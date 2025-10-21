Bắt đối tượng ngáo đá, tấn công cảnh sát ở Bắc Ninh

Đối tượng có biểu hiện ngáo đá, đập phá đồ đạc và cố thủ trong nhà, chửi bới, tấn công lực lượng Công an.

Ngày 21/10, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết khoảng 19h ngày 20/10/2025, Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Bắc Ninh) phối hợp với Công an phường Bắc Giang (tỉnh Bắc Ninh) kịp thời triển khai lực lượng, khống chế và bắt giữ đối tượng Vũ Minh Nhật (SN 1990, trú tại số 41, đường Giáp Hải, tổ dân phố Đông Giang, phường Bắc Giang) có biểu hiện “ngáo đá”, đập phá đồ đạc và cố thủ trong nhà, chửi bới, tấn công lực lượng Công an.

CSCĐ, Công an tỉnh Bắc Ninh triển khai lực lượng, khống chế và bắt giữ đối tượng Vũ Minh Nhật.

Trước đó, tiếp nhận được tin báo của của người dân về việc đối tượng nêu trên, lực lượng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Bắc Ninh) nhanh chóng có mặt, phối hợp với Công an phường, tổ chức phong tỏa, bảo đảm an toàn khu vực, đồng thời vận động đối tượng ra trình diện.

Tuy nhiên, Nhật không chấp hành, có lời lẽ lăng mạ, đe dọa và dùng hung khí tấn công lực lượng Công an, làm một cán bộ Công an phường bị thương nhẹ.

Đối tượng Vũ Minh Nhật bị bắt giữ.

Trước tính chất manh động, nguy hiểm của đối tượng, lực lượng Cảnh sát cơ động đã chủ động áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, dũng cảm tiếp cận, tước hung khí và khống chế đối tượng an toàn, đảm bảo sự an toàn cho Nhân dân, đối tượng và lực lượng thi hành công vụ, và về tài sản.

Đối tượng đã được bàn giao cho Công an phường Bắc Giang, tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

