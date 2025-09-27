Bắt kẻ khống chế, xâm hại cô gái giữa đoạn đường vắng ở Đà Nẵng

Lực lượng chức năng vừa bắt tạm giam kẻ khống chế, xâm hại cô gái đang đi xe máy trên đường ở Đà Nẵng.

Ngày 27/9, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng Lê Quang Nhật (SN 1999, trú tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm”.

Trước đó, vào khoảng 22h30 ngày 6/5, khi chị N.T.T.H (SN 1993, ở TP Đà Nẵng) đi xe máy từ trung tâm thành phố về nhà, Nhật đã bám theo, lựa đoạn đường vắng để khống chế và có hành vi xâm hại.

Công an TP Đà Nẵng bắt kẻ khống chế, xâm hại tình dục cô gái giữa đoạn đường vắng.

Nạn nhân đã chống trả quyết liệt và tri hô, khi người dân xuất hiện, Nhật hoảng sợ bỏ chạy.

Theo lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng, hành vi của đối tượng Nhật thể hiện sự liều lĩnh, coi thường pháp luật, gây nguy hiểm cho phụ nữ khi tham gia giao thông ban đêm.

Mỗi người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, nhất là phụ nữ, hạn chế đi lại một mình ở những đoạn đường vắng, trang bị kỹ năng tự vệ và kịp thời báo tin cho người thân khi di chuyển ban đêm.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.