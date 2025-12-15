Hà Nội

Xã hội

Bắt giữ đối tượng trộm gần 1 tỷ đồng của người phụ nữ bán bánh xèo ở Gia Lai

Phát hiện bà H.T.L. ở đối diện sống một mình và hàng ngày đi chợ bán bánh xèo, căn nhà không có người trông coi, Thành đột nhập để trộm cắp tài sản gần 1 tỷ đồng.

Hà Ngọc Chính- H.Đại

Sáng 15/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Viết Thành (SN 2002, trú xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) về hành vi trộm cắp tài sản có giá trị gần 1 tỷ đồng.

Theo thông tin ban đầu, Thành có quen biết với anh T.Đ.K. (trú thôn Xuân Phong Nam, xã An Hòa, tỉnh Gia Lai). Anh K. đã rủ Thành đến nhà mình ở để hành nghề đi biển. Trong thời gian chờ việc, vì không có tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định trộm cắp.

do-tuon.jpg
Đối tượng Thành tại cơ quan Công an Ảnh: ĐVCC

Chiều 13/12, Thành đi mượn hàng xóm 1 chiếc kìm và lấy kim loại mài chế tạo ra chìa khóa đa năng với ý đồ trộm tài sản.

3h sáng 14/12, thấy xe máy của bà L. di chuyển đi chợ buôn bán, đối tượng đã mang theo chiếc kìm cùng chiếc chìa khóa đã làm trước đó mở cửa nhà bà L., đột nhập vào bên trong để lục tìm tài sản.

Phát hiện trong tủ sắt ở phòng ngủ cất nhiều tiền mặt và lắc tay, nhẫn vàng, Thành đã lấy toàn bộ tài sản và thuê taxi đến tiệm điện thoại ở xã An Hòa mua 1 chiếc iPhone 16 Pro Max rồi tiếp tục di chuyển đến nhà 1 người họ hàng ở phường Quy Nhơn để lẩn trốn.

Về phần bà L., trưa cùng ngày, khi trở về phát hiện căn nhà bị đột nhập và tài sản đã bị mất cắp nên trình báo Công an.

Nhận được tin báo, Công an Gia Lai đã tung lực lượng rà soát, khoanh vùng các đối tượng khả nghi. Qua đó, nổi lên đối tượng Thành bất ngờ vắng mặt trong căn nhà đối diện nhà bà L. Các trinh sát đã sử dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ lần theo dấu vết đối tượng.

Đến 17h45 ngày 14/12, lực lượng Công an đã phát hiện, khống chế đối tượng Thành. Khám xét tại căn nhà của người họ hàng với Thành, lực lượng Công an đã thu giữ tài sản mà đối tượng trộm được từ nhà bà L. gồm hơn 122 triệu đồng tiền mặt, 1 chiếc lắc tay vàng, 25 nhẫn vàng cùng chiếc điện thoại đối tượng mua từ tiền trộm cắp

