Bắt đối tượng truy nã đặc biệt về tội sử dụng "nước vui"

Công an tỉnh Quảng Ninh vừa bắt giữ Nguyễn Thành Luân, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” khi đang lẩn trốn.

Theo tài liệu điều tra, ngày 6/1/2024, trên đường đi từ thành phố Uông Bí (cũ) về nhà, Nguyễn Thành Luân (sinh năm 1987); Bùi Quốc Khánh (sinh năm 2003); Vũ Đức Hậu (sinh năm 1998), cùng trú tại thôn 15, xã Hiệp Hòa, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh (nay là thôn 15 phường Hiệp Hòa, tỉnh Quảng Ninh); Tôn Văn Chung (sinh năm 1995), trú tại tỉnh Bắc Giang (nay là tỉnh Bắc Ninh) bàn bạc thống nhất việc mua ma túy Ketamine để cùng nhau sử dụng.

Nguyễn Thành Luân.

Sau khi Khánh liên hệ và mua được ma túy của một người (không rõ tên tuổi địa chỉ) đưa cho Luân chế biến rồi Khánh, Luân và Chung cùng nhau sử dụng tại hàng ghế sau của xe ô tô (riêng Hậu đang lái xe nên không sử dụng).

Cùng ngày, tại nhà của Nguyễn Thành Luân các đối tượng trên cùng bàn bạc thống nhất mua "nước vui" về sử dụng.

Sau khi Khánh mua được "nước vui", Luân là người chế biến và chia ra các chai nhỏ đưa cho mọi người sử dụng. Sau đó, Luân tiếp tục chế biến ma túy Ketamine để mời mọi người cùng sử dụng trong phòng ngủ của Luân.

Ngày 7/1/2024, Cơ quan Công an đã bắt giữ đối tượng Chung khi đang say sưa trong tiếng nhạc. Trong ngày, Hậu và Khánh đến cơ quan công an trình diện và khai nhận hành vi phạm tội của mình, riêng Luân đã bỏ trốn. Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã số 16 ngày 1/1/2025 về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Quá trình điều tra, xác minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự đã xác định được đối tượng Nguyễn Thành Luân đang lẩn trốn tại phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn. Tuy nhiên, do đối tượng thường xuyên di chuyển, không ở cố định nên quá trình xác minh, truy bắt của tổ công tác gặp rất nhiều khó khăn.

Khoảng 13h ngày 19/7/2025, tại 313 đường Bà Triệu, khối 6, phường Kỳ Lừa. Đội Phòng ngừa, điều tra tội phạm xâm phạm sở hữu - Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với Công an phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng sơn bắt giữ thành công đối Nguyễn Thành Luân.

Tại Cơ quan Công an Luân đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Phòng Cảnh sát hình sự đã bàn giao Nguyễn Thành Luân cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thụ lý.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video Công an TP HCM triệt phá 2 đường dây ma túy lớn: