Kho tri thức

Sau 6 năm 'ngủ say', mạch nước phun axit trở lại, nóng gần 100 độ C

Lần đầu tiên kể từ năm 2000, mạch nước phun Echinus (Mỹ) hoạt động trở lại, tạo cột nước nóng có tính axit cao 6 - 9m với mức nhiệt có thể đạt hơn 93 độ C.

Mạch nước phun Echinus thuộc Công viên quốc gia Yellowstone, Mỹ đã phun trào lần đầu tiên sau 6 năm. Echinus là một phần của bồn địa Norris rất năng động ở Wyoming. Ảnh: Calvo/VWPics/Universal Images Group via Getty Images.
Mạch nước phun Echinus thuộc Công viên quốc gia Yellowstone, Mỹ đã phun trào lần đầu tiên sau 6 năm. Echinus là một phần của bồn địa Norris rất năng động ở Wyoming. Ảnh: Calvo/VWPics/Universal Images Group via Getty Images.
Các đợt phun cột nước nóng có tính axit của mạch nước phun Echinus bắt đầu từ tháng 2 vừa qua, lặp lại sau mỗi 2 - 5 giờ, kéo dài khoảng 2-3 phút với cột nước đạt độ cao tối đa 9 m. Đây là lần đầu tiên Echinus phun trào kể từ năm 2020. Ảnh: usgs.gov.
Các đợt phun cột nước nóng có tính axit của mạch nước phun Echinus bắt đầu từ tháng 2 vừa qua, lặp lại sau mỗi 2 - 5 giờ, kéo dài khoảng 2-3 phút với cột nước đạt độ cao tối đa 9 m. Đây là lần đầu tiên Echinus phun trào kể từ năm 2020. Ảnh: usgs.gov.
Các mạch nước phun như Echinus được coi là hiếm gặp vì nước nóng có tính axit thường đủ mạnh để phá hủy "hệ thống đường ống" silica dưới lòng đất - cấu trúc giúp tích tụ áp suất. Ảnh: nps.gov.
Các mạch nước phun như Echinus được coi là hiếm gặp vì nước nóng có tính axit thường đủ mạnh để phá hủy "hệ thống đường ống" silica dưới lòng đất - cấu trúc giúp tích tụ áp suất. Ảnh: nps.gov.
Tuy nhiên, Echinus vẫn giữ được cấu trúc này là nhờ có nước cấu tạo từ tỷ lệ phù hợp giữa nước ngầm trung tính với các khí axit. Điều đó khiến lượng axit không đủ để ăn mòn đá và Echinus trở thành mạch phun nước nóng hiếm gặp. Ảnh: M.A. Bellingham.
Tuy nhiên, Echinus vẫn giữ được cấu trúc này là nhờ có nước cấu tạo từ tỷ lệ phù hợp giữa nước ngầm trung tính với các khí axit. Điều đó khiến lượng axit không đủ để ăn mòn đá và Echinus trở thành mạch phun nước nóng hiếm gặp. Ảnh: M.A. Bellingham.
Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), thành phần hóa học đặc biệt mang lại cho Echinus kết cấu và màu sắc thú vị. Màu đỏ, cam, vàng của mạch nước phun này đến từ lượng lớn sắt, nhôm và asen tích tụ xung quanh phần rìa lởm chởm. Ảnh: Leo Kohout/Shutterstock.com.
Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), thành phần hóa học đặc biệt mang lại cho Echinus kết cấu và màu sắc thú vị. Màu đỏ, cam, vàng của mạch nước phun này đến từ lượng lớn sắt, nhôm và asen tích tụ xung quanh phần rìa lởm chởm. Ảnh: Leo Kohout/Shutterstock.com.
Mạch nước phun Echinus rộng khoảng 19m, có vành lởm chởm cấu tạo từ silica và bao quanh là những tảng đá giống nhím biển. Ảnh: oceanlight.com.
Mạch nước phun Echinus rộng khoảng 19m, có vành lởm chởm cấu tạo từ silica và bao quanh là những tảng đá giống nhím biển. Ảnh: oceanlight.com.
Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ cho hay độ axit của Echinus, tương tự nước cam hoặc giấm, không quá đậm đặc nên không gây nguy hiểm đặc biệt. Tuy nhiên, nhiệt độ nước có thể lên tới hơn 93 độ C. Vậy nên, khách tham quan hãy thận trọng khi khám phá mạch nước phun độc đáo này. Ảnh: marlimillerphoto.com.
Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ cho hay độ axit của Echinus, tương tự nước cam hoặc giấm, không quá đậm đặc nên không gây nguy hiểm đặc biệt. Tuy nhiên, nhiệt độ nước có thể lên tới hơn 93 độ C. Vậy nên, khách tham quan hãy thận trọng khi khám phá mạch nước phun độc đáo này. Ảnh: marlimillerphoto.com.
Các nhà địa chất tin rằng, mạch nước phun Echinus hầu như không hoạt động, ngoại trừ những lần phun trào không thường xuyên, cho đến năm 1948. Trong những năm 1970, Echinus phun trào đều đặn với chu kỳ 40 - 80 phút trước khi trở nên dữ dội hơn vào những năm 1980 - 1990. Những lần phun trào dữ dội hơn đôi khi kéo dài hơn 90 phút. Ảnh: yellowstoneinsider.com.
Các nhà địa chất tin rằng, mạch nước phun Echinus hầu như không hoạt động, ngoại trừ những lần phun trào không thường xuyên, cho đến năm 1948. Trong những năm 1970, Echinus phun trào đều đặn với chu kỳ 40 - 80 phút trước khi trở nên dữ dội hơn vào những năm 1980 - 1990. Những lần phun trào dữ dội hơn đôi khi kéo dài hơn 90 phút. Ảnh: yellowstoneinsider.com.
Vào đầu những năm 2000, các vụ phun trào của Echinus bắt đầu thưa hơn và hoạt động trở nên ít đi khi nhiệt độ giảm. Từ ngày 18/10 - 10/11/2017, Echinus liên tục phun khoảng 2 - 3 giờ đồng hồ một lần. Sau đó, hoạt động lại lắng xuống, chỉ phun trào 1 lần vào tháng 1/2018 và 2019, 2 lần vào tháng 12/2020. Ảnh: yellowstoneinsider.com.
Vào đầu những năm 2000, các vụ phun trào của Echinus bắt đầu thưa hơn và hoạt động trở nên ít đi khi nhiệt độ giảm. Từ ngày 18/10 - 10/11/2017, Echinus liên tục phun khoảng 2 - 3 giờ đồng hồ một lần. Sau đó, hoạt động lại lắng xuống, chỉ phun trào 1 lần vào tháng 1/2018 và 2019, 2 lần vào tháng 12/2020. Ảnh: yellowstoneinsider.com.
Giới chuyên gia đánh giá, đợt phun trào hiện tại của mạch nước phun Echinus khá giống với giai đoạn nó tái hoạt động năm 2017. Ảnh: yellowstoneinsider.com.
Giới chuyên gia đánh giá, đợt phun trào hiện tại của mạch nước phun Echinus khá giống với giai đoạn nó tái hoạt động năm 2017. Ảnh: yellowstoneinsider.com.
Tâm Anh (TH)
