hay còn gọi cá sơn gai, cá hiệp sĩ, cá chiến binh, cá quả dứa) là loại cá hiếm, được khai thác ở vùng biển Phú Yên, Khánh Hòa (cũ). Ảnh: Internet
Loài cá này thường chỉ dài 10–15 cm, thân dẹp, được bao phủ bởi vảy lớn. Ảnh: Internet
Loài cá này thường chỉ dài 10–15 cm, thân dẹp, được bao phủ bởi vảy lớn. Ảnh: Internet
Cá mãng cầu thường sống ẩn trong đá ngầm, hốc đá hoặc các rạn san hô, khiến việc khai thác trở nên khó khăn. Ảnh: Internet
Cá mãng cầu thường sống ẩn trong đá ngầm, hốc đá hoặc các rạn san hô, khiến việc khai thác trở nên khó khăn. Ảnh: Internet
Trước kia, cá mãng cầu có nhiều, thường xuất hiện trong bữa ăn bình dân trong gia đình. Ảnh: Facebook
Trước kia, cá mãng cầu có nhiều, thường xuất hiện trong bữa ăn bình dân trong gia đình. Ảnh: Facebook
Nhưng khoảng 5–7 năm trở lại đây, cá mãng cầu hiếm do môi trường sông rạch thu hẹp, nguồn nước bị ô nhiễm và việc đánh bắt quá mức. Ảnh: Internet
Nhưng khoảng 5–7 năm trở lại đây, cá mãng cầu hiếm do môi trường sông rạch thu hẹp, nguồn nước bị ô nhiễm và việc đánh bắt quá mức. Ảnh: Internet
Khi nguồn cá tự nhiên giảm, nhu cầu thưởng thức đặc sản bản địa lại tăng cao, khiến cá mãng cầu trở thành món ăn được nhiều người tìm mua. Ảnh: Internet
Khi nguồn cá tự nhiên giảm, nhu cầu thưởng thức đặc sản bản địa lại tăng cao, khiến cá mãng cầu trở thành món ăn được nhiều người tìm mua. Ảnh: Internet
Thịt cá mãng cầu màu trắng, chắc, dai, ngọt và ít tanh, độ béo nhẹ. Ảnh: Facebook
Thịt cá mãng cầu màu trắng, chắc, dai, ngọt và ít tanh, độ béo nhẹ. Ảnh: Facebook
Đặc biệt, nội tạng cá cũng ăn được và có mùi vị rất riêng, hiếm loài nào có. Ảnh: Facebook
Đặc biệt, nội tạng cá cũng ăn được và có mùi vị rất riêng, hiếm loài nào có. Ảnh: Facebook
Trên thị trường, cá mãng cầu được bán với giá từ 300.000-500.000 đồng/kg tuỳ kích thước và thời điểm. Ảnh: Facebook
Trên thị trường, cá mãng cầu được bán với giá từ 300.000-500.000 đồng/kg tuỳ kích thước và thời điểm. Ảnh: Facebook
Cá mãng cầu có thể chế biến thành nhiều món hấp dẫn như cá mãng cầu chiên giòn, cá mãng cầu kho tiêu, kho nghệ, hoặc nấu canh chua. Ảnh: Internet
Cá mãng cầu có thể chế biến thành nhiều món hấp dẫn như cá mãng cầu chiên giòn, cá mãng cầu kho tiêu, kho nghệ, hoặc nấu canh chua. Ảnh: Internet
Hoàng Minh (tổng hợp)
#Cá mãng cầu - Đặc sản miền Tây #Thay đổi môi trường và khai thác cá tự nhiên #Nhu cầu tăng cao đối với cá hiếm #Chế biến món ăn từ cá mãng cầu #Giá trị dinh dưỡng của cá mãng cầu #Ảnh hưởng của ô nhiễm đến nguồn cá

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT