Bắt 3 đối tượng thực hiện liên tiếp nhiều vụ cướp ở Đà Nẵng trong dịp lễ

Bước đầu các đối tượng khai nhận nhận trong dịp nghỉ nghỉ lễ vừa qua đã gây ra 3 vụ cướp giật. Trong đó, có 2 vụ cướp giật tài sản của người nước ngoài.

Ngày 5/9, thông tin từ Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa bắt 3 đối tượng liên tiếp gây ra các vụ cướp giật tài sản trước và trong các ngày nghỉ lễ vừa qua.

Trước đó, lực lượng Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận tin báo của một số nạn nhân về việc bị các đối tượng cướp giật tài sản. Thời điểm xảy ra các vụ cướp chủ là các ngày nghỉ lễ và khu vực gây án đa phần là tại các địa điểm du lịch, thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước đến thăm quan.

Trần Văn Tiên bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang trên đường di chuyển từ Quảng Trị vào TP Hồ Chí Minh.

Vào cuộc điều tra, đến ngày 4/9, các tổ công tác thuộc Phòng cảnh sát hình sự (Công an TP Đà nẵng) đã lần lượt bắt giữ được 3 đối tượng gây án, gồm: Trần Văn Tiên (SN 1989), Đỗ Phương Thạch (SN 1996) và Lê Văn Thái Nguyên (SN 2022, cùng trú xã Lãnh Ngọc, TP Đà Nẵng). Trong đó, Tiên bị bắt giữ khi đang trên xe khách di chuyển từ Quảng Trị vào TP HCM; Thạch và Nguyên bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Đà Nẵng.

Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng khai nhận nhận, trước, trong và sau các ngày nghỉ lễ vừa qua đã gây ra 3 vụ cướp giật. Trong đó, có 2 vụ cướp giật tài sản của người nước ngoài.

Cụ thể, khoảng 22h20 ngày 28/8, các đối tượng đã cướp túi xách của du khách Kang Pol Yong (SN 1972, quốc tịch Hàn Quốc) tại đường Nguyễn Hữu Thông, phường An Hải. Bên trong túi xách có 1.500 USD, 15 triệu đồng và 30.000 Won.

3 đối tượng tại cơ quan Công an.

Tiếp đó, khoảng 0h55 ngày 1/9, các đối tượng giật túi xách của bà Gulsim Bissenova (SN 1971, Quốc tịch Kazakstan) tại ngã ba đường Lâm Hoành - Phước Mỹ (thuộc phường An Hải). Bên trong túi xách có 1 điện thoại di động (trị giá khoảng 18 triệu đồng), 100 USD, 250 ngàn đồng Việt Nam, 10.000Tege và một số giấy tờ tùy thân.

Trong 3 đối tượng bị bắt giữ, cơ quan Công an xác định Trần Văn Tiên là đối tượng chủ mưu, cầm đầu.

Phòng Cảnh sát hình sự đã ra quyết định tạm giữ hình sự 3 đối tượng cùng tang vật là 1 xe máy hiệu Yamaha Exciter, 1 xe máy hiệu Honda SH, 1 điện thoại Iphone 12, một tờ tiền Kazakstan mệnh giá 10.000 Tege.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an củng cố hồ sơ và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

