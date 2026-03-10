Hà Nội

Sự thật kỳ thú về loài cây cho quả được mệnh danh 'nữ hoàng trái cây'

Kho tri thức

Sự thật kỳ thú về loài cây cho quả được mệnh danh 'nữ hoàng trái cây'

Nổi tiếng với danh hiệu “nữ hoàng trái cây”, cây măng cụt (Garcinia mangostana) không chỉ cho quả ngon mà còn được biết đến với nhiều đặc điểm sinh học thú vị.

T.B (tổng hợp)
Cây măng cụt có nguồn gốc từ Đông Nam Á. Măng cụt được cho là có nguồn gốc ở khu vực bán đảo Mã Lai, Indonesia và các vùng lân cận. Từ đây, cây được trồng rộng rãi khắp Đông Nam Á như Thái Lan, Việt Nam, Malaysia và Philippines, trước khi được đưa sang nhiều vùng nhiệt đới khác trên thế giới.
Cây măng cụt có nguồn gốc từ Đông Nam Á. Măng cụt được cho là có nguồn gốc ở khu vực bán đảo Mã Lai, Indonesia và các vùng lân cận. Từ đây, cây được trồng rộng rãi khắp Đông Nam Á như Thái Lan, Việt Nam, Malaysia và Philippines, trước khi được đưa sang nhiều vùng nhiệt đới khác trên thế giới. Ảnh: Pinterest.
Măng cụt được mệnh danh là "nữ hoàng trái cây". Ở các nước Đông Nam Á, măng cụt thường được gọi là "queen of fruits" để đối lập với sầu riêng – "king of fruits". Danh hiệu này xuất phát từ hương vị thanh mát, ngọt dịu và cấu trúc múi trắng mềm đặc trưng. Quả măng cụt được nhiều người đánh giá là một trong những loại trái cây ngon nhất vùng nhiệt đới.
Măng cụt được mệnh danh là “nữ hoàng trái cây”. Ở các nước Đông Nam Á, măng cụt thường được gọi là “queen of fruits” để đối lập với sầu riêng – “king of fruits”. Danh hiệu này xuất phát từ hương vị thanh mát, ngọt dịu và cấu trúc múi trắng mềm đặc trưng. Quả măng cụt được nhiều người đánh giá là một trong những loại trái cây ngon nhất vùng nhiệt đới. Ảnh: Pinterest.
Cây phát triển rất chậm và khó trồng. Một trong những đặc điểm khiến măng cụt trở thành loại cây quý là tốc độ sinh trưởng chậm. Cây thường mất khoảng 8–10 năm, thậm chí lâu hơn, mới bắt đầu cho trái. Ngoài ra, cây măng cụt khá nhạy cảm với điều kiện môi trường và cần khí hậu nóng ẩm ổn định để phát triển tốt.
Cây phát triển rất chậm và khó trồng. Một trong những đặc điểm khiến măng cụt trở thành loại cây quý là tốc độ sinh trưởng chậm. Cây thường mất khoảng 8–10 năm, thậm chí lâu hơn, mới bắt đầu cho trái. Ngoài ra, cây măng cụt khá nhạy cảm với điều kiện môi trường và cần khí hậu nóng ẩm ổn định để phát triển tốt. Ảnh: Pinterest.
Cây măng cụt gần như không cần thụ phấn để tạo quả. Một điều thú vị là hầu hết cây măng cụt sinh sản bằng cơ chế gọi là "apomixis", nghĩa là quả có thể hình thành mà không cần thụ phấn. Vì vậy, hạt măng cụt thực chất là những phôi vô tính, tạo ra cây con gần như giống hệt cây mẹ.
Cây măng cụt gần như không cần thụ phấn để tạo quả. Một điều thú vị là hầu hết cây măng cụt sinh sản bằng cơ chế gọi là “apomixis”, nghĩa là quả có thể hình thành mà không cần thụ phấn. Vì vậy, hạt măng cụt thực chất là những phôi vô tính, tạo ra cây con gần như giống hệt cây mẹ. Ảnh: Pinterest.
