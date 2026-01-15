Tạm giữ đối tượng lợi dụng khiếu kiện, gây rối trật tự công cộng ở Hà Nội

Theo điều tra, Lê Thị Hà đã bị xử phạt hành chính về hành vi gây mất an ninh, trật tự tại địa phương nhưng không chấp hành, tiếp tục tái phạm.

Ngày 15/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối tượng Lê Thị Hà (SN 1980; trú tại Gia Lai) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Đối tượng Lê Thị Hà tại cơ quan Công an.

Trước đó, vào ngày 12/1/2026, Lê Thị Hà cùng một số công dân khác đến khu vực trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng căng băng rôn, khiếu kiện trái quy định, gây mất an ninh, trật tự. Các đơn vị chức năng CATP Hà Nội đã phối hợp Công an tỉnh Gia Lai và các lực lượng liên quan vận động, giải tỏa và đưa đối tượng về trụ sở Công an phường Ba Đình để xác minh, xử lý theo quy định.

Kết quả xác minh cho thấy, từ tháng 9/2025, Lê Thị Hà lưu trú tại Hà Nội để khiếu kiện liên quan đất đai, nhiều lần có hành vi gây rối trật tự công cộng, không chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng. Lê Thị Hà đã bị xử phạt hành chính về hành vi gây mất an ninh, trật tự tại địa phương nhưng không chấp hành, tiếp tục tái phạm.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự Lê Thị Hà về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Nhà nước luôn bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, trong đó có quyền khiếu nại, tố cáo, tuy nhiên công dân phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Nghiêm cấm các hành vi lợi dụng quyền khiếu nại tố cáo để thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật, làm ảnh hưởng đến tình hình ANTT. Đây là một bài học, một sự cảnh tỉnh đối với những cá nhân, tổ chức đang có ý đồ lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố.

>>> Xem thêm video: Công an TP HCM triệt phá 2 đường dây ma túy lớn