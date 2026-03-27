Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bắt khẩn cấp đối tượng gây ra vụ thảm sát ở Quảng Trị

Do mâu thuẫn gia đình, Nguyễn Ngọc Đạo thuê taxi đi từ Đà Nẵng về Quảng Trị rồi dùng súng bắn chết tài xế và mẹ vợ, còn bố vợ bị thương nặng.

Hạo Nhiên

Ngày 27/3, thông tin từ UBND xã Kim Điền (Quảng Trị) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h30’ ngày 26/3, đối tượng Nguyễn Ngọc Đạo (SN 1991, tạm trú tại phường An Hải, Đà Nẵng) thuê xe ô tô BKS 43H 09947 của anh Biện Thái S. (SN 1982, trú tại Tổ 125, phường Hoà Khánh) để đưa Đạo từ Đà Nẵng về xã Kim Điền (Quảng Trị) nhằm tìm vợ là Phan Thị Diểm H. (SN 2000), để giải quyết mâu thuẫn chuyện gia đình.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Đạo tại cơ quan Công an.

Khi đến xã Kim Điền, Nguyễn Ngọc Đạo mượn xe để đi giải quyết việc riêng nhưng anh Biện Thái S. không đồng ý, trong khi trao đổi qua lại, Nguyễn Ngọc Đạo lấy súng tự chế chuẩn bị sẵn mang theo bắn chết anh S. rồi lấy xe đi về nhà bố mẹ vợ.

Đến khoảng 22h05, Nguyễn Ngọc Đạo đến nhà bố mẹ vợ ở thôn Tân Bình, xã Kim Điền. Khi đến nơi, Đạo đã dùng súng tự chế bắn bà Đinh Thị T. (SN 1962) là mẹ vợ và ông Nguyễn Văn H. (SN 1960) là bố vợ.

Hậu quả, bà T. chết tại chổ, ông H. bị thương nặng đang được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới.

Hung khí Đạo sử dụng gây ra vụ thảm sát.

Sau khi gây án, đối tượng Nguyễn Ngọc Đạo tiếp tục đi tìm vợ nhưng không thấy và quay về gần nhà bố mẹ đẻ ở thôn Đặng Hoá, xã Kim Điền cố thủ trong xe đòi được gặp vợ, con và có ý định tự sát.

Nhận được thông tin, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị đã có mặt tại địa bàn đối tượng gây án để chỉ huy lực lượng Công an, phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan trên địa bàn vận động, thuyết phục đối tượng buông súng.

Đến khoảng 4h ngày 27/6, đối tượng Nguyễn Ngọc Đạo đã tự nguyện giao nộp súng và ra đầu thú.

Hiện, vụ án đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, làm rõ.

#Công an #Quảng Trị #điều tra #thảm sát #mâu thuẫn #gia đình

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới