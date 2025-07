Bắt kẻ dùng ớt ngâm dấm bôi vào mắt nạn nhân, cướp tài sản

Ngày 14/7, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, Công an xã Lý Bôn vừa bắt được đối tượng Cô Văn Háo (SN 2000, dân tộc Lô Lô, trú tại xóm Nà Van, xã Bảo Lạc) về tội danh cướp tài sản.

Đối tượng Cô Văn Háo tại cơ quan Công an.

Trước đó, ngày 11/7/2025, Công an xã Lý Bôn, tỉnh Cao Bằng tiếp nhận tin báo của ông Sần Quầy Lụa (SN 1963, trú tại xóm Nà Lầu, xã Lý Bôn) về việc bị một nam thanh niên dùng ớt ngâm dấm bôi vào mắt, sau đó giật túi đeo trên người ông Lụa, trong túi có hơn 50 triệu đồng khi ông Lụa đang đi trên đường dân sinh thuộc xóm Nà Lầu vào khoảng 18 giờ cùng ngày.

Xác định đây là vụ án nghiêm trọng, Công an xã Lý Bôn đã khẩn trương báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh, đồng thời phối hợp với Tổ điều tra số 1 (Công an tỉnh Cao Bằng) và Công an xã Bảo Lạc tiến hành rà soát, truy tìm đối tượng. Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định Cô Văn Háo (SN 2000, dân tộc Lô Lô, trú tại xóm Nà Van, xã Bảo Lạc) là nghi phạm chính.

Đến 00 giờ 30 phút ngày 12/7/2025, tổ công tác đã triệu tập đối tượng đến trụ sở Công an xã Bảo Lạc để làm việc. Tại đây, Cô Văn Háo thừa nhận đã thực hiện hành vi cướp tài sản. Đối tượng khai đã lấy được 50.300.000 đồng, sau đó đã dùng 10.300.000 đồng để trả nợ, số còn lại 40.000.000 đồng đối tượng tự giác giao nộp cùng một số tang vật gồm: quần áo, khẩu trang và một con dao quắm.

Hiện vụ việc đang được Công an tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm video: Cảnh báo nguy hiểm thả diều gần đường dây điện