Số múi bên trong có thể đoán từ đáy quả. Nếu quan sát phần đáy của quả măng cụt, người ta sẽ thấy một hình hoa nhỏ gồm nhiều "cánh". Số cánh này thường tương ứng với số múi bên trong quả. Ví dụ, nếu đáy quả có sáu cánh thì quả thường có sáu múi trắng bên trong.
Số múi bên trong có thể đoán từ đáy quả. Nếu quan sát phần đáy của quả măng cụt, người ta sẽ thấy một hình hoa nhỏ gồm nhiều “cánh”. Số cánh này thường tương ứng với số múi bên trong quả. Ví dụ, nếu đáy quả có sáu cánh thì quả thường có sáu múi trắng bên trong. Ảnh: Pinterest.
Vỏ măng cụt từng được dùng trong y học dân gian. Ở nhiều nơi tại Đông Nam Á, vỏ măng cụt được sử dụng trong các bài thuốc truyền thống. Người ta cho rằng vỏ chứa nhiều hợp chất tự nhiên như xanthone, có đặc tính chống oxy hóa và kháng khuẩn. Tuy nhiên, các ứng dụng y học hiện đại vẫn cần nhiều nghiên cứu khoa học hơn để xác nhận.
Vỏ măng cụt từng được dùng trong y học dân gian. Ở nhiều nơi tại Đông Nam Á, vỏ măng cụt được sử dụng trong các bài thuốc truyền thống. Người ta cho rằng vỏ chứa nhiều hợp chất tự nhiên như xanthone, có đặc tính chống oxy hóa và kháng khuẩn. Tuy nhiên, các ứng dụng y học hiện đại vẫn cần nhiều nghiên cứu khoa học hơn để xác nhận. Ảnh: Pinterest.
Cây măng cụt có thể sống và cho trái rất lâu. Một cây măng cụt trưởng thành có thể sống hàng chục năm và tiếp tục cho trái trong thời gian dài nếu được chăm sóc tốt. Trong các vườn cây lâu năm ở Đông Nam Á, có những cây măng cụt được ghi nhận vẫn ra quả sau nhiều thập kỷ.
Cây măng cụt có thể sống và cho trái rất lâu. Một cây măng cụt trưởng thành có thể sống hàng chục năm và tiếp tục cho trái trong thời gian dài nếu được chăm sóc tốt. Trong các vườn cây lâu năm ở Đông Nam Á, có những cây măng cụt được ghi nhận vẫn ra quả sau nhiều thập kỷ. Ảnh: Pinterest.
Măng cụt từng rất hiếm ở phương Tây. Trong quá khứ, măng cụt gần như không thể xuất khẩu xa vì quả dễ hỏng và khó bảo quản. Vì vậy, trong nhiều thế kỷ, loại trái cây này gần như chỉ được thưởng thức tại các vùng trồng ở châu Á. Chỉ khi công nghệ vận chuyển và bảo quản lạnh phát triển, măng cụt mới dần xuất hiện ở các thị trường châu Âu và Bắc Mỹ.
Măng cụt từng rất hiếm ở phương Tây. Trong quá khứ, măng cụt gần như không thể xuất khẩu xa vì quả dễ hỏng và khó bảo quản. Vì vậy, trong nhiều thế kỷ, loại trái cây này gần như chỉ được thưởng thức tại các vùng trồng ở châu Á. Chỉ khi công nghệ vận chuyển và bảo quản lạnh phát triển, măng cụt mới dần xuất hiện ở các thị trường châu Âu và Bắc Mỹ. Ảnh: Pinterest.
Xem video: Chuối bổ dưỡng nhưng tiềm ẩn rủi ro nếu dùng sai cách.
T.B (tổng hợp)
#Lịch sử và nguồn gốc măng cụt #Đặc điểm sinh học cây măng cụt #Ứng dụng và bảo quản quả măng cụt #Khả năng sống lâu của cây măng cụt

