Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bắt đối tượng vận chuyển gần 1.500 bao thuốc lá nhập lậu

Đang vận chuyển gần 1.500 bao thuốc lá lậu đi tiêu thụ, Đặng Tiền Giang (TP Cần Thơ) đã bị lực lượng chức năng tỉnh An Giang phát hiện, bắt giữ.

Hạo Nhiên

Ngày 26/4, thông tin từ Công an phường Vĩnh Tế (An Giang) cho biết, đơn vị vừa bắt quả tang Đặng Tiền Giang (SN: 1988, cư trú xã Thạnh Phú, thành phố Cần Thơ) giả làm Shipper để vận chuyển 1.470 bao thuốc lá ngoại nhập lậu.

Trước đó, tại khu vực tổ 01, khóm Cây Châm, Tổ công tác Công an phường Vĩnh Tế phát hiện Đặng Tiền Giang điều khiển xe mô tô BKS: 67E1-207.10, phía sau chở thùng hàng giống người giao hàng, có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện kiểm tra.

Đặng Tiền Giang cùng tang vật bị bắt giữ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong thùng hàng có cất giấu 1.470 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu, gồm các nhãn hiệu Hero và Jet.

Tại cơ quan Công an, Đặng Tiền Giang khai nhận số thuốc lá trên được thuê vận chuyển từ khu vực biên giới về TP. Cần Thơ để tiêu thụ. Để qua mặt lực lượng chức năng, đối tượng giả làm shipper, sử dụng thùng hàng giống như người giao hàng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

#Công an #An Giang #bắt giữu #thuốc lá lậu #buôn bán #Đặng Tiền Giang

Bài liên quan

Xã hội

Bóc gỡ đường dây sản xuất nước tăng lực giả ở Quảng Trị

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa triệt xoá 01 cơ sở sản xuất hàng giả, thu giữ hơn 1.800 chai nước tăng lực Dorje để phục vụ công tác điều tra.

Ngày 25/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam với Nguyễn Sơn Tùng (SN 1989, thường trú tại Khu phố 4, phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Sơn Tùng.
Xã hội

Bắt giữ đối tượng liều lĩnh cướp giật giữa đường ở Vĩnh Long

Đang đi trên đường, chị Võ Thị Thanh Kiều (Vĩnh Long) bất ngờ bị đối tượng lạ mặt áp sát, cướp giật chiếc túi xách chứa nhiều tài sản.

Ngày 24/4, thông tin từ Công an xã Phú Quới (Vĩnh Long) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Trần Văn Bình (SN 1997, ngụ ấp Phú An, xã Song Phú, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17h ngày 19/4, chị Võ Thị Thanh Kiều (SN 2003, ngụ ấp 2B, xã Hòa Hiệp, tỉnh Vĩnh Long) đang lưu thông trên đường đoạn thuộc ấp Thạnh Phú 1 (xã Phú Quới) thì bất ngờ bị 01 thanh niên áp sát, cướp giật chiếc túi xách bên trong chứa hơn 16 triệu đồng và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone.

Xã hội

Truy bắt đối tượng vận chuyển gần 2.000 bao thuốc lá lậu ở Quảng Trị

Đang vận chuyển gần 2.000 bao thuốc lá lậu đi tiêu thụ, đối tượng Trần Đình Phương đã bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt giữ.

Ngày 30/1, thông tin từ Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa bắt 1 đối tượng vận chuyển hàng cấm, thu giữ gần 2.000 bao thuốc lá không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Trước đó, ngày 25/1, trong quá trình tuần tra trên địa bàn thôn Tân Thuận (xã Tân Lập), Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với Trạm CSGT Đakrông, Công an xã Tân Lập phát hiện ô tô mang BKS: 74D-00862 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra.

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới