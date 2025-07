Bắt khẩn cấp 5 đối tượng gây rối trật tự công cộng ở Tuyên Quang

Nhóm thanh niên có hành vi tụ tập ném gạch, đá, vỏ chai bia vào khu vực ký túc xá Trường Cao đẳng Kỹ thuật và công nghệ Hà Giang gây mất an ninh trật tự.

Ngày 11/9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết vừa phối hợp Công an phường Hà Giang 2 xác minh vụ việc nhóm thanh niên có hành vi tụ tập ném gạch, đá, vỏ chai bia vào khu vực ký túc xá Trường Cao đẳng Kỹ thuật và công nghệ Hà Giang, gây tâm lý hoang mang, ảnh hưởng xấu đến đời sống của người dân và tình hình an ninh trật tự tại khu vực. Quá trình xác minh đã nhanh chóng làm rõ 9 đối tượng vi phạm.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Trong đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 5 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”; phối hợp với gia đình quản lý, giáo dục 1 đối tượng dưới 16 tuổi. Còn 3 đối tượng hiện đang bỏ trốn gồm: Nguyễn Tấn Dũng, sinh năm 2007, trú tại xã Thanh Thủy; Tẩn Hải Chiều, sinh năm 2006 và Triệu Văn Đường, sinh năm 2005, cùng trú tại xã Lao Chải, tỉnh Tuyên Quang.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang yêu cầu 3 đối tượng đang bỏ trốn nhanh chóng trình diện để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật; kêu gọi các tổ chức, cá nhân nếu có thông tin liên quan đến 03 đối tượng đang bỏ trốn thì cung cấp cho cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc liên hệ Điều tra viên Nguyễn Đức Tuyển, số điện thoại: 0827.283.868 để giải quyết.

