Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bắt giám đốc cùng nhóm nhân viên cưỡng đoạt 70 tỷ đồng

Lợi dụng danh nghĩa hợp đồng mua bán nợ, Đạt cùng vợ và nhóm nhân viên xăm trổ đã đe dọa, đập phá tài sản nạn nhân cưỡng đoạt 70 tỷ đồng.

Xuân Danh

Ngày 10/4, Công an TP HCM thông tin cơ quan CSĐT khởi tố, bắt tạm giam 9 bị can gồm: Nguyễn Trung Đức (48 tuổi), Hồ Minh Đạt (54 tuổi), Nguyễn Thị Giang (vợ Đạt), Đặng Viết Dũng, Nguyễn Khắc Trung, Hoàng Văn Cường, Đặng Thanh Vương, Hồ Quang Vinh và Trần Văn Hòa để điều tra về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Các đối tượng thuộc Công ty Mua bán nợ Nhất Tín

Theo cơ quan điều tra, qua rà soát, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an TP HCM) phát hiện Công ty TNHH Mua bán nợ Nhất Tín có dấu hiệu hoạt động đòi nợ thuê trái pháp luật tại khu vực phường Tam Long và khu vực chợ Bà Rịa, TP HCM (tỉnh BR-VT cũ)

Kết quả điều tra, Công ty TNHH Mua bán nợ Nhất Tín do Hồ Minh Đạt làm giám đốc, cùng vợ là Nguyễn Thị Giang và nhiều nhân viên đã tổ chức hoạt động đòi nợ thuê trái pháp luật. Nhóm này sử dụng danh nghĩa “hợp đồng mua bán nợ” để hợp thức hóa hoạt động, thực chất là đòi nợ thuê với tỷ lệ ăn chia từ 30% đến 50%. Thông qua mối quan hệ với Nguyễn Trung Đức, nhóm của Đạt nhận đòi khoản nợ khoảng 70 tỷ đồng cho bà N.T.B.T từ bà T.T.B.B.

Hồ Minh Đạt, giám đốc Công ty TNHH Mua bán nợ Nhất Tín - kẻ chủ mưu.

Sau khi ký kết hợp đồng giả cách, các đối tượng liên tục tổ chức nhiều lượt đến nhà riêng và cơ sở kinh doanh của bà B. để chửi bới, đe dọa, gây áp lực tinh thần, buộc trả nợ. Từ cuối tháng 7/2025 đến đầu tháng 10/2025, nhóm này huy động nhiều người, mặc đồng phục công ty, để lộ hình xăm, di chuyển bằng ô tô đến trước nhà và cửa hàng của nạn nhân, tụ tập đông người, lớn tiếng đe dọa, cản trở hoạt động kinh doanh. Một số đối tượng còn có hành vi hành hung, đập phá tài sản, uy hiếp tinh thần người thân và nhân viên, nhằm ép buộc trả tiền.

Đáng chú ý, các đối tượng chia thành nhiều nhóm, hoạt động liên tục gây sức ép kéo dài, khiến bị hại hoang mang, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và hoạt động kinh doanh. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) đã Khởi tố, bắt tạm giam 9 đối tượng trên.

Hiện công an đang tiếp tục truy xét các đối tượng liên quan, trong đó có một số đối tượng đang bỏ trốn. Vật chứng thu giữ gồm nhiều hợp đồng mua bán nợ, con dấu công ty, đồng phục sử dụng khi đi đòi nợ và phương tiện phục vụ hoạt động phạm tội.

Video: Công an TP HCM bắt giữ giám đốc cùng nhóm nhân viên cưỡng đoạt 70 tỷ đồng
#cưỡng đoạt #Công an #đòi nợ thuê #TP HCM #hợp đồng giả #nguy cơ an ninh

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới