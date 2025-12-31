Chào đón năm 2026 cùng 'Quảng Ninh Countdown'

Quảng Ninh hứa hẹn bùng nổ đón 2026 với lễ hội Countdown quy mô 50.000 người, bắn pháo hoa tầm cao và chuỗi sự kiện đặc sắc xuyên kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch.

Tận dụng lợi thế từ kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày liên tiếp, tỉnh Quảng Ninh đã đầu tư bài bản cho chuỗi sản phẩm văn hóa đặc sắc, tiêu biểu là đại nhạc hội Countdown tại Hạ Long nhằm phục vụ du khách và đông đảo người dân địa phương.

Ngoài yếu tố mang tính nghệ thuật biểu diễn, chuỗi chương trình văn hoá tại Quảng Ninh trong những ngày nghỉ Tết cũng nhắm tới mục tiêu kích cầu du lịch, thu hút kinh tế.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh, nhiều khách sạn tại các khu du lịch trọng điểm đã kín phòng, trong khi lượng đặt chỗ vẫn tiếp tục tăng. Nguyên nhân chính đến từ kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày (1–4/1), tạo điều kiện để du khách lưu trú dài hơn và trải nghiệm đa dạng hoạt động.

Kỳ nghỉ dài được xem là động lực quan trọng cho du lịch đầu năm, song ngành du lịch tỉnh cho rằng hiệu quả chỉ đạt tối đa khi gắn với hệ thống sản phẩm và sự kiện được đầu tư bài bản.

Từ tháng 9/2025, Quảng Ninh đã triển khai nhiều sản phẩm mới, chương trình kích cầu và hoạt động văn hóa – giải trí nhằm thu hút du khách dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2026.

Điểm nhấn nổi bật là chương trình Countdown chào năm mới 2026 với chủ đề “Kỷ luật – Đồng tâm, Kiến tạo tương lai”, diễn ra từ 21h30 ngày 31/12/2025 tại Quảng trường 30/10 (Hạ Long). Sự kiện quy mô khoảng 50.000 khán giả, kết hợp biểu diễn nghệ thuật, công nghệ trình chiếu hiện đại và màn bắn pháo hoa tầm cao, cùng 25.000 vé mời miễn phí phát hành trực tuyến.

