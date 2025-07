Bắt đối tượng cướp tài sản của cụ bà giữa cánh đồng

Ngày 9/7, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đang tạm giữ đối tượng Hà Văn Tứ (SN 1969), trú tại xã Yên Lãng, TP Hà Nội về hành vi "Cướp giật tài sản". Theo đó, khoảng 11h10’ ngày 7/7, bà Lê Thị Xuân (71 tuổi), trú tại xã Nguyệt Đức đi xe đạp đến khu vực cánh đồng thôn Xuân Đài (Nguyệt Đức), bất ngờ bị một đối tượng điều khiển xe mô tô đi cùng chiều từ phía sau vượt lên, áp sát rồi dùng tay giật chiếc túi da màu đen bà đang đeo bên người. Cú giật mạnh khiến bà Xuân ngã xuống đường, bị thương ở vùng mặt và cổ chân trái.

Cơ quan Công an tiến hành làm việc với đối tượng Hà Văn Tú.

Đối tượng sau đó nhanh chóng điều khiển xe mô tô tẩu thoát về hướng thôn Phố Lồ. Tài sản bị cướp gồm điện thoại di động, một số tiền mặt và thẻ căn cước công dân. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Nguyệt Đức đã nhanh chóng tiến hành xác minh, tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai người bị hại và những người có liên quan, phân công cán bộ tiến hành rà soát, trích xuất hệ thống camera an an ninh trên các tuyến đường để truy tìm đối tượng, đồng thời báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự điều tra, truy bắt đối tượng.

Đến 11h ngày 8/7, sau gần 24h từ khi nhận được tin báo, tổ công tác của Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt được đối tượng Hà Văn Tứ. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Tứ khai nhận, do nghiện ma túy nên sau khi cướp giật túi của bà Xuân, đối tượng lấy được 700.000 đồng tiền mặt và bán chiếc điện thoại di động được 500.000 đồng mang đi mua ma túy sử dụng.

Theo cơ quan Công an, đối tượng Tứ đã có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản, chấp hành xong án phạt tù vào tháng 9/2024. Hiện vụ việc đã được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận để tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

