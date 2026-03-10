Hà Nội

Loài chuột túi nuôi con siêu kỳ lạ, chỉ có trong rừng rậm châu Mỹ

Loài chuột túi nuôi con siêu kỳ lạ, chỉ có trong rừng rậm châu Mỹ

Ẩn mình trong tán rừng nhiệt đới Trung và Nam Mỹ, chuột túi cây Robinson (Marmosa robinsoni) là loài thú nhỏ nhanh nhẹn với nhiều đặc điểm sinh học thú vị.

Là một loài thú có túi nhỏ bé. Dù được gọi là “chuột”, chuột túi cây Robinson thực chất không phải loài gặm nhấm mà là thú có túi. Chúng thuộc họ Didelphidae – nhóm thú có túi ở châu Mỹ. Ảnh: Pinterest.
Không có túi như nhiều loài thú có túi khác. Khác với chuột túi hay nhiều loài opossum lớn, chuột túi cây Robinson không có túi thật sự. Con non sau khi sinh sẽ bám trực tiếp vào các núm vú nằm trên bụng mẹ và được che chở nhờ lớp lông bụng và tư thế cuộn tròn của mẹ. Ảnh: alchetron.com.
Sống chủ yếu trên cây. Đúng như tên gọi, loài thú này dành phần lớn cuộc sống trên các cành cây trong rừng. Chúng có đuôi dài linh hoạt giúp giữ thăng bằng và đôi khi có thể quấn quanh cành để hỗ trợ leo trèo, giúp chúng di chuyển nhanh nhẹn giữa các tán cây. Ảnh: inaturalist.org.
Là loài hoạt động về đêm. Chuột túi cây Robinson chủ yếu kiếm ăn vào ban đêm. Ban ngày chúng ẩn mình trong các hốc cây, tổ lá hoặc bụi rậm để tránh kẻ săn mồi. Đôi mắt lớn và khứu giác nhạy giúp chúng dễ dàng tìm thức ăn trong bóng tối của rừng nhiệt đới. Ảnh: staticflickr.com.
Chế độ ăn rất đa dạng. Loài này là động vật ăn tạp linh hoạt. Thực đơn của chúng bao gồm côn trùng, nhện, trái cây chín, mật hoa. Nhờ chế độ ăn đa dạng, chúng thích nghi tốt với nhiều môi trường rừng khác nhau. Ảnh: amazonaws.com.
Phân bố rộng ở châu Mỹ nhiệt đới. Chuột túi cây Robinson sinh sống ở nhiều khu vực từ Trung Mỹ đến Bắc Nam Mỹ, bao gồm các quốc gia như Panama, Colombia, Venezuela và một phần Brazil. Chúng thường xuất hiện trong rừng khô, rừng mưa nhiệt đới và cả những khu rừng thứ sinh gần khu dân cư. Ảnh: windows.net.
Đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái rừng. Nhờ ăn nhiều loại côn trùng và trái cây, chuột túi cây Robinson góp phần kiểm soát quần thể côn trùng và hỗ trợ phát tán hạt giống trong rừng. Những hoạt động này giúp duy trì sự cân bằng sinh thái trong các hệ sinh thái rừng nhiệt đới nơi chúng sinh sống. Ảnh: canopytower.com.
