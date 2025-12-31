Hà Nội

Chào đón năm 2026 cùng 'Quảng Ninh Countdown'

Quảng Ninh hứa hẹn bùng nổ đón 2026 với lễ hội Countdown quy mô 50.000 người, bắn pháo hoa tầm cao và chuỗi sự kiện đặc sắc xuyên kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch.

Thiên Tuấn

Tận dụng lợi thế từ kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày liên tiếp, tỉnh Quảng Ninh đã đầu tư bài bản cho chuỗi sản phẩm văn hóa đặc sắc, tiêu biểu là đại nhạc hội Countdown tại Hạ Long nhằm phục vụ du khách và đông đảo người dân địa phương.

Ngoài yếu tố mang tính nghệ thuật biểu diễn, chuỗi chương trình văn hoá tại Quảng Ninh trong những ngày nghỉ Tết cũng nhắm tới mục tiêu kích cầu du lịch, thu hút kinh tế.

phao-hoa-030725.jpg

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh, nhiều khách sạn tại các khu du lịch trọng điểm đã kín phòng, trong khi lượng đặt chỗ vẫn tiếp tục tăng. Nguyên nhân chính đến từ kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày (1–4/1), tạo điều kiện để du khách lưu trú dài hơn và trải nghiệm đa dạng hoạt động.

Kỳ nghỉ dài được xem là động lực quan trọng cho du lịch đầu năm, song ngành du lịch tỉnh cho rằng hiệu quả chỉ đạt tối đa khi gắn với hệ thống sản phẩm và sự kiện được đầu tư bài bản.

Từ tháng 9/2025, Quảng Ninh đã triển khai nhiều sản phẩm mới, chương trình kích cầu và hoạt động văn hóa – giải trí nhằm thu hút du khách dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2026.

Điểm nhấn nổi bật là chương trình Countdown chào năm mới 2026 với chủ đề “Kỷ luật – Đồng tâm, Kiến tạo tương lai”, diễn ra từ 21h30 ngày 31/12/2025 tại Quảng trường 30/10 (Hạ Long). Sự kiện quy mô khoảng 50.000 khán giả, kết hợp biểu diễn nghệ thuật, công nghệ trình chiếu hiện đại và màn bắn pháo hoa tầm cao, cùng 25.000 vé mời miễn phí phát hành trực tuyến.

batvd15291225nguoi-dan-hao-huc-doi-ve-countdown-chao-nam-moi-20267.jpg

Đáng chú ý, đêm 31/12, bầu trời Hạ Long sẽ được thắp sáng bởi chương trình đếm ngược chào năm mới kết hợp bắn pháo hoa quy mô lớn. Với sức chứa dự kiến lên đến 50.000 người, sự kiện tại Quảng trường 30/10 hứa hẹn là một bữa tiệc nghệ thuật đa dạng từ xiếc, ca múa nhạc đến nhạc điện tử sôi động.

Cận cảnh các trận địa pháo hoa ở Hà Nội chào năm mới 2026

Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại 5 điểm với 6 trận địa, các công tác chuẩn bị đang được khẩn trương hoàn tất, sẵn sàng cho thời khắc khai hỏa.

1.png
Trước thời điểm khai hỏa pháo hoa chào đón Tết Dương lịch 2026, công tác chuẩn bị tại các trận địa bắn trên địa bàn Hà Nội đang được các đơn vị khẩn trương triển khai, bảo đảm đúng tiến độ, yêu cầu kỹ thuật và tuyệt đối an toàn.
01dffe5b-8a1d-4a7e-9404-cff568e9e592.jpg
Theo kế hoạch, khu vực hồ Hoàn Kiếm bố trí hai trận địa pháo hoa, đặt tại khu vực trước trụ sở Tòa soạn Báo Hà Nội Mới và trước Bưu điện Hà Nội.
Xem chi tiết

'Cò' vé chương trình Countdown Quảng Ninh bị truy vết trên không gian mạng

Đối tượng N.H.L có hành vi sử dụng tài khoản Zalo rao bán vé mời Chương trình Countdown Quảng Ninh chào năm mới 2026 với giá 600.000 đồng/vé.

Ngày 30/12, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, lợi dụng việc phát vé miễn phí cho người dân tại Chương trình Countdown Quảng Ninh chào năm mới 2026, trên không gian mạng xuất hiện tình trạng rao bán vé mời, vé ngồi, vé vào khu vực đẹp của sự kiện tiềm ẩn nguy cơ trục lợi, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

z7378034256114-dc3967d0eb6c54533350c14e8d5f0ec2.jpg
Xem chi tiết

Triệt phá nhóm Telegram 'Đảo Đào Hoa' môi giới mại dâm quy mô lớn

Công an tỉnh Quảng Ninh vừa triệt phá nhóm Telegram 'Đảo Đào Hoa' với hơn 10.000 thành viên, chuyên môi giới mại dâm liên tỉnh.

Ngày 28/12, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa triệt phá nhóm Telegram 'Đảo Đào Hoa' với hơn 10.000 thành viên, chuyên môi giới mại dâm liên tỉnh.

capture-9830.png
Hai đối tượng Trần Mạnh Linh và Phan Văn Tiến.
Xem chi tiết

