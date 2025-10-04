Bí quyết dưỡng da mùa thu để làn da đẹp rạng rỡ

Dưỡng ẩm cho da

Vào mùa thu lớp thượng bì giữ ẩm kém, nếu không cấp ẩm và dưỡng ẩm da sẽ tiết ra nhiều dầu nhờn hơn bình thường, nên việc phục hồi da bằng dưỡng ẩm là điều rất quan trọng.

Để làn da căng mọng, bạn hãy dưỡng ẩm cho làn da. Bạn có thể sử dụng tinh dầu, huyết thanh hoặc kem dưỡng để nuôi dưỡng làn da. Hãy thoa mỹ phẩm chứa tinh dầu, elastin hoặc collagen để hồi phục làn da sau một mùa hè bị ảnh hưởng bởi nắng nóng khiến da đen sạm và lão hóa.

Sau khi tẩy tế bào chết, bạn có thể sử dụng lô hội lạnh và những loại kem dưỡng có độ đặc hơn để phục hồi làn da.

Ảnh minh hoạ/Ảnh Getty images

Thoa kem chống nắng

Tuy mùa thu nắng không gay gắt và nóng đổ lửa như mùa hè, nhưng tia UV vẫn có thể xuyên qua từng sợi vải để tác động lên làn da chúng ta mỗi ngày.

Tuỳ thuộc vào từng loại da, chúng ta nên lựa chọn kem chống nắng phù hợp và thoa kem chống nắng 20 phút trước khi ra ngoài để da có đủ khả năng chống lại các tác động từ môi trường cũng như nguy hại từ các thiết bị công nghệ như tivi, laptop, điện thoại di động, đèn led…

Đắp mặt nạ cấp ẩm

Đắp mặt nạ cung cấp độ ẩm và dưỡng chất giúp da khoẻ mạnh hơn đồng thời hỗ trợ làm giảm nám, tàn nhang. 1 tuần chúng ta nên đắp mặt nạ 1-2 lần, mỗi lần cách nhau khoảng 2-3 ngày để da có thời gian hấp thu những dưỡng chất.

Đắp mặt nạ có thể giúp lấy đi tế bào chết trên da. Ảnh minh hoạ/Internet

Không sử dụng chất tẩy tế bào chết thường xuyên

Khi thời tiết sang thu, độ ẩm không khí giảm, bạn nên tránh tẩy tế bào chết và sử dụng mỹ phẩm chứa retinoids quá thường xuyên bởi có thể dẫn đến khô da. Khi làn da bị mất độ ẩm, da sẽ trở nên nhăn nheo và khô sạm hơn. Lúc này, lộ trình tẩy da chết nên giảm bớt tần suất để bảo vệ làn da.

Sử dụng máy tạo độ ẩm trong phòng điều hòa

Các chuyên gia da liễu khuyên bạn nên sử dụng máy tạo độ ẩm vào mùa thu và mùa đông để tăng cường độ ẩm cho da. Đặc biệt, trong phòng điều hòa, không khí thường khô khiến da bạn dễ bị mất nước. Máy tạo độ ẩm có thể giúp da bạn đỡ bị khô hơn.

Sử dụng sữa dưỡng thể

Hầu hết mọi người đều cho rằng, chăm sóc da chỉ liên quan đến da mặt, nhưng chăm sóc cơ thể cũng rất quan trọng. Cũng giống như da mặt, vào mùa thu, da khó duy trì độ ẩm.

Nên sử dụng kem dưỡng da hoặc sữa dưỡng thể để giữ cho làn da mềm mại và đủ nước. Nên thoa ngay sau khi tắm xong để khóa độ ẩm trong hàng rào bảo vệ da trước khi da tiếp xúc với không khí khô có độ ẩm thấp.

Dùng kem dưỡng da cổ

Da cổ là nơi dễ bị lão hóa nhất nhưng nhiều người không chú ý đến việc chăm sóc vùng da này. Điều này đã đẩy nhanh quá trình lão hóa da cổ. Một số người thoa kem dưỡng da mặt và sữa dưỡng thể lên cổ để dưỡng da. Tuy nhiên, phương pháp chăm sóc da kiểu này cũng sai lầm. Da cổ cần có sản phẩm nâng cơ riêng. Khi thoa nên thoa từ dưới lên trên, theo hướng lỗ chân lông để dưỡng chất được hấp thụ hoàn toàn, sau đó vuốt nhẹ từ trên xuống dưới từ vị trí bạch huyết đến ngực.