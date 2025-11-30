Hà Nội

Sống Khỏe

Bảo vệ làn da mùa đông với 4 thực phẩm giàu chất chống oxy hóa

Thời tiết hanh khô dễ khiến da nứt nẻ, 4 thực phẩm giàu anthocyanin dưới đây sẽ giúp bạn giữ ẩm, chống oxy hóa và nuôi dưỡng làn da từ bên trong.

Vân Giang (Tổng hợp)

Mùa đông với tiết trời hanh khô khiến làn da nhanh mất nước, trở nên khô ráp, sần sùi và dễ hình thành nếp nhăn. Bổ sung những thực phẩm giàu dưỡng chất, đặc biệt là anthocyanin chất chống oxy hóa mạnh sẽ giúp trung hòa gốc tự do, bảo vệ tế bào da và duy trì độ ẩm bền vững.

8856beb7b02d3c73653c.jpg
Ảnh minh họa

Dưới đây là 4 thực phẩm quen thuộc nhưng cực kỳ hữu ích mà bạn có thể thêm vào thực đơn hằng ngày.

Mè đen – hạt nhỏ, lợi ích to

Những hạt mè đen tuy nhỏ bé nhưng giàu anthocyanin, vitamin E và canxi, thậm chí cao gấp nhiều lần sữa. Nhờ vậy, mè đen không chỉ giúp da mềm mịn mà còn nuôi dưỡng tóc chắc khỏe trong những ngày lạnh.

chao-me-den.jpg
Ảnh minh họa

Một cách đơn giản để dùng mè đen là nấu cháo: xay nhuyễn hạt mè, nấu cùng gạo với một chút đường phèn. Ngoài ra, rắc mè rang lên sữa chua hoặc trộn với mật ong cũng là món ăn nhẹ lành mạnh, giúp da được chăm sóc từ bên trong.

Khoai lang tím – ấm bụng, mịn da

Màu tím đặc trưng của khoai lang là minh chứng cho hàm lượng anthocyanin phong phú. Ăn khoai lang tím hấp trong mùa đông vừa giúp cơ thể ấm lên, vừa cải thiện độ đàn hồi của da.

eca14ae6467cca22936d.jpg
Ảnh minh họa

Bạn có thể nghiền khoai lang với sữa tươi để tạo món ăn mềm mịn hoặc nấu cùng đậu xanh thành món chè ấm áp cho buổi tối.

Quả kỷ tử đen – bí quyết dưỡng da từ Đông y

Kỷ tử đen là một trong những nguồn anthocyanin đậm đặc nhất. Khi ngâm trong nước ấm, kỷ tử đen cho màu tím đẹp mắt và vị ngọt dịu, dễ uống.

qua-ky-tu-den.jpg
Ảnh minh họa

Một ly nước kỷ tử đen vào buổi sáng hoặc tối giúp cơ thể ấm lên, đồng thời bổ sung độ ẩm từ bên trong. Nếu muốn tăng hương vị, bạn có thể thêm cam sấy hoặc chút mật ong. Theo Đông y, kỷ tử còn hỗ trợ bổ gan, sáng mắt, thúc đẩy tuần hoàn máu, giúp da hồng hào hơn.

Quả việt quất – trái cây chống lão hóa

Việt quất nổi tiếng với khả năng chống lão hóa nhờ hàm lượng anthocyanin cao. Loại quả này hỗ trợ tế bào da giữ ẩm tốt, hạn chế nứt nẻ khi thời tiết khô hanh. Việt quất có thể ăn trực tiếp, trộn với sữa chua hoặc xay sinh tố. Ăn vào buổi chiều còn giúp cung cấp năng lượng nhẹ, lý tưởng cho những người muốn duy trì vóc dáng mà không lo tăng cân.

qua-viet-quat.jpg
Ảnh minh họa

Bổ sung đều đặn những thực phẩm này trong chế độ ăn hằng ngày sẽ giúp làn da được nuôi dưỡng toàn diện, khỏe mạnh và căng mịn tự nhiên, ngay cả khi thời tiết lạnh khô khắc nghiệt.

