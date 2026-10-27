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Xã hội

Bắt đối tượng trộm cắp dây điện ngầm trong công viên ở Gia Lai

Đối tượng bị bắt đã từng đi giáo dưỡng về hành vi trộm cắp tài sản và có 1 tiền án về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Hà Ngọc Chính

Ngày 27/10, Công an phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) cho biết, đã bắt giữ 1 đối tượng có hành vi trộm cắp dây điện ngầm trong Công viên Diên Hồng (phường Diên Hồng).

Qua công tác trinh sát nắm bắt tình hình, Công an phường Diên Hồng phát hiện thời gian gần đây tại khu vực Công viên Diên Hồng thường xảy ra tình trạng bị mất cắp dây điện ngầm, gây ảnh hưởng cho công tác duy trì hoạt động tại công viên.

3 đơn vị có dây điện ngầm trong khu vực này bị mất cắp là Sở Xây dựng, Công ty CP Công trình đô thị Gia Lai và Ban Quản lý phường Diên Hồng.

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Đối tượng Lâm đã đào đất để trộm cắp dây điện ngầm. Ảnh: ĐVCC

Lãnh đạo Công an phường Diên Hồng đã chỉ đạo Tổ phòng, chống tội phạm phối hợp với các lực lượng liên quan xác minh truy xét đối tượng trộm. Đến ngày 25/10, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường đã bắt giữ Hồ Thanh Lâm (SN 1993, trú tổ 9, phường Diên Hồng), là đối tượng gây ra các vụ trộm cắp dây diện.

Qua đấu tranh, Lâm khai nhận đã dùng lưỡi cưa tay, thanh sắt, kìm để cắt dây điện, đào đất cắt ống để lấy trộm dây cáp điện tại Công viên Diên Hồng. Toàn bộ số dây điện trộm cắp được, Lâm đã bán cho nhiều người thu phế liệu dạo

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Đối tượng Lâm đã 8 lần trộm dây điện ngầm. Ảnh: ĐVCC

Cụ thể, từ ngày 30/8 đến 24/10, Lâm thực hiện tổng cộng 8 vụ trộm cắp dây cáp điện, với số lượng khoảng 294m dây điện loại 3 lõi đồng và khoảng 360m dây điện loại 4 lõi đồng.

Hiện, Cơ quan Công an đang hoàn thiện hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

Mời bạn đọc xem video: Ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong Thanh thiếu niên. Nguồn VTV1
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