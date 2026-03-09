Hà Nội

Loài côn trùng gắn với giai thoại rùng rợn ở châu Âu, Việt Nam có nhiều

Kho tri thức

Loài côn trùng gắn với giai thoại rùng rợn ở châu Âu, Việt Nam có nhiều

Bọ xâu tai (bộ Dermaptera) là nhóm côn trùng nhỏ bé nhưng đầy bí ẩn, với nhiều đặc điểm sinh học độc đáo khiến chúng trở thành loài rất thú vị.

T.B (tổng hợp)
Kìm ở đuôi là đặc điểm nhận dạng nổi bật nhất. Các loài bọ xâu tai có một cặp “kìm” (cerci) cong ở cuối bụng. Những chiếc kìm này được dùng để tự vệ, giữ con mồi, gấp cánh sau khi bay và đôi khi dùng trong các cuộc đấu giữa những con đực. Ở nhiều loài, kìm của con đực cong và lớn hơn rõ rệt so với con cái. Ảnh: Pinterest.
Tên khoa học của bộ Dermaptera mang ý nghĩa đặc biệt. Từ “Dermaptera” bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp: “derma” nghĩa là da và “ptera” nghĩa là cánh. Tên này ám chỉ đôi cánh trước cứng giống như lớp da của loài côn trùng này, một đặc điểm giúp phân biệt chúng với nhiều bộ côn trùng khác. Ảnh: Pinterest.
Dù có cánh nhưng phần lớn bọ xâu tai hiếm khi bay. Nhiều loài bọ xâu tai có hai cặp cánh: cánh trước ngắn và cứng, trong khi cánh sau mỏng và có thể gấp lại theo kiểu rất phức tạp. Tuy nhiên, phần lớn bọ xâu tai thích bò hơn là bay, nhiều loài thậm chí đã mất khả năng bay hoàn toàn. Ảnh: Pinterest.
Chế độ ăn của chúng rất đa dạng. Bọ xâu tai là loài ăn tạp: chúng có thể ăn lá cây, hoa, trái cây, xác động vật nhỏ và cả những côn trùng khác. Nhờ vậy, trong nhiều trường hợp chúng có thể đóng vai trò kiểm soát sâu hại trong vườn. Tuy nhiên, nếu số lượng lớn, chúng cũng có thể gây hại cho cây trồng. Ảnh: Pinterest.
Một số loài bọ xâu tai sống ký sinh trên dơi. Một nhóm nhỏ trong bộ Dermaptera, thuộc họ Arixeniidae và Hemimeridae, đã tiến hóa để sống trên cơ thể dơi hoặc chuột. Những loài này không có cánh và sống như ký sinh trùng, ăn da chết hoặc dịch tiết của vật chủ. Ảnh: Pinterest.
Bộ Dermaptera có hơn 2.000 loài trên thế giới. Các nhà khoa học đã ghi nhận khoảng hơn 2.000 loài bọ xâu tai, phân bố ở hầu hết các châu lục, đặc biệt phong phú ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới, gồm Việt Nam. Chúng thường sống trong những nơi ẩm và tối như dưới đá, trong lớp lá mục hoặc khe gỗ. Ảnh: Pinterest.
Gắn với truyền thuyết cổ. Cư dân thời Trung Cổ ở châu Âu rằng loài bọ xâu tai có thể chui vào tai người khi ngủ. Thực tế, đây chỉ là truyền thuyết không có cơ sở khoa học, bọ xâu tai hiếm khi tiếp xúc với con người và không có xu hướng chui vào tai. Ảnh: Pinterest.
#Côn trùng Bọ xâu tai #Đặc điểm sinh học độc đáo #Loài ký sinh trên dơi

