Siêu trộm xe máy ở Đà Nẵng “sa lưới”

Ngày 6/7, thông tin từ Công an phường Hương Trà (TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Công an phường Hải Châu (Công an TP Đà Nẵng) bắt giữ nghi phạm chuyên trộm cắp xe máy.

Trước đó, vào lúc 14h30 ngày 5/7, Công an phường Hương Trà tiếp nhận tin báo của người dân về việc bị mất chiếc xe máy hiệu VISION màu trắng khi dựng xe để mua hàng trên đường Bùi Thị Xuân (phường Hương Trà).

Đối tượng Nguyễn Văn Bình cùng tang vật bị bắt giữ.

Nhận được thông tin, Công an phường Hương Trà đã vào cuộc điều tra, khám nghiệm hiện trường, đồng thời phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự và Công an các phường liên quan truy bắt nghi phạm.

Đến khoảng 20h ngày 5/7, lực lượng công an đã tiến hành vây bắt nghi phạm và thu giữ chiếc xe tang vật.

Theo thông tin ban đầu, nghi phạm được xác định là Nguyễn Văn Bình (27 tuổi, ngụ phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng).

Tại cơ quan công an, Bình khai nhận từ đầu tháng 6 đến nay, đối tượng đã thực hiện trót lọt 6 vụ trộm xe máy.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

