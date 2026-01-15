Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Tạm giữ đối tượng lợi dụng khiếu kiện, gây rối trật tự công cộng ở Hà Nội

Theo điều tra, Lê Thị Hà đã bị xử phạt hành chính về hành vi gây mất an ninh, trật tự tại địa phương nhưng không chấp hành, tiếp tục tái phạm.

Gia Đạt

Ngày 15/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối tượng Lê Thị Hà (SN 1980; trú tại Gia Lai) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

capture-5175.png
Đối tượng Lê Thị Hà tại cơ quan Công an.

Trước đó, vào ngày 12/1/2026, Lê Thị Hà cùng một số công dân khác đến khu vực trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng căng băng rôn, khiếu kiện trái quy định, gây mất an ninh, trật tự. Các đơn vị chức năng CATP Hà Nội đã phối hợp Công an tỉnh Gia Lai và các lực lượng liên quan vận động, giải tỏa và đưa đối tượng về trụ sở Công an phường Ba Đình để xác minh, xử lý theo quy định.

Kết quả xác minh cho thấy, từ tháng 9/2025, Lê Thị Hà lưu trú tại Hà Nội để khiếu kiện liên quan đất đai, nhiều lần có hành vi gây rối trật tự công cộng, không chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng. Lê Thị Hà đã bị xử phạt hành chính về hành vi gây mất an ninh, trật tự tại địa phương nhưng không chấp hành, tiếp tục tái phạm.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự Lê Thị Hà về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Nhà nước luôn bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, trong đó có quyền khiếu nại, tố cáo, tuy nhiên công dân phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Nghiêm cấm các hành vi lợi dụng quyền khiếu nại tố cáo để thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật, làm ảnh hưởng đến tình hình ANTT. Đây là một bài học, một sự cảnh tỉnh đối với những cá nhân, tổ chức đang có ý đồ lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố.

>>> Xem thêm video: Công an TP HCM triệt phá 2 đường dây ma túy lớn

Nguồn: ĐTHĐT.
#Hà Nội #gây rối #khiếu kiện #tạm giữ #trật tự công cộng #Lê Thị Hà

Bài liên quan

Xã hội

Người đàn ông đánh phụ nữ ở sảnh chung cư tại Hà Nội lĩnh 6 tháng tù

Với tội gây rối tại sảnh thang máy chung cư Sky Central (Hà Nội), bị cáo Đặng Chí Thành đã bị TAND Khu vực 2 tuyên án phạt 6 tháng tù giam.

Ngày 7/1, TAND Khu vực 2 Hà Nội đã tuyên án bị cáo Đặng Chí Thành (SN 1994, trú tại Chung cư Sky Central, 176 Định Công, phường Phương Liệt, Hà Nội) 6 tháng tù về tội "Gây rối trật tự công cộng".

6ae36ebbaef247ac1ee3jpg.jpg
Bị cáo Đặng Chí Thành tại tòa.
Xem chi tiết

Xã hội

Tạm giữ nhóm đối tượng gây rối trật tự công cộng làm 2 người bị thương

Từ mâu thuẫn cá nhân phát sinh trong đêm, hai nhóm thanh thiếu niên đã tụ tập, mang theo hung khí truy đuổi, ném đá nhau trên đường phố.

Ngày 7/1, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, từ mâu thuẫn cá nhân phát sinh trong đêm, hai nhóm thanh thiếu niên tại phường Đông Triều (Quảng Ninh) đã tụ tập, mang theo hung khí truy đuổi trên đường phố, gây tai nạn giao thông nghiêm trọng.

popo.png
Nhóm đối tượng tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Tạm giữ hình sự hành khách gây rối, huỷ hoại tài sản tại sân bay Cát Bi

Trần Mạnh Hùng – đối tượng gây rối, huỷ hoại tài sản tại sân bay Cát Bi bị tạm giữ để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Ngày 5/1, Công an TP Hải Phòng thông tin, Công an phường Hải An lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và đề xuất Cơ quan Cảnh sát điều tra - CATP Hải Phòng ra quyết định tạm giữ hình sự Trần Mạnh Hùng (SN 1971, trú tại 100/68 đường Ngô Quyền, phường Ngô Quyền, Hải Phòng) về hành vi gây rối trật tự công cộng. Đồng thời củng cố lập hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

888888.jpg
Đối tượngTrần Mạnh Hùng
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới