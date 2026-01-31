Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Truy bắt đối tượng vận chuyển gần 2.000 bao thuốc lá lậu ở Quảng Trị

Đang vận chuyển gần 2.000 bao thuốc lá lậu đi tiêu thụ, đối tượng Trần Đình Phương đã bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt giữ.

Hạo Nhiên

Ngày 30/1, thông tin từ Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa bắt 1 đối tượng vận chuyển hàng cấm, thu giữ gần 2.000 bao thuốc lá không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Trước đó, ngày 25/1, trong quá trình tuần tra trên địa bàn thôn Tân Thuận (xã Tân Lập), Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với Trạm CSGT Đakrông, Công an xã Tân Lập phát hiện ô tô mang BKS: 74D-00862 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra.

z7484119608975-90ba4098789d8059da8aef1cb2d01407.jpg
Đối tượng Trần Đình Phương cùng tang vật bị bắt giữ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 30 thùng carton thuốc Jet với 10 thùng carton thuốc Hero, tương đương khoảng 20.000 bao, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp.

Ngay sau đó, đối tượng đã điều khiển phương tiện bỏ chạy khỏi hiện trường. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng nhanh chóng tổ chức truy xét, đấu tranh khai thác và xác định Trần Đình Phương (SN 1990, trú tại Lai Phước, phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) là người trực tiếp thực hiện hành vi vận chuyển số thuốc lá lậu nói trên.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Xem thêm video Công an TP Hà Nội thu giữ 150 nghìn bao thuốc lá lậu.

(Nguồn: VTV)
#Công an #Quảng Trị #bắt giữ #Trần Điình Phương #thuốc lá lậu #vận chuyển

Bài liên quan

Xã hội

Truy bắt xe tải chở 111.000 bao thuốc lá “lậu” ở Quảng Trị

Khi lực lượng chức năng ra hiệu lệnh kiểm tra, tài xế xe tải chở thuốc lá “lậu” không chấp hành hiệu lệnh mà tăng tốc bỏ chạy.

Ngày 25/01, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ một xe tải chở thuốc lá lậu có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, vào khoảng 20h30 ngày 21/01 tại Km 77 đường Hồ Chí Minh nhánh đông thuộc địa phận xã Hiếu Giang, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện xe ô tô tải BKS 29K - 020.13 có nghi vấn nên yêu cầu dừng xe.

Xem chi tiết

Xã hội

Đồng Tháp bắt giữ đối tượng vận chuyển gần 1.500 bao thuốc lá lậu

Đang vận chuyển gần 1.500 bao thuốc lá lậu đi tiêu thụ, Hà Văn Của đã bị lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp phát hiện, bắt quả tang.

Ngày 24/1, thông tin từ Công an xã Mỹ Hiệp (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đơn vị vừa bắt 1 đối tượng vận chuyển hàng cấm, thu giữ 1.500 bao thuốc lá lậu.

dang1da8e.jpg
Đối tượng Hà Văn Của cùng tang vật bị bắt giữ.
Xem chi tiết

Xã hội

Bắt quả tang đối tượng vận chuyển gần 4.000 bao thuốc lá lậu

Đang vận chuyển gần 4.000 bao thuốc lá lậu đi tiệu thu, Trần Quốc K. đã bị lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp phát hiện, bắt quả tang.

Ngày 21/1, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt quả tang đối tượng dùng ô tô vận chuyện 3.980 bao thuốc lá nhập lậu.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 5h30 ngày 21/01, Tại Km 21+200, Quốc lộ 30 thuộc địa bàn ấp Đông Mỹ (xã Mỹ Thọ), Tổ tuần tra, kiểm soát thuộc Phòng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế và môi trường tiến hành tạm dừng phương tiện kiểm tra hành chính theo quy định phương tiện xe ôtô tải mang BKS: 54X-4074 do tài xế Trần Quốc K. (SN 03/09/1996, xã Tân Bình, TP Cần Thơ) điều khiển.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

'Nữ quái' sa lưới sau 6 năm trốn nã

'Nữ quái' sa lưới sau 6 năm trốn nã

Sau nhiều năm lẩn trốn ở nước ngoài, đối tượng Bùi Thị Thu Hồng (SN 1985, trú tỉnh Đắk Lắk) đã bị lực lượng Công an TP Huế phát hiện, bắt giữ.