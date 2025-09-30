Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Giải pháp ngăn ngừa mụn hiệu quả

Mụn thường xuất hiện do da không được chăm sóc đúng cách. Chỉ cần thay đổi vài thói quen hằng ngày, bạn có thể giữ da luôn sạch, hạn chế mụn quay lại.

Trương Hiền

Mụn là vấn đề da liễu phổ biến, gây ảnh hưởng không chỉ đến thẩm mỹ mà còn làm giảm sự tự tin của nhiều người. Tuy nhiên, nếu biết cách chăm sóc và phòng ngừa đúng cách, chúng ta hoàn toàn có thể hạn chế sự xuất hiện của mụn và duy trì làn da khỏe mạnh. Dưới đây là một số giải pháp ngăn ngừa mụn hiệu quả bạn nên áp dụng:

Giữ vệ sinh da mặt sạch sẽ

Việc làm sạch da mặt đúng cách là bước đầu tiên và quan trọng nhất trong việc ngăn ngừa mụn. Bạn nên rửa mặt ít nhất 2 lần mỗi ngày bằng sữa rửa mặt phù hợp với loại da để loại bỏ bụi bẩn, dầu thừa và vi khuẩn trên da. Tránh sử dụng sản phẩm chứa hóa chất mạnh hoặc chà xát da quá mạnh gây tổn thương.

z7057751953025-969a3bb97e0d90bab472c3cb2b568329.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Dưỡng ẩm cho da hợp lý

Dù da dầu hay da khô, dưỡng ẩm vẫn rất cần thiết để giữ cân bằng độ ẩm cho da, tránh tình trạng da tiết dầu quá nhiều gây tắc nghẽn lỗ chân lông. Nên chọn kem dưỡng ẩm không chứa dầu và không gây bít tắc lỗ chân lông (non-comedogenic).

Chế độ ăn uống lành mạnh

Thực phẩm có ảnh hưởng rất lớn đến tình trạng da. Hạn chế ăn đồ ăn nhanh, nhiều dầu mỡ, đồ ngọt, sữa và các sản phẩm từ sữa vì chúng có thể kích thích mụn phát triển. Thay vào đó, bạn nên bổ sung nhiều rau xanh, hoa quả tươi, các thực phẩm giàu vitamin A, C, E và omega-3 để cải thiện sức khỏe da từ bên trong.

Uống đủ nước mỗi ngày

Nước giúp thanh lọc cơ thể và duy trì độ ẩm cho da, giúp da khỏe mạnh và giảm thiểu tình trạng mụn. Bạn nên uống ít nhất 2 lít nước mỗi ngày để hỗ trợ quá trình đào thải độc tố và ngăn ngừa mụn.

Tránh căng thẳng và ngủ đủ giấc

Stress kéo dài làm rối loạn hormone, từ đó thúc đẩy sự xuất hiện của mụn. Hãy cố gắng duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh, ngủ đủ 7-8 tiếng mỗi đêm và dành thời gian thư giãn, giảm căng thẳng.

Hạn chế chạm tay lên mặt và nặn mụn

Việc dùng tay chạm lên mặt thường xuyên sẽ làm vi khuẩn lây lan và làm tình trạng mụn nặng thêm. Ngoài ra, nặn mụn không đúng cách có thể gây viêm nhiễm, sẹo và thâm mụn.

Sử dụng sản phẩm chăm sóc da phù hợp

Nên chọn các sản phẩm chăm sóc da có thành phần trị mụn như salicylic acid, benzoyl peroxide, retinoids hoặc các sản phẩm chứa tinh chất trà xanh, nha đam giúp làm dịu và kháng viêm. Tuy nhiên, cần sử dụng theo hướng dẫn để tránh kích ứng.

#giải pháp ngăn ngừa mụn #chăm sóc da đúng cách #dưỡng ẩm da không gây bít lỗ chân lông #chế độ ăn uống lành mạnh cho da #điều trị mụn bằng sản phẩm phù hợp #giữ vệ sinh da mặt sạch sẽ

Bài liên quan

Sống Khỏe

Bí quyết chăm sóc da mùa thu đông

Thời tiết hanh khô của mùa thu đông khiến da mất nước, bong tróc và xỉn màu. Chỉ cần vài bí quyết đơn giản, bạn vẫn có thể giữ cho làn da mềm mại suốt cả mùa.

Mùa thu đông mang đến bầu không khí se lạnh, dễ chịu nhưng cũng là thời điểm làn da dễ trở nên khô ráp, bong tróc, thậm chí nứt nẻ do độ ẩm trong không khí giảm mạnh. Nếu không có chế độ chăm sóc phù hợp, da sẽ mất đi độ ẩm tự nhiên, trở nên xỉn màu và lão hóa nhanh hơn.

Dưới đây là những bí quyết giúp bạn giữ gìn làn da khỏe mạnh, mịn màng trong mùa thu đông.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Gợi ý những loại thuốc cơ bản trong mỗi gia đình

Mỗi gia đình nên trang bị tủ thuốc cơ bản với các loại thuốc hạ sốt, tiêu hóa, cảm cúm, ngoài da và vật dụng sơ cứu để luôn sẵn sàng chăm sóc sức khỏe tại nhà.

Nhiều gia đình chỉ mua thuốc khi có người ốm, nhưng thực tế, việc chuẩn bị sẵn một tủ thuốc nhỏ trong nhà sẽ giúp bạn xử lý nhanh các tình huống bất ngờ như sốt, cảm cúm, đau bụng hay trầy xước. Dưới đây là những nhóm thuốc và vật dụng cơ bản mà bác sĩ khuyên bạn nên có:

z6948558713095-26faca44cf84fa00edf1a292b3f45f79.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet
Xem chi tiết

Sống Khỏe

9 bước dưỡng thể giúp làn da sáng khỏe, mềm mịn

Body thường bị bỏ quên trong chu trình chăm sóc da, chỉ với vài bước dưỡng thể đúng cách mỗi ngày, bạn hoàn toàn có thể lấy lại làn da mịn màng, đáng mơ ước.


Làn da cơ thể thường bị bỏ quên trong chu trình chăm sóc da, khiến da sạm màu, khô ráp và không đều màu. Thế nhưng, chỉ cần thực hiện đúng cách dưỡng thể mỗi ngày, bạn hoàn toàn có thể sở hữu làn da mịn màng, sáng khỏe. Việc dưỡng thể đúng cách không chỉ giúp da đều màu, mềm mại mà còn hạn chế lão hóa sớm và khô ráp do môi trường.

z6891653619108-fbe248558b609ca4ccf71674ff776e86.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới