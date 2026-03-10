Sau 6 năm 'ngủ say', mạch nước phun axit trở lại, nóng gần 100 độ C

Lần đầu tiên kể từ năm 2000, mạch nước phun Echinus (Mỹ) hoạt động trở lại, tạo cột nước nóng có tính axit cao 6 - 9m với mức nhiệt có thể đạt hơn 93 độ C.
Toyota Fortuner được cho là chuẩn bị nhận được phiên bản hoàn toàn mới vào năm 2026. Những nguyên mẫu chạy thử của mẫu xe này đã được bắt gặp trên đường thử.
Nổi tiếng với danh hiệu “nữ hoàng trái cây”, cây măng cụt (Garcinia mangostana) không chỉ cho quả ngon mà còn được biết đến với nhiều đặc điểm sinh học thú vị.
Samsung tích hợp công cụ AI mới trên Galaxy S26 series, cho phép biến đổi ảnh bằng mô tả văn bản, từ ngày thành đêm hay mèo thành chó, hoàn toàn miễn phí.
Ẩn mình trong tán rừng nhiệt đới Trung và Nam Mỹ, chuột túi cây Robinson (Marmosa robinsoni) là loài thú nhỏ nhanh nhẹn với nhiều đặc điểm sinh học thú vị.
Trên những tuyến thương mại cổ xưa của Trung Đông, các caravanserai từng là nơi nghỉ chân quan trọng cho thương nhân, lữ khách và đoàn lạc đà.
Sở hữu những mảng lá pha hồng, tím, xanh như nét cọ sơn dầu, thài lài hồng đang được nhiều người trồng ở ban công, cửa sổ để tạo điểm nhấn cho không gian sống.
Cây hoa son môi không chỉ đẹp mắt mà còn mang ý nghĩa may mắn, dễ chăm sóc, thích hợp cho không gian nhỏ như quán cà phê, văn phòng.
Chỉ nhỏ bằng đầu mút đũa cá rầm từ món ăn dân dã của người miền Trung nay trở thành đặc sản theo mùa, có lúc lên tới 400.000 đồng/kg.
Phạm vi di chuyển thuần điện của Range Rover Evoque PHEV lên đến 66km. Phiên bản cao cấp nhất được phân phối tại Việt Nam với mức giá lên tới 3,319 tỷ đồng.
Các quan chức quân đội Mỹ cho biết sẽ đưa hệ thống chống máy bay không người lái đến Trung Đông sau khi hệ thống này được chứng minh hiệu quả ở Ukraine.
Trung Quốc lần đầu để AI trực tiếp điều phối xây dựng đường hầm xuyên biển dài nhất thế giới, kiểm soát sai số dưới 0,8mm và tăng năng suất hơn 15%.
Kawasaki Z1100 SE 2026 là mẫu nakedbike kế thừa triết lý Sugomi mạnh mẽ, bổ sung thêm sự lựa chọn cao cấp cho khách hàng khi chọn lựa phân khúc giữa Z900 và H2.
Mẫu xe điện BYD Seal 07 EV 2026 vừa chính thức ra mắt tại Trung Quốc với 2 phiên bản, giá bán từ 169.900-189.900 Nhân dân tệ (khoảng 594-664 triệu đồng).
Cherry Chile được ưa chuộng bởi giòn đanh, giá “mềm” hơn, phù hợp với nhóm người tiêu dùng ưu tiên chi phí.
Thời tiết nồm ẩm khó chịu, đây là 4 mẫu máy hút ẩm công suất lớn, giá chưa tới 8 triệu đồng, dễ dùng và đáng mua cho gia đình.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Dậu có thể gặp dữ hóa lành, chi tiêu khéo léo, hiếm khi bị "cháy túi".
Với đà tăng trưởng mạnh tại nhiều thị trường, đặc biệt là Mỹ và Brazil, cá rô phi đang dần trở thành mặt hàng xuất khẩu tiềm năng của Việt Nam, bên cạnh cá tra.
Cá tầm thìa Mỹ (Polyodon spathula) là loài cá nước ngọt cổ xưa với chiếc “mỏ thìa” kỳ lạ, được xem như một hóa thạch sống của các con sông Bắc Mỹ.
Mai Ngọc thoải mái chia sẻ nhiều khoảnh khắc bình yên, hạnh phúc bên chồng doanh nhân và con trai nhỏ.
Từ tháng Giêng đến tháng Ba âm lịch, sứa biển dạt vào gần bờ giúp nhiều ngư dân ven biển Thanh Hóa dễ dàng khai thác, mang lại nguồn thu tiền triệu mỗi ngày.