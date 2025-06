Bắt 3 đối tượng nghiện cướp tài sản của người đi đường

Ngày 14/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Công Lộc (SN 1984, trú phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP HCM) về tội “Tổ chức đánh bạc”. Lộc bị bắt giữ sau một thời gian lẩn trốn ra nước ngoài khi đường dây đánh bạc do đối tượng cầm đầu bị Cơ quan Công an bóc gỡ.

Trước đó, ngày 16/11/2024, Công an quận Hải Châu phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng triệt phá đường dây tổ chức cá độ bóng đá quy mô hơn 2.000 tỷ đồng, bắt giữ 12 đối tượng, thu giữ hàng chục thiết bị điện tử, hơn 10.000 trang tài liệu cùng nhiều tang vật liên quan.