Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Triệt phá đường dây 'tín dụng đen' cho vay 1,75 tỷ lấy lãi 1,5 tỷ ở Ninh Bình

Công an tỉnh Ninh Bình vừa triệt phá đường dây “tín dụng đen” trên không gian mạng lãi suất từ 5.000 đồng đến 7.000 đồng/1.000.000 đồng/ngày.

Gia Đạt

Ngày 19/1, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa đấu tranh, làm rõ và tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Thủy (SN 1994, ngụ thôn Nha Tiến, xã Trần Thương); Đỗ Quốc Huy (SN 1989; ngụ thôn Nam Cao); Nguyễn Hữu Hiếu (SN 1988, ngụ thôn Nguyễn Khuyến), Nguyễn Thị Lan (SN 1988, ngụ thôn Nguyễn Khuyến), xã Vĩnh Trụ, tỉnh Ninh Bình để làm rõ hành vi cho vay "tín dụng đen".

capture-2.jpg
Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Các đối tượng này lợi dụng mạng xã hội để lập các hội, nhóm kín, đăng tải thông tin cho vay tiền với thủ tục nhanh gọn, không cần cầm cố tài sản, có dấu hiệu cho vay lãi nặng. Sau khi xác định rõ phương thức hoạt động của các đối tượng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã xác lập Chuyên án để đấu tranh triệt phá và ngày 15/1/2026 đã bắt giữ 4 đối tượng trên. Quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng lực lượng chức năng thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu có liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng.

Tại cơ quan Công an các đối tượng khai nhận: Trong khoảng thời gian từ tháng 4/2024 đến ngày 14/01/2026, các đối tượng đã cho chị Thiều Thị Hằng, sinh năm 1992, trú tổ dân phố Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Trụ vay tiền với mức lãi suất từ 5.000 đồng đến 7.000 đồng/1.000.000 đồng/ngày. Cụ thể, Nguyễn Văn Thủy sử dụng 150 triệu đồng cho vay, chiếm hưởng 206 triệu đồng; Đỗ Quốc Huy sử dụng 1,75 tỷ đồng cho vay, chiếm hưởng 1,5 tỷ đồng; Nguyễn Hữu Hiếu sử dụng 500 triệu đồng cho vay, chiếm hưởng 80 triệu đồng; Nguyễn Thị Lan sử dụng 700 triệu đồng cho vay, chiếm hưởng 140 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Thủy, Đỗ Quốc Huy, Nguyễn Hữu Hiếu và Nguyễn Thị Lan về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đây là chiến công, thành tích của Phòng Cảnh sát hình sự trong thực hiện đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 -2031, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

>>> Xem thêm video: Bắt chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Nguồn: ĐTHĐT.
#tín dụng đen #Ninh Bình #cho vay nặng lãi #công an #bảo vệ người vay

Bài liên quan

Xã hội

Bắt đối tượng cho vay tiền với lãi suất 'cắt cổ' ở Quảng Ninh

Đức đã cho nhiều người vay tiền dưới hình thức với lãi suất 'cắt cổ'. Bước đầu xác định số tiền Đức thu lợi bất chính của người vay trên 250.000.000 đồng.

Ngày 16/1, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, để chủ động phòng ngừa tấn công trấn áp các loại tội phạm nói chung và đặc biệt với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “Tín dụng đen, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự đã đấu tranh, bắt giữ đối tượng hoạt động “Tín dụng đen”.

capture-8356.png
Đối tượng Lê Minh Đức tại Cơ quan điều tra.
Xem chi tiết

Xã hội

Bắt đối tượng cho vay lãi suất 365%/năm ở Quảng Ninh

Lê Trung Đức đã cho 4 cá nhân vay tiền với lãi suất 10.000 đồng/1 triệu/1 ngày tương ứng 365%/năm, cao gấp nhiều lần mức lãi suất quy định.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định tạm giữ đối với Lê Trung Đức, sinh năm 1996, trú tại khu Bến Triều, phường Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

anh-chup-man-hinh-2026-01-09-luc-174106.png
Đối tượng Lê Trung Đức tại Cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Bắt nhóm đối tượng dùng trò bẩn để đòi nợ ở Đồng Tháp

Khi người vay chậm trả tiền, nhóm đối tượng cho vay “lãi nặng” đã ném chai bia, chất bẩn và tạt sơn vào nhà để uy hiếp, gây sức ép…

Ngày 07/01, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam các bị can, gồm: Phạm Xuân Chiều (SN: 1992); Nguyễn Tiến Đạt (SN 1992); Trần Thế Tiến (SN 1995); Lê Đức Kiên (SN: 2000); Trần Duy Ngọc (SN 1990) và Phạm Mạnh Hùng (SN 1995, cùng ngụ tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác và mở rộng điều tra làm rõ các hành vi phạm tội khác của các bị can.

Theo thông tin ban đầu, các đối tượng Chiều, Đạt, Tiến, Kiên, Ngọc và Hùng đã có hành vi cho nhiều người vay tiền với lãi suất cao. Cụ thể, bị hại vay 03 triệu đồng, thời gian góp trong 25 ngày, mỗi ngày góp 150 ngàn đồng. Khi giao tiền cho vay, các bị can giữ lại 150 ngàn tiền phí vay và 300.000đ tiền góp trước 02 ngày.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới