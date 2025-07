Công an Bắc Ninh ra quân xử lý đua xe trái phép, phạt gần 1 tỷ đồng

Công an tỉnh Thanh Hoá bắt 8 đối tượng trong băng nhóm tội phạm do Bùi Quốc Ý (tức Ý "ẻng", trú phường Hạc Thành) cầm đầu.

Ngày 18/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã ra lệnh bắt giam 8 đối tượng trong băng, ổ nhóm tội phạm do trùm giang hồ Bùi Quốc Ý (tức Ý "ẻng"; SN 1981, ngụ nhà 381A, Quang Trung, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) cầm đầu. Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, trong quá trình đấu tranh triệt xóa băng ổ nhóm này, lực lượng công an đã gặp không ít khó khăn trong việc củng cố tài liệu, chứng cứ và đấu tranh mở rộng các hành vi phạm tội của các đối tượng.