Bắt khẩn cấp đối tượng đánh người sau va chạm giao thông tại TP HCM

Xảy ra va chạm khi cùng lưu thông trên đường, đối tượng Phi đã hành hung nạn nhân; tiếp tục đánh gây thương tích người can ngăn...

Xuân Danh

Chiều 5/4, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Khắc Phi (27 tuổi, ngụ phường Đông Hòa, TP HCM) để điều tra về hành vi đánh nhau, gây rối trật tự công cộng sau va chạm giao thông xảy ra trên địa bàn phường Dĩ An.

hinh-2.jpg
Cảnh sát lấy lời khai Nguyễn Khắc Phi

Theo đó, ngày 4/4, Công an phường Dĩ An, TP HCM tiếp nhận tin của người dân trình báo vụ việc đánh nhau gây mất trật tự công cộng tại khu phố Bình Đường 1, phường Dĩ An (hẻm bên hông công ty giày da Thái Bình).

Cụ thể, lúc 17h ngày 4/4, xảy ra va chạm giao thông giữa xe máy Exciter do Nguyễn Khắc Phi điều khiển với xe máy do Hồ Văn Bảo (30 tuổi, thường trú Nghệ An) điều khiển. Do mâu thuẫn sau va chạm, giữa Nguyễn Khắc Phi với Hồ Văn Bảo đã xảy ra xô xát.

Lúc này, anh Nguyễn Văn Quang (34 tuổi, thường trú Gia Lai), là người đi đường thấy đánh nhau nên đến can ngăn… Không những không nghe lời can ngăn, Nguyễn Khắc Phi đã ngang ngược chửi bới, đánh đập anh Quang gây thương tích.

Vụ việc xô xát khiến người dân xung quanh khu vực, người đi đường, công nhân tan ca làm hiếu kỳ tập trung đông dẫn đến gây mất trật tự công cộng khu vực.

Nhận được tin báo, Công an phường Dĩ An nhanh chóng có mặt tại hiện trường, xác minh vụ việc, thu giữ 2 xe máy, đưa 3 người về Cơ quan Công an giải quyết. Diễn biến vụ việc được camera an ninh ghi lại, sau đó lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận.

Mời quý độc giả xem video sau va chạm giao thông, Phi hùng hổ đánh người
grgrehy5hy55.jpg
capture-5175.png
popo.png
