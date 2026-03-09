Hà Nội

Kho tri thức

Đi bơi, sinh viên cao học tình cờ tìm thấy thanh kiếm cổ dưới biển

Trong lúc bơi ngoài khơi bờ biển Israel, một sinh viên cao học bất ngờ phát hiện chuôi kiếm nhô lên dưới đáy biển. Đó là vũ khí có từ thế kỷ 12.

Tâm Anh (TH)

Thanh kiếm có niên đại từ thế kỷ 12 đã bị vùi lấp trong cát và các sinh vật biển suốt nhiều thế kỷ ngoài khơi bãi biển Dor, Israel cho đến khi một sinh viên cao học tình cờ phát hiện ra chuôi kiếm nhô lên khỏi đáy biển.

Shlomi Katzin - sinh viên cao học thuộc Khoa Văn minh Hàng hải tại Đại học Haifa, đã tìm thấy thanh kiếm trên khi đang bơi. Trước đó anh nhìn thấy một nhóm thợ lặn mang theo máy dò kim loại. Nghi ngờ những người này có thể là những kẻ săn tìm cổ vật trái phép, anh Shlomi đã yêu cầu họ rời đi.

Sau khi nhóm thợ lặn rời đi, Shlomi phát hiện thanh kiếm nằm dưới đáy biển và nhanh chóng báo cho Giáo sư Deborah Cvikel thuộc Trường Khảo cổ và Văn hóa Hàng hải của đại học - người sau đó liên hệ với Cơ quan Cổ vật Israel. Cơ quan này đã cấp phép đặc biệt để trục vớt hiện vật nhằm bảo tồn và tránh hư hại thêm.

thanhh-1.jpg
Thanh kiếm có từ thế kỷ 12 tình cờ sinh viên cao học tìm thấy lúc đi bơi. Ảnh: Yoav Bornstein, University of Haifa.

Thanh kiếm được chuyển tới phòng thí nghiệm bảo tồn của Viện Nghiên cứu Hàng hải Leon Recanati thuộc Đại học Haifa, trước khi đưa đến Bệnh viện Medica Elisha ở Haifa để chụp CT bằng công nghệ tiên tiến.

Theo các chuyên gia, phương pháp quét không xâm lấn cho phép phân tích cấu trúc bên trong và đánh giá tình trạng kim loại dưới lớp kết tụ sinh vật biển dày tích tụ qua nhiều thế kỷ mà không làm hỏng thanh kiếm.

Kết quả kiểm tra cho thấy thanh kiếm dài khoảng 1m và có niên đại thế kỷ 12. Hình ảnh chụp CT chỉ ra đây là thanh kiếm dùng một tay, nhiều khả năng thuộc về một hiệp sĩ Thập tự chinh.

Các nhà nghiên cứu cho biết thêm vũ khí trên không được chế tạo tại địa phương mà được mang từ châu Âu tới trong thời kỳ Thập tự chinh. Hình ảnh chụp CT cũng cho thấy lưỡi kiếm đã bị gãy, chỉ còn lại một phần nhỏ sắt nguyên gốc sau hàng thế kỷ nằm dưới nước.

"Đây là một phát hiện cực kỳ hiếm hoi, hé lộ về sự hiện diện của quân Thập tự chinh trên các bờ biển của Israel", Giáo sư Deborah cho biết. Bà lưu ý rằng, "chỉ có một số ít thanh kiếm tương tự từ thời kỳ Thập tự chinh" (từ năm 1095 - 1291) được biết đến ở nước này. "Phát hiện đóng góp rất lớn vào sự hiểu biết của chúng ta về việc sử dụng các bến neo đậu hàng hải và cuộc sống của các hiệp sĩ trong giai đoạn lịch sử này".

Thanh kiếm cổ từ thế kỷ 12 mới được tìm thấy cung cấp thông tin quan trọng giúp các nhà khảo cổ học có cái nhìn toàn diện hơn về hành trình di chuyển của các chiến binh thời Trung cổ dọc theo bờ biển Địa Trung Hải.

Bia đá cổ từ thế kỷ 14 hé lộ chân dung hiệp sĩ quyền uy

Một tấm bia mộ khắc hình hiệp sĩ Thời Trung Cổ đã được tìm thấy ở Ba Lan, và các chuyên gia tin rằng, nó có niên đại ít nhất từ ​​thế kỷ 14.

1-4337.png
Trong một cuộc khai quật gần đây tại Śródmieście I, địa điểm khảo cổ quan trọng nhất ở Gdansk, Ba Lan, các chuyên gia của Tổ chức ArcheoScan bất ngờ tìm thấy một hiện vật lạ. Ảnh: @Tổ chức ArcheoScan.
2-6613.png
Đó là một tấm bia làm bằng đá vôi cổ có điêu khắc hình thù kỳ lạ. Ảnh: @Tổ chức ArcheoScan.
Xem chi tiết

Năm mũi tên tẩm độc hé lộ chiến thuật săn bắn đỉnh cao của người xưa

Năm mũi tên tẩm độc có niên đại khoảng 60.000 năm tuổi tìm thấy trong một hang động ở Nam Phi là những vũ khí tẩm độc cổ nhất từng được phát hiện.

muii-1.jpg
Trong nghiên cứu mới công bố trên tạp chí Science Advances ngày 7/1, các chuyên gia cho hay 5 đầu mũi tên bằng thạch anh có niên đại khoảng 60.000 năm tuổi được khai quật trong một hang động ở Nam Phi là bằng chứng lâu đời nhất về vũ khí tẩm độc trên thế giới. Phát hiện này đẩy lùi thời điểm xác nhận việc sử dụng vũ khí tẩm độc của các bộ lạc săn bắn hái lượm hơn 50.000 năm. Ảnh: Isaksson et al., Sci. Adv. 12, eadz3281.
muii-2.jpg
Nhóm chuyên gia đi đến kết luận này sau khi phân tích hóa học 10 đầu mũi tên được tìm thấy cách đây nhiều thập kỷ tại hang đá Umhlatuzana. Kết quả kiểm tra cho thấy 5 trong số những đầu mũi tên vẫn còn chứa dấu vết của chất độc. Ảnh: Marlize Lombard.
Xem chi tiết

Dòng chữ bí ẩn trên thanh kiếm quý tộc thời Phục Hưng

Các chuyên gia tại Đức đã phát hiện một hình khắc ẩn trên thanh kiếm dành cho nhà quý tộc thời Phục Hưng. Vũ khí này được rèn vào năm 1558.

kiemmm-1.jpg
Nhờ công nghệ CT hiện đại, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra dòng chữ ẩn trên một thanh kiếm thời Phục Hưng bị ăn mòn nặng. Thanh kiếm này được tìm thấy trong khu vực một nhà thời ở Jena, Đức bị phá hủy trong Thế chiến 2 (1939 - 1945). Ảnh: INNOVENT.
kiemmm-2.jpg
Theo các chuyên gia, thanh kiếm được rèn vào khoảng năm 1558. Đây là một loại vũ khí tinh nhuệ được gọi là degen, chỉ dành riêng cho tầng lớp thượng lưu thời Phục Hưng. Ảnh: INNOVENT.
Xem chi tiết

