Bắt đối tượng vận chuyển gần 1.500 bao thuốc lá nhập lậu

Đang vận chuyển gần 1.500 bao thuốc lá lậu đi tiêu thụ, Đặng Tiền Giang (TP Cần Thơ) đã bị lực lượng chức năng tỉnh An Giang phát hiện, bắt giữ.

Ngày 26/4, thông tin từ Công an phường Vĩnh Tế (An Giang) cho biết, đơn vị vừa bắt quả tang Đặng Tiền Giang (SN: 1988, cư trú xã Thạnh Phú, thành phố Cần Thơ) giả làm Shipper để vận chuyển 1.470 bao thuốc lá ngoại nhập lậu.

Trước đó, tại khu vực tổ 01, khóm Cây Châm, Tổ công tác Công an phường Vĩnh Tế phát hiện Đặng Tiền Giang điều khiển xe mô tô BKS: 67E1-207.10, phía sau chở thùng hàng giống người giao hàng, có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện kiểm tra.

Đặng Tiền Giang cùng tang vật bị bắt giữ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong thùng hàng có cất giấu 1.470 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu, gồm các nhãn hiệu Hero và Jet.

Tại cơ quan Công an, Đặng Tiền Giang khai nhận số thuốc lá trên được thuê vận chuyển từ khu vực biên giới về TP. Cần Thơ để tiêu thụ. Để qua mặt lực lượng chức năng, đối tượng giả làm shipper, sử dụng thùng hàng giống như người giao hàng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.