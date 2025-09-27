Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bắt kẻ khống chế, xâm hại cô gái giữa đoạn đường vắng ở Đà Nẵng

Lực lượng chức năng vừa bắt tạm giam kẻ khống chế, xâm hại cô gái đang đi xe máy trên đường ở Đà Nẵng.

Thanh Hà

Ngày 27/9, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng Lê Quang Nhật (SN 1999, trú tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm”.

Trước đó, vào khoảng 22h30 ngày 6/5, khi chị N.T.T.H (SN 1993, ở TP Đà Nẵng) đi xe máy từ trung tâm thành phố về nhà, Nhật đã bám theo, lựa đoạn đường vắng để khống chế và có hành vi xâm hại.

z70561628631878b29a5c7fdce82ae38b44af453ec90f9-1758966370820439273862.jpg
Công an TP Đà Nẵng bắt kẻ khống chế, xâm hại tình dục cô gái giữa đoạn đường vắng.

Nạn nhân đã chống trả quyết liệt và tri hô, khi người dân xuất hiện, Nhật hoảng sợ bỏ chạy.

Theo lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng, hành vi của đối tượng Nhật thể hiện sự liều lĩnh, coi thường pháp luật, gây nguy hiểm cho phụ nữ khi tham gia giao thông ban đêm.

Mỗi người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, nhất là phụ nữ, hạn chế đi lại một mình ở những đoạn đường vắng, trang bị kỹ năng tự vệ và kịp thời báo tin cho người thân khi di chuyển ban đêm.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

#Đà Nẵng #hiếp dâm #tạm giam #khống chế #xe máy #xâm hại

Bài liên quan

Xã hội

Tạm giữ hình sự 2 đối tượng ép nạn nhân uống say để hiếp dâm ở Bắc Ninh

Tại buổi nhậu, hai đối tượng Giàng A Quyết và Giàng A Yên đã bàn bạc và tìm cách ép cháu M. uống rượu đến say để dễ dàng thực hiện hành vi đồi bại.

Ngày 23/9, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã tạm giữ hình sự hai đối tượng Giàng A Quyết (sinh năm 2007) và Giàng A Yên (sinh năm 2000), cùng trú tại xã Sơn Lương, tỉnh Lào Cai, để điều tra về hành vi hiếp dâm một bé gái dưới 16 tuổi.

123-17586137760341275528904-20-0-520-800-crop-17586137990721970019302.jpg
Hai đối tượng Giàng A Quyết (trái) và Giàng A Yên.
Xem chi tiết

Xã hội

Bắt tạm giam đối tượng hiếp dâm bé gái 12 tuổi tại Đồng Nai

Lê Mạnh Quỳnh (23 tuổi) bị bắt tạm giam vì hiếp dâm bé gái 12 tuổi, đối tượng làm quen nạn nhân qua mạng rồi hẹn ra lô cao su để thực hiện hành vi đồi bại.

Ngày 14/9, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Lê Mạnh Quỳnh (23 tuổi, ngụ xã Phước An) để điều tra về tội "hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

akkk-3.jpg
Lực lượng chức năng đưa đối tượng và nạn nhân đến hiện trường ở lô cao su. Ảnh: A.X
Xem chi tiết

Xã hội

Tuyên án bác sĩ hiếp dâm nữ bệnh nhân tại phòng khám tư ở Đồng Nai

 Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Chiến 2 năm 8 tháng tù giam về tội hiếp dâm.

Chiều 11/9, HĐXX TAND Khu vực 7 - Đồng Nai tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Chiến (38 tuổi, nghề nghiệp bác sĩ) 2 năm 8 tháng tù giam về tội hiếp dâm.

Về phần dân sự, bị cáo Chiến phải bồi thường cho bị hại gần 60 triệu đồng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới