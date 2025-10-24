Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Hóa thạch quý hiếm ở New Mexico hé lộ bí mật loài khủng long

Kho tri thức

Hóa thạch quý hiếm ở New Mexico hé lộ bí mật loài khủng long

Hóa thạch quý hiếm được phát hiện ở New Mexico cho thấy những loài khủng long cuối cùng tại đây phát triển mạnh vào cuối kỷ Phấn trắng.

Tâm Anh (theo Livescience)
Một nghiên cứu mới về hóa thạch ở New Mexico cho thấy một số loài khủng long cuối cùng trên thế giới vẫn đa dạng và phát triển mạnh cho đến ngày chúng bị tiểu hành tinh Armageddon tiêu diệt. Phát hiện này cho thấy loài khủng long không phải đã suy giảm số lượng trước khi bị "xóa sổ" trong vụ va chạm với tiểu hành tinh. Ảnh: Natalia Jagielska.
Một nghiên cứu mới về hóa thạch ở New Mexico cho thấy một số loài khủng long cuối cùng trên thế giới vẫn đa dạng và phát triển mạnh cho đến ngày chúng bị tiểu hành tinh Armageddon tiêu diệt. Phát hiện này cho thấy loài khủng long không phải đã suy giảm số lượng trước khi bị "xóa sổ" trong vụ va chạm với tiểu hành tinh. Ảnh: Natalia Jagielska.
Trước nghiên cứu này, các nhà khoa học đã tranh luận trong nhiều thập kỷ về việc liệu khủng long có suy giảm số lượng trước khi một tiểu hành tinh khổng lồ lao xuống Bán đảo Yucatán của Mexico vào cuối kỷ Phấn trắng (145 triệu đến 66 triệu năm trước) hay không. Ảnh: Steven L. Brusatte.
Trước nghiên cứu này, các nhà khoa học đã tranh luận trong nhiều thập kỷ về việc liệu khủng long có suy giảm số lượng trước khi một tiểu hành tinh khổng lồ lao xuống Bán đảo Yucatán của Mexico vào cuối kỷ Phấn trắng (145 triệu đến 66 triệu năm trước) hay không. Ảnh: Steven L. Brusatte.
Nghiên cứu mới công bố ngày 23/10 trên tạp chí Science đã cung cấp thông tin quan trọng. Cụ thể, các chuyên gia đã xác định niên đại của đá từ di chỉ hóa thạch Naashoibito Member ở New Mexico, nơi bảo tồn một hệ sinh thái kỷ Phấn Trắng phong phú và là nơi cư trú của nhiều loài khủng long, bao gồm loài khủng long cổ dài thuộc nhóm chân thằn lằn (21m) được gọi là Alamosaurus cũng như các loài khủng long bạo chúa ăn thịt, khủng long có sừng và khủng long mỏ vịt. Ảnh: Andrey Atuchin.
Nghiên cứu mới công bố ngày 23/10 trên tạp chí Science đã cung cấp thông tin quan trọng. Cụ thể, các chuyên gia đã xác định niên đại của đá từ di chỉ hóa thạch Naashoibito Member ở New Mexico, nơi bảo tồn một hệ sinh thái kỷ Phấn Trắng phong phú và là nơi cư trú của nhiều loài khủng long, bao gồm loài khủng long cổ dài thuộc nhóm chân thằn lằn (21m) được gọi là Alamosaurus cũng như các loài khủng long bạo chúa ăn thịt, khủng long có sừng và khủng long mỏ vịt. Ảnh: Andrey Atuchin.
Kết quả xác định niên đại cho thấy hệ sinh thái này tồn tại ngay trước khi tiểu hành tinh Chicxulub lao xuống Trái đất, cho thấy những loài khủng long cuối cùng ở New Mexico đã phát triển tốt trước khi thiên thạch khổng lồ này hủy diệt nhiều loài động thực vật trên Trái đất. Ảnh: Esteban De Armas/Shutterstock.
Kết quả xác định niên đại cho thấy hệ sinh thái này tồn tại ngay trước khi tiểu hành tinh Chicxulub lao xuống Trái đất, cho thấy những loài khủng long cuối cùng ở New Mexico đã phát triển tốt trước khi thiên thạch khổng lồ này hủy diệt nhiều loài động thực vật trên Trái đất. Ảnh: Esteban De Armas/Shutterstock.
"Ít nhất là trước sự kiện tuyệt chủng hàng loạt, khủng long dường như đang phát triển mạnh mẽ. Tồn tại một hệ động vật khủng long đa dạng ở Nasshoibito Member, New Mexico. Vì vậy, quần thể khủng long khi ấy đang phát triển mạnh mẽ", tác giả chính của nghiên cứu, phó giáo sư Andrew Flynn tại Khoa Khoa học Địa chất thuộc Đại học Bang New Mexico chia sẻ. Ảnh: Chase Stone.
"Ít nhất là trước sự kiện tuyệt chủng hàng loạt, khủng long dường như đang phát triển mạnh mẽ. Tồn tại một hệ động vật khủng long đa dạng ở Nasshoibito Member, New Mexico. Vì vậy, quần thể khủng long khi ấy đang phát triển mạnh mẽ", tác giả chính của nghiên cứu, phó giáo sư Andrew Flynn tại Khoa Khoa học Địa chất thuộc Đại học Bang New Mexico chia sẻ. Ảnh: Chase Stone.
Tiểu hành tinh Chicxulub lao xuống Bán đảo Yucatán đã gây ra sự kiện tuyệt chủng hàng loạt, trong đó khoảng 75% các loài sinh vật đã tuyệt chủng, bao gồm tất cả các loài khủng long, ngoại trừ các loài chim. Ảnh: phys.org.
Tiểu hành tinh Chicxulub lao xuống Bán đảo Yucatán đã gây ra sự kiện tuyệt chủng hàng loạt, trong đó khoảng 75% các loài sinh vật đã tuyệt chủng, bao gồm tất cả các loài khủng long, ngoại trừ các loài chim. Ảnh: phys.org.
Các nhà cổ sinh vật học biết rằng, Naashoibito Member là nơi có những loài khủng long phi chim cuối cùng được biết đến ở New Mexico nhưng niên đại chính xác của những hóa thạch này vẫn đang được tranh luận. Ảnh: Alamy.
Các nhà cổ sinh vật học biết rằng, Naashoibito Member là nơi có những loài khủng long phi chim cuối cùng được biết đến ở New Mexico nhưng niên đại chính xác của những hóa thạch này vẫn đang được tranh luận. Ảnh: Alamy.
Trong nghiên cứu mới, các nhà nghiên cứu xác định niên đại của Naashoibito Member nằm trong khoảng từ 66,4 triệu đến 66 triệu năm trước - nghĩa là khủng long đã sống ở đó trong khoảng 340.000 năm sau vụ va chạm tiểu hành tinh. Ảnh: Chuang Zhao/University of Edinburgh/PA.
Trong nghiên cứu mới, các nhà nghiên cứu xác định niên đại của Naashoibito Member nằm trong khoảng từ 66,4 triệu đến 66 triệu năm trước - nghĩa là khủng long đã sống ở đó trong khoảng 340.000 năm sau vụ va chạm tiểu hành tinh. Ảnh: Chuang Zhao/University of Edinburgh/PA.
Nhóm nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng các khủng long ở New Mexico rất độc đáo cho thấy miền tây Bắc Mỹ có những vùng phân bố khủng long riêng biệt. Ảnh: Davide Bonadonna.
Nhóm nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng các khủng long ở New Mexico rất độc đáo cho thấy miền tây Bắc Mỹ có những vùng phân bố khủng long riêng biệt. Ảnh: Davide Bonadonna.
Nghiên cứu mới cũng chỉ ra viễn cảnh loài khủng long bị tuyệt chủng đột ngột sau vụ va chạm của tiểu hành tinh với Trái đất, dẫn đến sự trỗi dậy nhanh chóng của các loài động vật có vú ngay sau đó. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu điều này có xảy ra ở khắp mọi nơi trên Trái đất hay không. Ảnh: MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRARY/Getty Images.
Nghiên cứu mới cũng chỉ ra viễn cảnh loài khủng long bị tuyệt chủng đột ngột sau vụ va chạm của tiểu hành tinh với Trái đất, dẫn đến sự trỗi dậy nhanh chóng của các loài động vật có vú ngay sau đó. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu điều này có xảy ra ở khắp mọi nơi trên Trái đất hay không. Ảnh: MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRARY/Getty Images.
Mời độc giả xem video: Đằng sau thành công của các nhà khoa học. Nguồn: VTV24.
Tâm Anh (theo Livescience)
#hóa thạch #khủng long #sự kiện tuyệt chủng

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT