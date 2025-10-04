Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Bí quyết dưỡng da mùa thu để làn da đẹp rạng rỡ

Khám phá bí quyết dưỡng ẩm, chống nắng, đắp mặt nạ và chăm sóc da mùa thu để duy trì làn da khỏe mạnh, tươi trẻ trong thời tiết hanh khô.

Bình Nguyên

Dưỡng ẩm cho da

Vào mùa thu lớp thượng bì giữ ẩm kém, nếu không cấp ẩm và dưỡng ẩm da sẽ tiết ra nhiều dầu nhờn hơn bình thường, nên việc phục hồi da bằng dưỡng ẩm là điều rất quan trọng.

Để làn da căng mọng, bạn hãy dưỡng ẩm cho làn da. Bạn có thể sử dụng tinh dầu, huyết thanh hoặc kem dưỡng để nuôi dưỡng làn da. Hãy thoa mỹ phẩm chứa tinh dầu, elastin hoặc collagen để hồi phục làn da sau một mùa hè bị ảnh hưởng bởi nắng nóng khiến da đen sạm và lão hóa.

Sau khi tẩy tế bào chết, bạn có thể sử dụng lô hội lạnh và những loại kem dưỡng có độ đặc hơn để phục hồi làn da.

Ảnh minh hoạ/Ảnh Getty images

Thoa kem chống nắng

Tuy mùa thu nắng không gay gắt và nóng đổ lửa như mùa hè, nhưng tia UV vẫn có thể xuyên qua từng sợi vải để tác động lên làn da chúng ta mỗi ngày.

Tuỳ thuộc vào từng loại da, chúng ta nên lựa chọn kem chống nắng phù hợp và thoa kem chống nắng 20 phút trước khi ra ngoài để da có đủ khả năng chống lại các tác động từ môi trường cũng như nguy hại từ các thiết bị công nghệ như tivi, laptop, điện thoại di động, đèn led…

Đắp mặt nạ cấp ẩm

Đắp mặt nạ cung cấp độ ẩm và dưỡng chất giúp da khoẻ mạnh hơn đồng thời hỗ trợ làm giảm nám, tàn nhang. 1 tuần chúng ta nên đắp mặt nạ 1-2 lần, mỗi lần cách nhau khoảng 2-3 ngày để da có thời gian hấp thu những dưỡng chất.

Đắp mặt nạ có thể giúp lấy đi tế bào chết trên da. Ảnh minh hoạ/Internet

Không sử dụng chất tẩy tế bào chết thường xuyên

Khi thời tiết sang thu, độ ẩm không khí giảm, bạn nên tránh tẩy tế bào chết và sử dụng mỹ phẩm chứa retinoids quá thường xuyên bởi có thể dẫn đến khô da. Khi làn da bị mất độ ẩm, da sẽ trở nên nhăn nheo và khô sạm hơn. Lúc này, lộ trình tẩy da chết nên giảm bớt tần suất để bảo vệ làn da.

Sử dụng máy tạo độ ẩm trong phòng điều hòa

Các chuyên gia da liễu khuyên bạn nên sử dụng máy tạo độ ẩm vào mùa thu và mùa đông để tăng cường độ ẩm cho da. Đặc biệt, trong phòng điều hòa, không khí thường khô khiến da bạn dễ bị mất nước. Máy tạo độ ẩm có thể giúp da bạn đỡ bị khô hơn.

Sử dụng sữa dưỡng thể

Hầu hết mọi người đều cho rằng, chăm sóc da chỉ liên quan đến da mặt, nhưng chăm sóc cơ thể cũng rất quan trọng. Cũng giống như da mặt, vào mùa thu, da khó duy trì độ ẩm.

Nên sử dụng kem dưỡng da hoặc sữa dưỡng thể để giữ cho làn da mềm mại và đủ nước. Nên thoa ngay sau khi tắm xong để khóa độ ẩm trong hàng rào bảo vệ da trước khi da tiếp xúc với không khí khô có độ ẩm thấp.

Dùng kem dưỡng da cổ

Da cổ là nơi dễ bị lão hóa nhất nhưng nhiều người không chú ý đến việc chăm sóc vùng da này. Điều này đã đẩy nhanh quá trình lão hóa da cổ. Một số người thoa kem dưỡng da mặt và sữa dưỡng thể lên cổ để dưỡng da. Tuy nhiên, phương pháp chăm sóc da kiểu này cũng sai lầm. Da cổ cần có sản phẩm nâng cơ riêng. Khi thoa nên thoa từ dưới lên trên, theo hướng lỗ chân lông để dưỡng chất được hấp thụ hoàn toàn, sau đó vuốt nhẹ từ trên xuống dưới từ vị trí bạch huyết đến ngực.

#chăm sóc da mùa thu #căng mịn #Dưỡng ẩm cho da

Bài liên quan

Sống Khỏe

Giải pháp ngăn ngừa mụn hiệu quả

Mụn thường xuất hiện do da không được chăm sóc đúng cách. Chỉ cần thay đổi vài thói quen hằng ngày, bạn có thể giữ da luôn sạch, hạn chế mụn quay lại.

Mụn là vấn đề da liễu phổ biến, gây ảnh hưởng không chỉ đến thẩm mỹ mà còn làm giảm sự tự tin của nhiều người. Tuy nhiên, nếu biết cách chăm sóc và phòng ngừa đúng cách, chúng ta hoàn toàn có thể hạn chế sự xuất hiện của mụn và duy trì làn da khỏe mạnh. Dưới đây là một số giải pháp ngăn ngừa mụn hiệu quả bạn nên áp dụng:

Giữ vệ sinh da mặt sạch sẽ

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Chăm sóc da từ những sản phẩm thiên nhiên

Không cần đến mỹ phẩm đắt tiền, những nguyên liệu tự nhiên quen thuộc cũng có thể giúp bạn sở hữu làn da mịn màng, khỏe khoắn.

Bạn đang muốn chăm sóc da bằng nguyên liệu thiên nhiên nhưng chưa biết nên bắt đầu từ đâu? Trên mạng có quá nhiều thông tin, nhưng không phải cái gì tự nhiên cũng tốt với mọi loại da. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn cách lựa chọn và sử dụng các sản phẩm thiên nhiên sao cho an toàn, hiệu quả và phù hợp với làn da của mình.

z6945485584533-948adafa751419249204c8e56dad04af.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet
Xem chi tiết

Sống Khỏe

Thâm nám dai dẳng vì những sai lầm chăm sóc da ít ai ngờ

Thâm nám khó cải thiện không chỉ do nắng hay nội tiết mà còn từ thói quen chăm sóc da sai lầm, khiến tình trạng ngày càng nghiêm trọng.

nam-da.jpg
Thâm nám là tình trạng tăng sắc tố thường gặp, bắt nguồn từ mụn, ánh nắng hoặc thay đổi nội tiết tố. Nhiều người bỏ ra không ít công sức và tiền bạc để điều trị nhưng kết quả lại không như mong đợi. Ảnh minh họa
cham-soc-da.jpg
Nguyên nhân có thể nằm ở những thói quen chăm sóc da sai lầm khiến nám không giảm mà còn nặng thêm. Ảnh minh họa﻿
bo-qua-kem-chong-nang.jpg
Không dùng kem chống nắng khiến da tiếp xúc trực tiếp với tia UV, làm melanin sản sinh nhiều hơn. Các vết thâm vì thế đậm màu, khó mờ. Bác sĩ khuyên nên chọn kem chống nắng phổ rộng, SPF 30 trở lên và thoa lại sau 3-4 giờ khi ra ngoài. Ảnh minh họa
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới