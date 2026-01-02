Bảo vệ hơn 100 loài động vật quý hiếm tại VQG Chư Mom Ray dịp Tết

Hiện nay, VQG Chư Mom Ray là nơi còn nhiều cánh rừng tự nhiên quanh năm xanh tốt, tạo không gian sống thích hợp cho nhiều loài động vật. Từ các loài có kích thước nhỏ như tê tê Java, kỳ đà vân, voọc bạc đến các loài có trọng lượng lớn như bò tót, gấu ngựa đều đã xuất hiện.

Đại diện VQG Chư Mom Ray thông tin, đây là một trong những khu vực có mức độ đa dạng sinh học cao, đã được Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á công nhận là Di sản ASEAN, với diện tích hơn 60.000 ha.

Tại đây đang bảo tồn nhiều loài động vật như bò tót, gấu ngựa, voọc bạc, voọc chà vá chân đen, voọc chà vá chân xám, tê tê Java, các loài khỉ, rùa núi, gà lôi hồng tía, mang Trường Sơn…

Bên cạnh sự phong phú về các loài động vật, VQG Chư Mom Ray còn có 182 loài thực vật nguy cấp, quý hiếm, có giá trị cao về kinh tế và phục vụ nghiên cứu. Trong số này, một số loài ngày càng suy giảm ngoài tự nhiên như chò chỉ, tuế lá xẻ, kim giao, cẩm lai, dầu đọt tím, trầm hương…

Mang Trường Sơn – động vật quý hiếm sống ở VQG Chư Mom Ray.

Ngày 30/12, ông Đào Xuân Thủy – Giám đốc Ban Quản lý VQG Chư Mom Ray cho biết, trong hai năm gần đây, có hơn 30 loài động vật quý hiếm xuất hiện, nâng tổng số loài động vật quý hiếm có tên trong Sách Đỏ tại đây lên 112 loài.

"Hơn 30 loài động vật quý hiếm xuất hiện trong hai năm qua đều được chúng tôi chụp lại hình ảnh rõ ràng bằng hệ thống máy chụp ảnh tự động", ông Thủy nói.

Gà lôi vằn – động vật nhỏ nhưng quý hiếm sống ở VQG Chư Mom Ray.

Bò tót – động vật có trọng lượng lớn được bảo vệ nghiêm ngặt ở VQG Chư Mom Ray.

Trước số lượng lớn các loài động vật quý, VQG Chư Mom Ray đã tăng cường công tác bảo vệ, tổ chức tìm kiếm và tháo gỡ các bẫy săn bắt do các đối tượng xấu đặt trong rừng.

Theo ông Thủy, hiện nhiều máy chụp ảnh tự động đang được đặt trong rừng nhằm theo dõi sự xuất hiện của các loài động vật quý hiếm mới, đồng thời giám sát, phát hiện các đối tượng xâm nhập trái phép.

Trong dịp nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán sắp tới, lực lượng chức năng của VQG Chư Mom Ray sẽ tăng cường trực, tuần tra xuyên ngày đêm để bảo vệ động vật, đặc biệt là các loài quý hiếm.

"Càng vào dịp Tết hay ngày lễ, chúng tôi càng phải tập trung cao độ, trực và tuần tra liên tục để bảo vệ rừng và động vật, đề phòng các hành vi xâm hại", ông Đào Xuân Thủy chia sẻ.