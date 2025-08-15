Hà Nội

Xã hội

Bắt giữ 3 đối tượng đèo nhau bằng xe máy đi cướp giật tài sản

Công an xã Tiên Lục (Bắc Ninh) vừa bắt giữ 3 đối tượng liên quan đến 2 vụ cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn.

Khánh Hoài

Ngày 15/8, thông tin từ Công an xã Tiên Lục (tỉnh Bắc Ninh) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 3 đối tượng liên quan đến 2 vụ cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, lực lượng Công an xã Tiên Lục nhận được thông tin trên địa bàn xảy ra hai vụ cướp giật tài sản.

cats.jpg
Ba đối tượng đèo nhau đi cướp giật tài sản.

Cụ thể chiều 12/8, tại tuyến đường thuộc thôn Hạ, xã Tiên Lục, cháu N.H.Đ (sinh năm 2017 ở thôn Hạ) đang đi xe đạp thì bị 3 thanh niên đi trên một xe máy tiếp cận, cướp giật một dây chuyền bạc cháu Đ. đang đeo ở cổ rồi tẩu thoát.

Tiếp đó, khoảng 18h ngày 13/8, cháu N.N.Q (sinh năm 2016 ở thôn Mia cùng xã) đang đi chơi ở cánh đồng thôn Hà (xã Tiên Lục) thì bị 3 đối tượng nam giới, đi xe máy cướp giật một chiếc dây chuyền bạc đang đeo ở cổ rồi lên xe bỏ chạy.

113a.jpg
Các đối tượng bị Công an xã Tiên Lục bắt giữ.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Tiên Lục huy động tối đa lực lượng, phối hợp với tổ bảo vệ an ninh, trật tự các thôn và công an các xã giáp ranh khẩn trương tiến hành xác minh, làm rõ. Đồng thời vận động quần chúng cung cấp thông tin, đặc điểm nghi vấn liên quan đến các đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 14/8, Công an xã Tiên Lục phối hợp với Công an xã Kép làm rõ và bắt được 3 đối tượng gây ra 2 vụ cướp giật tài sản nêu trên.

Các đối tượng gồm: Đỗ Trung Hải (sinh năm 2007), Nghiêm Hoàng Nam (sinh năm 2007) và Thân Văn Châm (sinh năm 2009) cùng trú tại xã Kép.

Qua đấu tranh, khai thác, các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Căn cứ lời khai của các Hải, Nam, Châm, Công an xã Tiên Lục phối hợp với Công an xã Kép nhanh chóng thu giữ tang vật là 2 dây chuyền bạc, cùng 2 xe máy mà các đối tượng đã sử dụng gây án.

Công an xã Tiên Lục đã bàn giao các đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh điều tra, giải quyết theo quy định pháp luật.

Video: Gia tăng tình trạng buôn bán, chế tạo pháo lậu. (Nguồn: VTV).
#kẹp 3 cướp giật tài sản #bắt giữ 3 đối tượng #cướp giật tài sản

