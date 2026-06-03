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Xã hội

Thanh niên 23 tuổi lập nhóm telegram phát tán video đồi trụy

Đối tượng sử dụng các video có nội dung khiêu dâm, đồi trụy để quảng cáo, lôi kéo người tham gia, sau đó thu tiền từ 250 đến 400 nghìn đồng/người.

Khánh Hoài

Ngày 3/6, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, qua công tác nắm tình hình, rà soát, xác minh các dấu hiệu vi phạm pháp luật trên không gian mạng, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, đã phát hiện, triệt xóa một nhóm Telegram chuyên phát tán văn hóa phẩm đồi trụy để thu lợi bất chính.

Ngày 30/5, Đội Điều tra thuộc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra và Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triệu tập, đấu tranh làm rõ đối tượng Nguyễn Tiến Đức (SN 2003, trú tại tỉnh Nghệ An).

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Đối tượng Nguyễn Tiến Đức.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định, để có tiền chi tiêu cá nhân, Đức đã tạo lập, quản trị các nhóm Telegram mang tên “LUIS BÁN NHÓM VIP 18” và “Kênh HSSV”. Đối tượng sử dụng các video có nội dung khiêu dâm, đồi trụy để quảng cáo, lôi kéo người tham gia, sau đó thu tiền từ 250 đến 400 nghìn đồng/người thông qua hình thức chuyển khoản ngân hàng để được truy cập, xem nội dung trong các nhóm kín.

Các nhóm Telegram do Đức quản trị có hàng trăm thành viên tham gia, cơ quan Công an đã làm rõ nhiều trường hợp trả phí để truy cập nội dung đồi trụy.

Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ, trích xuất khoảng 5GB dữ liệu điện tử liên quan.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Tiến Đức để điều tra về hành vi “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy” theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Xử lý nghiêm xe khách vượt ẩu trên cao tốc. Nguồn: Cục CSGT.

#LUIS BÁN NHÓM VIP 18 #phát tán video đồi trụy #Công an Bắc Ninh

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