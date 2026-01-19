Triệt phá đường dây 'tín dụng đen' cho vay 1,75 tỷ lấy lãi 1,5 tỷ ở Ninh Bình

Ngày 19/1, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa đấu tranh, làm rõ và tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Thủy (SN 1994, ngụ thôn Nha Tiến, xã Trần Thương); Đỗ Quốc Huy (SN 1989; ngụ thôn Nam Cao); Nguyễn Hữu Hiếu (SN 1988, ngụ thôn Nguyễn Khuyến), Nguyễn Thị Lan (SN 1988, ngụ thôn Nguyễn Khuyến), xã Vĩnh Trụ, tỉnh Ninh Bình để làm rõ hành vi cho vay "tín dụng đen".

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Các đối tượng này lợi dụng mạng xã hội để lập các hội, nhóm kín, đăng tải thông tin cho vay tiền với thủ tục nhanh gọn, không cần cầm cố tài sản, có dấu hiệu cho vay lãi nặng. Sau khi xác định rõ phương thức hoạt động của các đối tượng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã xác lập Chuyên án để đấu tranh triệt phá và ngày 15/1/2026 đã bắt giữ 4 đối tượng trên. Quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng lực lượng chức năng thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu có liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng.

Tại cơ quan Công an các đối tượng khai nhận: Trong khoảng thời gian từ tháng 4/2024 đến ngày 14/01/2026, các đối tượng đã cho chị Thiều Thị Hằng, sinh năm 1992, trú tổ dân phố Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Trụ vay tiền với mức lãi suất từ 5.000 đồng đến 7.000 đồng/1.000.000 đồng/ngày. Cụ thể, Nguyễn Văn Thủy sử dụng 150 triệu đồng cho vay, chiếm hưởng 206 triệu đồng; Đỗ Quốc Huy sử dụng 1,75 tỷ đồng cho vay, chiếm hưởng 1,5 tỷ đồng; Nguyễn Hữu Hiếu sử dụng 500 triệu đồng cho vay, chiếm hưởng 80 triệu đồng; Nguyễn Thị Lan sử dụng 700 triệu đồng cho vay, chiếm hưởng 140 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Thủy, Đỗ Quốc Huy, Nguyễn Hữu Hiếu và Nguyễn Thị Lan về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đây là chiến công, thành tích của Phòng Cảnh sát hình sự trong thực hiện đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 -2031, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

