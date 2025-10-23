Bắt kẻ gây ra 3 vụ trộm xe máy điện ở Bắc Ninh trốn vào Nghệ An

Ngày 23/10, theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh, Công an phường Bắc Giang (tỉnh Bắc Ninh) vừa truy xét, bắt nóng đối tượng gây ra 3 vụ trộm xe máy điện trên địa bàn.

Theo đó, ngày 16 và 17/10, Công an phường Bắc Giang nhận được nhiều tin báo của người dân về việc mất trộm xe máy điện tại khu vực vỉa hè trung tâm thương mại Vincom Plaza Bắc Giang và Chung cư Aqua Park Bắc Giang.

Theo phản ánh, nạn nhân chủ yếu là người đến giao dịch tại ngân hàng, quán hàng, mua sắm, vui chơi tại khu vực trên, để xe trên vỉa hè song không khóa cổ, khóa càng. Lợi dụng sơ hở này, kẻ gian đã ra tay lấy trộm liên tiếp 3 xe máy điện, trong đó 2 xe tại khu vực trung tâm thương mại Vincom Plaza Bắc Giang, 1 xe tại khuôn viên Chung cư Aqua Park Bắc Giang.

Nguyễn Văn Bắc và 1 trong 3 chiếc xe tang vật.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Bắc Giang đã chỉ đạo Tổ phòng, chống tội phạm khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát hệ thống camera khu vực, truy vết đối tượng nghi vấn.

Ngay trong đêm 18/10, một tổ công tác của Công an phường đã có mặt tại tỉnh Nghệ An, đưa đối tượng liên quan về Bắc Ninh. Cuối ngày 19/10, đơn vị đã bắt giữ Nguyễn Văn Bắc (sinh năm 1993, trú tại thôn Ô Cách, xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh), kẻ gây ra các vụ trộm xe máy điện nêu trên.

Công an phường Bắc Giang cho biết, Bắc là đối tượng chưa có tiền án, tiền sự nhưng nghiện cờ bạc, thường xuyên chơi game trực tuyến, sống lang thang, ít khi có mặt tại nơi cư trú. Để bắt được đối tượng, lực lượng chức năng phải áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, kiên trì theo dấu suốt hai ngày liền.

Tại cơ quan Công an, Bắc khai nhận đã thực hiện 3 vụ trộm nêu trên tại phường Bắc Giang. Để thực hiện hành vi trộm cắp, Bắc rủ thêm hai thanh thiếu niên (một người quê ở tỉnh Nghệ An, một người quê ở tỉnh Cao Bằng) hỗ trợ vận chuyển xe trộm cắp.

Theo xác minh của cơ quan Công an, cả hai thiếu niên trên là lao động tự do mới đến Bắc Giang tìm việc, trong đó một người mới 16 tuổi. Tuy nhiên, khi thực hiện hành vi trộm cắp, Bắc không cho họ trực tiếp tham gia mà bố trí ngồi chờ tại một điểm. Đối tượng nói với hai người này rằng mình làm nghề cầm đồ, những xe máy điện là hàng nhận cầm cố nhưng khách không đến chuộc nên mang đi bán.

Số tiền bán xe, Bắc không chia cho hai người đi cùng nên cơ quan Công an chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự. Hiện Công an phường Bắc Giang đã thu hồi cả 3 chiếc xe tang vật vụ án và đang tiếp tục điều tra mở rộng án, củng cố hồ sơ để xử lý Nguyễn Văn Bắc theo quy định pháp luật.

