Truy bắt đối tượng vận chuyển gần 2.000 bao thuốc lá lậu ở Quảng Trị

Đang vận chuyển gần 2.000 bao thuốc lá lậu đi tiêu thụ, đối tượng Trần Đình Phương đã bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt giữ.

Ngày 30/1, thông tin từ Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa bắt 1 đối tượng vận chuyển hàng cấm, thu giữ gần 2.000 bao thuốc lá không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Trước đó, ngày 25/1, trong quá trình tuần tra trên địa bàn thôn Tân Thuận (xã Tân Lập), Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với Trạm CSGT Đakrông, Công an xã Tân Lập phát hiện ô tô mang BKS: 74D-00862 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra.

Đối tượng Trần Đình Phương cùng tang vật bị bắt giữ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 30 thùng carton thuốc Jet với 10 thùng carton thuốc Hero, tương đương khoảng 20.000 bao, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp.

Ngay sau đó, đối tượng đã điều khiển phương tiện bỏ chạy khỏi hiện trường. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng nhanh chóng tổ chức truy xét, đấu tranh khai thác và xác định Trần Đình Phương (SN 1990, trú tại Lai Phước, phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) là người trực tiếp thực hiện hành vi vận chuyển số thuốc lá lậu nói trên.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

