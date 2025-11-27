Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Loài khỉ đột quý hiếm cuối cùng ẩn náu tại vùng bảo tồn châu Phi

Kho tri thức

Loài khỉ đột quý hiếm cuối cùng ẩn náu tại vùng bảo tồn châu Phi

Vườn quốc gia Kahuzi-Biéga (CHDC Congo) là một trong những vùng bảo tồn hoang dã lớn nhất châu Phi, nổi bật với rừng rậm, núi lửa cổ và loài khỉ đột quý hiếm.

T.B (tổng hợp)
Vườn quốc gia mang tên hai núi lửa Kahuzi và Biéga. Cả hai ngọn núi đều đã tắt và tạo cảnh quan ấn tượng. Ảnh: africageographic.com.
Vườn quốc gia mang tên hai núi lửa Kahuzi và Biéga. Cả hai ngọn núi đều đã tắt và tạo cảnh quan ấn tượng. Ảnh: africageographic.com.
Khu vực có sự đa dạng sinh học rất cao. Nhiều loài thú, chim và cây gỗ hiếm xuất hiện trong rừng sâu của Kahuzi-Biéga. Ảnh: labaafrica.com.
Khu vực có sự đa dạng sinh học rất cao. Nhiều loài thú, chim và cây gỗ hiếm xuất hiện trong rừng sâu của Kahuzi-Biéga. Ảnh: labaafrica.com.
Đây là nơi sinh sống của khỉ đột đồng bằng phía Đông. Loài này cực kỳ nguy cấp và chỉ còn sống ở khu vực hẹp. Ảnh: mgahinganationalpark.org.
Đây là nơi sinh sống của khỉ đột đồng bằng phía Đông. Loài này cực kỳ nguy cấp và chỉ còn sống ở khu vực hẹp. Ảnh: mgahinganationalpark.org.
Nơi đây có các thảm thực vật thay đổi theo độ cao. Từ rừng mưa thấp lên tới rừng tre và đồng cỏ núi cao. Ảnh: Pinterest.
Nơi đây có các thảm thực vật thay đổi theo độ cao. Từ rừng mưa thấp lên tới rừng tre và đồng cỏ núi cao. Ảnh: Pinterest.
Vườn quốc gia được thành lập năm 1970. Mục tiêu là bảo vệ loài khỉ đột quý hiếm và môi trường rừng nguyên sinh. Ảnh: virungaparkcongo.com.
Vườn quốc gia được thành lập năm 1970. Mục tiêu là bảo vệ loài khỉ đột quý hiếm và môi trường rừng nguyên sinh. Ảnh: virungaparkcongo.com.
UNESCO công nhận nơi này là Di sản Thế giới. Giá trị sinh thái và cảnh quan núi lửa khiến công viên nổi bật trong bản đồ các khu bảo tồn trên thế giới. Ảnh: wikimedia.org.
UNESCO công nhận nơi này là Di sản Thế giới. Giá trị sinh thái và cảnh quan núi lửa khiến công viên nổi bật trong bản đồ các khu bảo tồn trên thế giới. Ảnh: wikimedia.org.
Khu vực từng bị đe dọa bởi xung đột vũ trang. Hoạt động bảo tồn gặp nhiều khó khăn trong nhiều thập kỷ. Ảnh: rwandaecocompany.com.
Khu vực từng bị đe dọa bởi xung đột vũ trang. Hoạt động bảo tồn gặp nhiều khó khăn trong nhiều thập kỷ. Ảnh: rwandaecocompany.com.
Nhiều dự án bảo tồn đang nỗ lực khôi phục đa dạng sinh học. Các tổ chức quốc tế và địa phương cùng tham gia bảo vệ loài khỉ đột ở Vườn quốc gia Kahuzi-Biéga. Ảnh: abundadiscoveriesuganda.com.
Nhiều dự án bảo tồn đang nỗ lực khôi phục đa dạng sinh học. Các tổ chức quốc tế và địa phương cùng tham gia bảo vệ loài khỉ đột ở Vườn quốc gia Kahuzi-Biéga. Ảnh: abundadiscoveriesuganda.com.
T.B (tổng hợp)
#Vườn quốc gia Kahuzi-Biéga #Bảo tồn khỉ đột hiếm #Đa dạng sinh học châu Phi #Di sản UNESCO #Núi lửa cổ và cảnh quan #Thách thức bảo tồn do xung đột

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT