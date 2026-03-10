Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Bản sắc 'không đụng hàng' của tộc người sống dựa vào bò ở châu Phi

Kho tri thức

Bản sắc 'không đụng hàng' của tộc người sống dựa vào bò ở châu Phi

Sinh sống chủ yếu tại Namibia, người Herero nổi bật với trang phục truyền thống độc đáo, lịch sử bi tráng và bản sắc văn hóa đặc sắc.

T.B (tổng hợp)
Nhiều người Herero sống du mục hoặc bán du mục. Truyền thống của người Herero gắn liền với chăn nuôi gia súc, đặc biệt là bò. Vì vậy, trong lịch sử, nhiều cộng đồng Herero sống theo lối du mục hoặc bán du mục, di chuyển theo mùa để tìm đồng cỏ và nguồn nước cho đàn gia súc. Ảnh: Pinterest.
Nhiều người Herero sống du mục hoặc bán du mục. Truyền thống của người Herero gắn liền với chăn nuôi gia súc, đặc biệt là bò. Vì vậy, trong lịch sử, nhiều cộng đồng Herero sống theo lối du mục hoặc bán du mục, di chuyển theo mùa để tìm đồng cỏ và nguồn nước cho đàn gia súc. Ảnh: Pinterest.
Bò giữ vai trò đặc biệt trong văn hóa Herero. Đối với người Herero, bò không chỉ là tài sản mà còn là biểu tượng của sự giàu có, danh dự và mối liên hệ với tổ tiên. Trong nhiều nghi lễ truyền thống, đàn bò đóng vai trò trung tâm và được xem như phần quan trọng của đời sống tinh thần cũng như kinh tế. Ảnh: Pinterest.
Bò giữ vai trò đặc biệt trong văn hóa Herero. Đối với người Herero, bò không chỉ là tài sản mà còn là biểu tượng của sự giàu có, danh dự và mối liên hệ với tổ tiên. Trong nhiều nghi lễ truyền thống, đàn bò đóng vai trò trung tâm và được xem như phần quan trọng của đời sống tinh thần cũng như kinh tế. Ảnh: Pinterest.
Ngôn ngữ của họ thuộc nhóm Bantu. Người Herero nói tiếng Otjiherero, một ngôn ngữ thuộc nhóm Bantu trong hệ ngôn ngữ Niger–Congo. Ngôn ngữ này cũng được sử dụng bởi một số cộng đồng liên quan ở Namibia và Botswana, là yếu tố quan trọng giúp duy trì bản sắc văn hóa của họ. Ảnh: Pinterest.
Ngôn ngữ của họ thuộc nhóm Bantu. Người Herero nói tiếng Otjiherero, một ngôn ngữ thuộc nhóm Bantu trong hệ ngôn ngữ Niger–Congo. Ngôn ngữ này cũng được sử dụng bởi một số cộng đồng liên quan ở Namibia và Botswana, là yếu tố quan trọng giúp duy trì bản sắc văn hóa của họ. Ảnh: Pinterest.
Trang phục truyền thống của phụ nữ Herero rất độc đáo. Phụ nữ Herero nổi tiếng với những chiếc váy dài, nhiều lớp và phần mũ đội đầu có hình giống sừng bò. Kiểu trang phục này bắt nguồn từ ảnh hưởng của trang phục thời Victoria do các nhà truyền giáo châu Âu mang đến vào thế kỷ 19, nhưng đã được người Herero biến đổi thành biểu tượng văn hóa riêng của mình. Ảnh: Pinterest.
Trang phục truyền thống của phụ nữ Herero rất độc đáo. Phụ nữ Herero nổi tiếng với những chiếc váy dài, nhiều lớp và phần mũ đội đầu có hình giống sừng bò. Kiểu trang phục này bắt nguồn từ ảnh hưởng của trang phục thời Victoria do các nhà truyền giáo châu Âu mang đến vào thế kỷ 19, nhưng đã được người Herero biến đổi thành biểu tượng văn hóa riêng của mình. Ảnh: Pinterest.
Lễ tưởng niệm tổ tiên rất quan trọng. Người Herero có nhiều nghi lễ truyền thống nhằm tưởng nhớ tổ tiên. Một trong những biểu tượng quan trọng là “lửa thiêng”, được duy trì trong gia đình như cầu nối giữa người sống và tổ tiên. Nghi lễ này phản ánh niềm tin sâu sắc của họ vào sự hiện diện của các thế hệ đi trước. Ảnh: Pinterest.
Lễ tưởng niệm tổ tiên rất quan trọng. Người Herero có nhiều nghi lễ truyền thống nhằm tưởng nhớ tổ tiên. Một trong những biểu tượng quan trọng là “lửa thiêng”, được duy trì trong gia đình như cầu nối giữa người sống và tổ tiên. Nghi lễ này phản ánh niềm tin sâu sắc của họ vào sự hiện diện của các thế hệ đi trước. Ảnh: Pinterest.
Người Herero từng trải qua một cuộc diệt chủng trong lịch sử. Đầu thế kỷ 20, khi Namibia còn là thuộc địa của Đức, người Herero đã nổi dậy chống lại chính quyền thực dân. Cuộc xung đột dẫn đến một chiến dịch đàn áp khốc liệt từ năm 1904 đến 1908, khiến phần lớn dân số Herero thiệt mạng. Sự kiện này được nhiều nhà sử học xem là một trong những cuộc diệt chủng đầu tiên của thế kỷ 20. Ảnh: Pinterest.
Người Herero từng trải qua một cuộc diệt chủng trong lịch sử. Đầu thế kỷ 20, khi Namibia còn là thuộc địa của Đức, người Herero đã nổi dậy chống lại chính quyền thực dân. Cuộc xung đột dẫn đến một chiến dịch đàn áp khốc liệt từ năm 1904 đến 1908, khiến phần lớn dân số Herero thiệt mạng. Sự kiện này được nhiều nhà sử học xem là một trong những cuộc diệt chủng đầu tiên của thế kỷ 20. Ảnh: Pinterest.
Cộng đồng Herero còn sống ở nhiều quốc gia Nam Phi. Ngoài Namibia, người Herero còn sinh sống ở Botswana và Angola. Sự phân bố này phần nào là kết quả của các cuộc di cư lịch sử cũng như hậu quả của những biến động chính trị trong thời kỳ thuộc địa. Ảnh: Pinterest.
Cộng đồng Herero còn sống ở nhiều quốc gia Nam Phi. Ngoài Namibia, người Herero còn sinh sống ở Botswana và Angola. Sự phân bố này phần nào là kết quả của các cuộc di cư lịch sử cũng như hậu quả của những biến động chính trị trong thời kỳ thuộc địa. Ảnh: Pinterest.
Văn hóa Herero vẫn được bảo tồn mạnh mẽ ngày nay. Dù trải qua nhiều biến động lịch sử, người Herero vẫn duy trì được nhiều truyền thống đặc sắc như trang phục, nghi lễ và lễ hội cộng đồng. Các sự kiện văn hóa và lễ tưởng niệm lịch sử thường thu hút đông đảo người Herero từ nhiều vùng đến tham dự, thể hiện niềm tự hào về bản sắc dân tộc của họ. Ảnh: Pinterest.
Văn hóa Herero vẫn được bảo tồn mạnh mẽ ngày nay. Dù trải qua nhiều biến động lịch sử, người Herero vẫn duy trì được nhiều truyền thống đặc sắc như trang phục, nghi lễ và lễ hội cộng đồng. Các sự kiện văn hóa và lễ tưởng niệm lịch sử thường thu hút đông đảo người Herero từ nhiều vùng đến tham dự, thể hiện niềm tự hào về bản sắc dân tộc của họ. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Khởi nguồn nền văn minh / VTV2
T.B (tổng hợp)
#Bản sắc văn hóa tộc người Herero #Vai trò của bò trong đời sống Herero #Trang phục truyền thống của phụ nữ Herero #Lịch sử diệt chủng và đấu tranh của người Herero #Di cư và phân bố cộng đồng Herero

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT